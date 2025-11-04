Исследовать античные и средневековые сооружения города
Без собора нет Кёльна — это самый посещаемый объект во всей Германии. Мы внимательно изучим готический шедевр снаружи.
А ещё кропотливо исследуем прекрасно сохранившиеся романские церкви, познакомимся с их историей и архитектурой. И пройдём по любопытной части города, которая откроет одну из интересных страниц жизни Кёльна.
Кёльнский собор. Мы детально осмотрим архитектуру собора снаружи. И погрузимся в почти 800-летнюю историю сооружения.
Остатки античной стены и северных ворот. Каменная стена появляется в городе в первом столетии — возле неё я расскажу о возникновении города и людях, связанных с ним.
Церковь Святого Андрея. Поговорим о причинах возникновения коллегиат, о жизни каноников и канонисс. И разберём отличия романики от готики.
Церковь святого Гереона. Уникальное сооружение, в основе которого позднеантичная кладка 4 века. История места связана с легендой легионеров из Фиваиды Египетской.
Римская башня, сохранившая до 6 метров античной кладки. Я расскажу, как использовалось фортификационное сооружение в Средние века и что спасло его от разрушения.
Церковь Святых Апостолов — образец поздней рейнской романики. Вспомним черную смерть — чуму, посетившую Кельн в 14 веке. Как люди справлялись с бедой? Что в легенде вымысел, а что правда?
Гюрцених. В здании 15 века находились как складские помещения, так и залы для увеселений. Здесь вас ждёт легенда, связанная с борьбой жителей города за независимость.
Кому подойдет экскурсия
Всем, кто любит историю и архитектуру.
Организационные детали
К сожалению, с 2026 года вход в собор стал платным, в том числе и для меня, что приведёт к дополнительным расходам. Этот вопрос следует обсудить заранее.
Во время экскурсии можно заглянуть в кафе, в подвале которого сохранилась отреставрированная часть древних ворот — перекусить, выпить кофе (оплачивается дополнительно)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€72
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Кёльнского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергiй — ваш гид в Кёльне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Провёл экскурсии для 460 туристов
Я — Сергий (с ударением на первый слог) или Сергей Петрович, кому как удобно. Живу в Кельне с 1992 года. Очень люблю город, интересуюсь его историей и архитектурой.
Провожу экскурсии только по праздничным дням, субботам и воскресеньям. О свободных днях по будням или о свободных часах вечером я сообщаю дополнительно. Смотрите мой календарь.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
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3
–
2
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1
–
О
Ольга
Одна из лучших экскурсий. Очень рекомендую
Сергiй
Ответ организатора:
Большое спасибо.
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О
Ольга
Мы с мужем хотели, как и все ознакомиться с главной достопримечательностью Кельна. Мы не являемся знатоками архитектуры, библейских сказаний и исторических фактов и событий. Однако, наш гид безусловно владеет темой. читать дальшеуменьшить
Сказать темой - будет не правильно, ведь это такой исполинский пласт информации. Вас ждёт увлекательный рассказ обо всех периодах кельнских сооружений. Видно, что для Сергiя это не просто рассказ, человек делится своим сокровенным увлечением. Производит впечатление "преподавателя" с глубокими знаниями, но всегда поможет разобраться с пробелами в знаниях, Как человек ведёт себя очень учтиво и корректно. Мы ходили почти 5 часов, и расстались исключительно из-за нашей усталости. Сергiй, спасибо Вам за экскурсию и за ссылку на дополнительную информацию.
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т
татьяна
Как приятно встретить умницу! чудо-человека! Сергей из той редкой породы людей, которые влюблены в то, что делают. Были с сыном подростком в Кельне всего два дня, у Сергея выходные, но читать дальшеуменьшить
он любезно согласился просветить нас, показать любимый для него старый город, рассказать столько интересного, что мы потом еще до позднего вечера были под впечатлением! Информации конечно много для неподготовленных, таких как мы, но все равно было супер! Спасибо Вам большое за личное отношение! за неподдельный интерес к тому, о чем Вы рассказываете, это так трогательно и вызывает большое уважение! Всем советую это замечательного экскурсовода! Вам Сергей благодарных слушателей! новых встреч! удач в основной деятельности! семейного счастья! Ваш жизненный позитив подкупает и уверяет, что есть хорошие и умные люди на свете! Спасибо еще раз! Татьяна. Александр.
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Алена
Сергей умеет рассказывать одновременно содержательно и увлекательно. Заказывала экскурсию себе и мужу (он историк по образованию) - и была приятно удивлена, когда язык экскурсии с легкостью переключался с терминологии на читать дальшеуменьшить
«занимательные факты». Действительно знающий экскурсовод, любящий и умеющий заинтересовать. Видно, что он знает гораааздо больше сказанного. Иногда складывалось ощущение, что Сергей принимал участие в строительстве Кельнского собора. И конечно, суметь заинтересовать после главного собора - второстепенными - дорогого стоит.
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К
Капитолина
Только с гидом можно оценить все ценности Кельнского собора. Он и сам по себе прекрасен, но узнать все истории про собор и историю вокруг него самому очень сложно, и невероятно читать дальшеуменьшить
интересно. Сергий удивительно увлекательно построил свой рассказ, от римлян до новейших времен. История витражей собора с 13 по 19 век, прекрасные исторические артефакты, реликвии, переплетяния времен и народов. За 2.5 часа мы не успели далеко уйти от собора, поэтому запасайте временем, и удобной обувью!
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А
Александра
Еще раз большое спасибо, получила огромное удовольствие!!! Сергий - потрясающий рассказчик, страстный, увлеченный, глубоко погруженный в свою тему. Никогда бы не подумала, что в Кельне может быть столько всего интересного, читать дальшеуменьшить
а ведь мы охватили лишь малую часть всех его культурно-исторических сокровищ. Рекомендую к посещению всем, кто интересуется историей, архитектурой, культурой и искусством в целом, кто хочет приехать в город и что-то узнать о нем.
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