Елена Р. проводит ещё 6 экскурсий

Экскурсия по деревне Миттенвальд

Мастерская мастеров по скрипкам

Курпарк Миттенвальда с 60. 000 м2

Прогулка вокруг озера Лаутерзее

Панорамма с горы Карвендель 2. 200 м (на подъёмнике, по желанию)

До озера можно подняться пешком (45 мин) или доехать на автобусе 🚌

Миттенвальд сказочно красив, а дома украшены яркими росписями. Oн знаменит не только своими высокими горами, озёрами и самими красивыми 🤩 пейзажами, но и скрипками. Именно здесь производят скрипки в 10 скрипичных мастерских. Приглашаю Вас провести незабываемый день в горах ⛰️ время экскурсии 🧭 Вас ожидает: