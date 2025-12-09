Найдено 3 экскурсии в категории « Бары и ночная жизнь » в Берлине на русском языке, цены от €96, скидки до 45%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 14 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Берлинские дворики: прогулка по историческим переулкам Приглашаем на увлекательную прогулку по историческим дворикам Берлина, где каждый уголок хранит свои тайны и истории Начало: В районе метро Rosa-Luxembourg-Platz (линия U2) «Кроме того, вы узнаете, как в Германской Империи боролись с алкоголем, и где зарождался немецкий рабочий класс» от €134 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа 36 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Кройцберг - Берлин во всей своей колоритности: уникальное путешествие Погрузитесь в атмосферу Кройцберга, где история и современность сливаются в единое целое, предлагая неповторимый опыт Начало: В районе метро Moritzplatz (линия U8) «Ночью здесь строятся очереди в ночные клубы, днём — за шаурмой» от €134 за всё до 10 чел. Пешая 3 часа 45% 70 отзывов Индивидуальная до 8 чел. Неизведанный Берлин: прогулка по Шёнебергу Проникнуться атмосферой немного провинциального, но дорогого сердцам берлинцев района Начало: На площади Wittenbergplatz «Теперь в Акацинкиц приезжие хипстеры вытесняют традиционных посетителей баров и ресторанов, живущих по соседству, а правительство в Шёнебергской ратуше безуспешно сдерживает рост цен, повторяя «Нельзя быть слишком модным» от €96 €174 за всё до 8 чел. Другие экскурсии Берлина

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Бары и ночная жизнь»

Экскурсии на русском языке в Берлине (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Бары и ночная жизнь», 120 ⭐ отзывов, цены от €96. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль