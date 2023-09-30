Иммерсивная музыкальная прогулка по Берлину

Пройти в наушниках по главным местам города, услышать их истории и связанную с ними музыку

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Приглашаю на необычную обзорную экскурсию по Берлину! Иммерсивный формат позволит вам не только увидеть главные достопримечательности, но и прочувствовать характер города через прекрасные мелодии: как известные, так и не очень.

Вы погрузитесь в непростую историю немецкой столицы и узнаете невероятные факты о местных композиторах, исполнителях и музыкальных хитах.
Иммерсивная музыкальная прогулка по Берлину
Иммерсивная музыкальная прогулка по Берлину
Иммерсивная музыкальная прогулка по Берлину
Иммерсивная музыкальная прогулка по Берлину
Иммерсивная музыкальная прогулка по Берлину
Иммерсивная музыкальная прогулка по Берлину
Иммерсивная музыкальная прогулка по Берлину
Иммерсивная музыкальная прогулка по Берлину
Ближайшие даты:
30
сен
1
окт
7
окт
8
окт
14
окт
15
окт
21
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

История и музыка

Гуляя по историческому центру Берлина в наушниках, вы услышите:

  • Что общего у Музейного острова, композитора Генделя и его знаменитой оратории «Мессия»
  • Как один позолоченный балкон связывает нитью истории прусских королей и группу «Раммштайн»
  • Как звучат песни на местном уличном языке «кицдойч» и что такое рок-н-ролл в Восточном Берлине
  • Как немецкая сказка превратилась в рождественский балет
  • В честь какого автомобиля немцы слагали песни и что связывало Гитлера с мифологическими валькириями
  • Какую знаменитую на весь мир композицию немцы считают музыкальным символом падения Берлинской стены

И это далеко не всё!

Маршрут

Музейный остров — Гумбольдт-форум — бульвар Унтер-дер-Линден — памятник сожжённым книгам — площадь Жандарменмаркт — Чекпойнт Чарли — Рейхсминистерство Авиации — Потсдамская площадь — Бункер Гитлера — Мемориал жертвам Холокоста — Парижская площадь — Бранденбургские ворота — Рейхстаг

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 12 лет
  • Экскурсия провожу я или моя коллега
  • Мы выдадим вам всё необходимое оборудование
  • По запросу я готова провести экскурсию в индивидуальном формате. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

в субботу и воскресенье в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Музейном острове
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Музейный остров
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Природа и пейзажи
Улица Унтер-ден-Линден
Мемориал жертвам Холокоста
Площадь Жандарменмаркт
Уникальный опыт
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