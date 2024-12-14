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Музыкально-историческая прогулка по Берлину

Приглашаем на уникальное путешествие по Берлину, где каждый шаг расскажет историю через мелодии, оживляя городские легенды
Представьте себе прогулку по Берлину, где каждый уголок города оживает благодаря музыке.

Эта экскурсия предлагает не просто осмотр достопримечательностей, а полное погружение в историческую и музыкальную атмосферу столицы Германии.

Вы узнаете, как
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музыкальные произведения отражают историю и культуру Берлина, от классики до современных хитов.

Маршрут включает в себя Музейный остров, Гумбольдт-форум, бульвар Унтер-дер-Линден и многие другие знаковые места.

Экскурсия подходит как взрослым, так и подросткам старше 12 лет, предоставляя уникальную возможность прочувствовать дух Берлина через его музыкальное наследие.

Вас ждет незабываемое путешествие по страницам истории, оживленное мелодиями, которые стали символами эпох и поколений

5
1 отзыв

7 причин купить эту экскурсию

  • 🎵 Уникальный музыкальный формат
  • 🏛️ Знакомство с историей Берлина
  • 🎧 Иммерсивное аудиосопровождение
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🎤 Интересные факты о музыке
  • 🗺️ Посещение знаковых мест
  • 🎶 Музыка известных композиторов
Музыкально-историческая прогулка по Берлину
Музыкально-историческая прогулка по Берлину
Музыкально-историческая прогулка по Берлину

Что можно увидеть

  • Музейный остров
  • Гумбольдт-форум
  • Бульвар Унтер-дер-Линден
  • Площадь Жандарменмаркт
  • Чекпойнт Чарли
  • Рейхсминистерство Авиации
  • Потсдамская площадь
  • Бункер Гитлера
  • Мемориал жертвам Холокоста
  • Парижская площадь
  • Бранденбургские ворота
  • Рейхстаг

Описание экскурсии

История и музыка

Гуляя по историческому центру Берлина в наушниках, вы услышите:

  • Что общего у Музейного острова, композитора Генделя и его знаменитой оратории «Мессия»
  • Как один позолоченный балкон связывает нитью истории прусских королей и группу «Раммштайн»
  • Как звучат песни на местном уличном языке «кицдойч» и что такое рок-н-ролл в Восточном Берлине
  • Как немецкая сказка превратилась в рождественский балет
  • В честь какого автомобиля немцы слагали песни и что связывало Гитлера с мифологическими валькириями
  • Какую знаменитую на весь мир композицию немцы считают музыкальным символом падения Берлинской стены

И это далеко не всё!

Маршрут

Музейный остров — Гумбольдт-форум — бульвар Унтер-дер-Линден — памятник сожжённым книгам — площадь Жандарменмаркт — Чекпойнт Чарли — Рейхсминистерство Авиации — Потсдамская площадь — Бункер Гитлера — Мемориал жертвам Холокоста — Парижская площадь — Бранденбургские ворота — Рейхстаг

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 12 лет
  • Экскурсия провожу я или моя коллега
  • Мы выдадим вам всё необходимое оборудование
  • По запросу я готова провести экскурсию в индивидуальном формате. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

в субботу и воскресенье в 11:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€29
Дети до 14 лет€19
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Музейном острове
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Берлине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2127 туристов
Привет всем! В Берлине я оказалась случайно. И мне, как человеку, который неравнодушен ко всему итальянскому, поначалу было непросто к нему привыкнуть. Он казался слишком суровым и сдержанным на эмоции.
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Но как я ошибалась! Позже я поняла, что стала жертвой туристического стереотипа о Берлине — быть может, он и не блещет прекрасным архитектурным «фасадом», но как же он прекрасен внутри! Именно поэтому я рассказываю гостям только самое интересное об этом городе — то, что хотела бы узнать сама, если бы на знакомство с городом у меня был всего 1 день. Пока судьба не забросила меня в Берлин, я работала специальным корреспондентом крупного ежедневного издания и выпускающим редактором журнала. А сейчас создаю интересные туристические проекты и делаю подкаст про Берлин для всех, кто хочет открыть для себя этот чудесный город!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Замечательная экскурсия, все было по плану, спасибо за всё.
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