Найдено 3 экскурсии в категории « Монастыри, церкви, храмы » в Гамбурге на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 42 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Прогулка по эпохам Гамбурга Погрузитесь в историю Гамбурга, узнайте о его величии и драматических событиях, от ганзейских времён до современности Начало: Перед ратушей Гамбурга «Мы побываем внутри и одновременно снаружи церкви Николайкирхе» €150 за всё до 2 чел. Пешая 2 часа 27 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Гамбург: исследование города мостов, моряков, миллионеров Погрузитесь в уникальную атмосферу Гамбурга, где каждый уголок рассказывает свою историю о свободе, традициях и культуре €180 за всё до 10 чел. Пешая 2.5 часа 5 отзывов Мини-группа до 10 чел. Свидание с Гамбургом по выходным Откройте для себя уникальный Гамбург: старинные улицы, живописные набережные и архитектурные шедевры. Почувствуйте дух города на пешеходной экскурсии Начало: На площадке Flaggenplatz «Старейшую церковь Гамбурга — Святого Пётра» Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:15 €40 за человека Другие экскурсии Гамбурга

