Без собора нет Кёльна — это самый посещаемый объект во всей Германии. Мы внимательно изучим готический шедевр снаружи. А ещё кропотливо исследуем прекрасно сохранившиеся романские церкви, познакомимся с их историей и архитектурой. И пройдём по любопытной части города, которая откроет одну из интересных страниц жизни Кёльна.

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Описание экскурсии

Кёльнский собор. Мы детально осмотрим архитектуру собора снаружи. И погрузимся в почти 800-летнюю историю сооружения.

Остатки античной стены и северных ворот. Каменная стена появляется в городе в первом столетии — возле неё я расскажу о возникновении города и людях, связанных с ним.

Церковь Святого Андрея. Поговорим о причинах возникновения коллегиат, о жизни каноников и канонисс. И разберём отличия романики от готики.

Церковь святого Гереона. Уникальное сооружение, в основе которого позднеантичная кладка 4 века. История места связана с легендой легионеров из Фиваиды Египетской.

Римская башня, сохранившая до 6 метров античной кладки. Я расскажу, как использовалось фортификационное сооружение в Средние века и что спасло его от разрушения.

Церковь Святых Апостолов — образец поздней рейнской романики. Вспомним черную смерть — чуму, посетившую Кельн в 14 веке. Как люди справлялись с бедой? Что в легенде вымысел, а что правда?

Гюрцених. В здании 15 века находились как складские помещения, так и залы для увеселений. Здесь вас ждёт легенда, связанная с борьбой жителей города за независимость.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто любит историю и архитектуру.

Организационные детали