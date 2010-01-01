Hamburgtours проводит ещё 5 экскурсий

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Пешеходная экскурсия по Гамбургу

Hamburgtours
Hamburgtours – Гид из Гамбурга
Вас ждет увлекательное пешеходное путешествие по главным гамбургским достопримечательностям.

В рамках экскурсии 🧭 вы увидите здание Ратуши, прогуляетесь 👣 по набережной Эльбы и увидите озеро Альстер.

Также вас будет ждать знакомство с главным собором Гамбурга, прогулка по его атмосферным старинным улочкам и, конечно же, встреча с вечерним городом.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €200 за экскурсию

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Пешеходная экскурсия по Гамбургу
Пешеходная экскурсия по Гамбургу
Гамбург – зелёная метрополия на воде, настоящий город-сад. В 2010 году комиссия Евросоюза назвала Гамбург самым зелёным городом Европы. В городе с населением ок. 1, 8 млн человек, стоящем на слиянии рек Эльба и Альстер, более 150 парков 🌳 и скверов, а в самом центре города находится живописнейший парк «Цветов и растений» с цветомузыкальным фонтаном на одном из прудов.
В Гамбурге мостов больше чем в Венеции, Лондоне и Амстердаме вместе взятых. Гамбург имеет второй по величине в Европе порт и самый большой в мире комплекс портовых складов.
В Гамбурге ещё очень много самого-самого!
Гуляя по Гамбургу мы увидим великолепное здание ратуши, в котором заседает гамбургский парламент, променад Юнгфернштиг – место «выгула» юных дев, живописнейшее рукотворное озеро Альстер в самом центре города, выйдем на берег Эльбы, откуда открывается вид на бескрайний порт, Михель – так ласково называют гамбуржцы главный собор города с самыми большими соборными часами Германии, старые, чудом уцелевшие, а так же бережно восстановленные домики – образцы северо-немецкой архитектуры позднего средневековья.
Гамбург – город 🏙️ контрастов.
Старое и новое мирно сосуществуют здесь на каждом шагу.
За портовыми складами в самом центре города получил развитие уникальный проект – тут вырастают оригинальные современные жилые, офисные и торговые кварталы Хафен-Сити, достраивается уникальная филармония.
Любителей романтики ожидает живописный квартал лестниц Бланкенезе (около 5 тысяч ступенек!) – бывшая рыбацкая деревенька на высоком берегу Эльбы, превратившаяся со временем в район миллионеров, и прогулочная дорожка вдоль уютных вилл по берегам Альстера. По Эльбе и Альстеру можно так же прокатиться на кораблике.
Вечером предлагаем Вам полюбоваться на красиво 🤩 подсвеченный порт и квартал ночных развлечений Рипербан, известный не только «красными фонарями», но и тем, что полвека назад после концерта на здешней дискотеке пять ливерпульских парней «проснулись знаменитыми» - получила предложение записать свой первый альбом никому тогда ещё неизвестная группа Битлз.
В парке цветов каждый вечер можно послушать и посмотреть получасовую водно-цвето-музыкальную феерию.
Содержание экскурсий-прогулок зависит от Ваших пожеланий и интересов, физических и прочих возможностей, а так же с учётом непредсказуемой гамбургской погоды.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Пешеходная экскурсия по Гамбургу
Пешеходная экскурсия по Гамбургу
Пешеходная экскурсия по Гамбургу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Hamburgtours
Hamburgtours
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