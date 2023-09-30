Пройти в наушниках по главным местам города, услышать их истории и связанную с ними музыку
Приглашаю на необычную обзорную экскурсию по Берлину! Иммерсивный формат позволит вам не только увидеть главные достопримечательности, но и прочувствовать характер города через прекрасные мелодии: как известные, так и не очень.
Вы погрузитесь в непростую историю немецкой столицы и узнаете невероятные факты о местных композиторах, исполнителях и музыкальных хитах.
Вы погрузитесь в непростую историю немецкой столицы и узнаете невероятные факты о местных композиторах, исполнителях и музыкальных хитах.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
История и музыка
Гуляя по историческому центру Берлина в наушниках, вы услышите:
- Что общего у Музейного острова, композитора Генделя и его знаменитой оратории «Мессия»
- Как один позолоченный балкон связывает нитью истории прусских королей и группу «Раммштайн»
- Как звучат песни на местном уличном языке «кицдойч» и что такое рок-н-ролл в Восточном Берлине
- Как немецкая сказка превратилась в рождественский балет
- В честь какого автомобиля немцы слагали песни и что связывало Гитлера с мифологическими валькириями
- Какую знаменитую на весь мир композицию немцы считают музыкальным символом падения Берлинской стены
И это далеко не всё!
Маршрут
Музейный остров — Гумбольдт-форум — бульвар Унтер-дер-Линден — памятник сожжённым книгам — площадь Жандарменмаркт — Чекпойнт Чарли — Рейхсминистерство Авиации — Потсдамская площадь — Бункер Гитлера — Мемориал жертвам Холокоста — Парижская площадь — Бранденбургские ворота — Рейхстаг
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 12 лет
- Экскурсия провожу я или моя коллега
- Мы выдадим вам всё необходимое оборудование
- По запросу я готова провести экскурсию в индивидуальном формате. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
в субботу и воскресенье в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Музейном острове
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу и воскресенье в 11:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Берлине
Провела экскурсии для 1278 туристов
Привет всем! В Берлине я оказалась случайно. И мне, как человеку, который неравнодушен ко всему итальянскому, поначалу было непросто к нему привыкнуть. Он казался слишком суровым и сдержанным на эмоции. Но как я ошибалась! Позже я поняла, что стала жертвой туристического стереотипа о Берлине — быть может, он и не блещет прекрасным архитектурным «фасадом», но как же он прекрасен внутри! Именно поэтому я рассказываю гостям только самое интересное об этом городе — то, что хотела бы узнать сама, если бы на знакомство с городом у меня был всего 1 день. Пока судьба не забросила меня в Берлин, я работала специальным корреспондентом крупного ежедневного издания и выпускающим редактором журнала. А сейчас создаю интересные туристические проекты и делаю подкаст про Берлин для всех, кто хочет открыть для себя этот чудесный город!
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Летние
Обзорные
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Рейхстаг
Чекпойнт Чарли
Музейный остров
Музеи
Природа и пейзажи
Улица Унтер-ден-Линден
Мемориал жертвам Холокоста
Площадь Жандарменмаркт
Уникальный опыт
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