Елена Р. проводит ещё 6 экскурсий

Миттенвальд сказочно красив, а дома украшены яркими росписями. Oн знаменит не только своими высокими горами, озёрами и самими красивыми 🤩 пейзажами, но и скрипками. Именно здесь производят скрипки в 10 скрипичных мастерских. Приглашаю Вас провести незабываемый день в горах ⛰️ время экскурсии 🧭 Вас ожидает:
Экскурсия по деревне Миттенвальд
Мастерская мастеров по скрипкам
Курпарк Миттенвальда с 60. 000 м2
Прогулка вокруг озера Лаутерзее
Панорамма с горы Карвендель 2. 200 м (на подъёмнике, по желанию)
До озера можно подняться пешком (45 мин) или доехать на автобусе 🚌
Что входит
Русскоговорящий гид
Трансфер
Что не входит
Входные билеты
Питание
Начало и место завершения
🚩 Холл Вашего отеля
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.