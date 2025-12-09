Мои заказы

Экскурсии по барам Берлина

Найдено 3 экскурсии в категории «Бары и ночная жизнь» в Берлине на русском языке, цены от €96, скидки до 45%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Берлинские дворики
Пешая
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Берлинские дворики: прогулка по историческим переулкам
Приглашаем на увлекательную прогулку по историческим дворикам Берлина, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В районе метро Rosa-Luxembourg-Platz (линия U2)
«Кроме того, вы узнаете, как в Германской Империи боролись с алкоголем, и где зарождался немецкий рабочий класс»
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
от €134 за всё до 10 чел.
Кройцберг - Берлин во всей своей колоритности
Пешая
2 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Кройцберг - Берлин во всей своей колоритности: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Кройцберга, где история и современность сливаются в единое целое, предлагая неповторимый опыт
Начало: В районе метро Moritzplatz (линия U8)
«Ночью здесь строятся очереди в ночные клубы, днём — за шаурмой»
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
от €134 за всё до 10 чел.
Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
Пешая
3 часа
-
45%
70 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу
Проникнуться атмосферой немного провинциального, но дорогого сердцам берлинцев района
Начало: На площади Wittenbergplatz
«Теперь в Акацинкиц приезжие хипстеры вытесняют традиционных посетителей баров и ресторанов, живущих по соседству, а правительство в Шёнебергской ратуше безуспешно сдерживает рост цен, повторяя «Нельзя быть слишком модным»
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
от €96€174 за всё до 8 чел.

