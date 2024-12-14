Представьте себе прогулку по Берлину, где каждый уголок города оживает благодаря музыке.
Эта экскурсия предлагает не просто осмотр достопримечательностей, а полное погружение в историческую и музыкальную атмосферу столицы Германии.
Вы узнаете, как
Эта экскурсия предлагает не просто осмотр достопримечательностей, а полное погружение в историческую и музыкальную атмосферу столицы Германии.
Вы узнаете, как
7 причин купить эту экскурсию
- 🎵 Уникальный музыкальный формат
- 🏛️ Знакомство с историей Берлина
- 🎧 Иммерсивное аудиосопровождение
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🎤 Интересные факты о музыке
- 🗺️ Посещение знаковых мест
- 🎶 Музыка известных композиторов
Что можно увидеть
- Музейный остров
- Гумбольдт-форум
- Бульвар Унтер-дер-Линден
- Площадь Жандарменмаркт
- Чекпойнт Чарли
- Рейхсминистерство Авиации
- Потсдамская площадь
- Бункер Гитлера
- Мемориал жертвам Холокоста
- Парижская площадь
- Бранденбургские ворота
- Рейхстаг
Описание экскурсии
История и музыка
Гуляя по историческому центру Берлина в наушниках, вы услышите:
- Что общего у Музейного острова, композитора Генделя и его знаменитой оратории «Мессия»
- Как один позолоченный балкон связывает нитью истории прусских королей и группу «Раммштайн»
- Как звучат песни на местном уличном языке «кицдойч» и что такое рок-н-ролл в Восточном Берлине
- Как немецкая сказка превратилась в рождественский балет
- В честь какого автомобиля немцы слагали песни и что связывало Гитлера с мифологическими валькириями
- Какую знаменитую на весь мир композицию немцы считают музыкальным символом падения Берлинской стены
И это далеко не всё!
Маршрут
Музейный остров — Гумбольдт-форум — бульвар Унтер-дер-Линден — памятник сожжённым книгам — площадь Жандарменмаркт — Чекпойнт Чарли — Рейхсминистерство Авиации — Потсдамская площадь — Бункер Гитлера — Мемориал жертвам Холокоста — Парижская площадь — Бранденбургские ворота — Рейхстаг
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 12 лет
- Экскурсия провожу я или моя коллега
- Мы выдадим вам всё необходимое оборудование
- По запросу я готова провести экскурсию в индивидуальном формате. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
в субботу и воскресенье в 11:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€29
|Дети до 14 лет
|€19
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Музейном острове
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Берлине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2127 туристов
Привет всем! В Берлине я оказалась случайно. И мне, как человеку, который неравнодушен ко всему итальянскому, поначалу было непросто к нему привыкнуть. Он казался слишком суровым и сдержанным на эмоции.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Б
Замечательная экскурсия, все было по плану, спасибо за всё.
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