Елена Р. проводит ещё 6 экскурсий

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Баварская деревня Миттенвальд - альпийское озеро Лаутерзее - Карвендель

Елена Р.
Елена Р. – Гид из Мюнхена
Баварская деревня Миттенвальд - альпийское озеро Лаутерзее - Карвендель
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €440 за экскурсию

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Баварская деревня Миттенвальд - альпийское озеро Лаутерзее - Карвендель
Баварская деревня Миттенвальд - альпийское озеро Лаутерзее - Карвендель
Миттенвальд сказочно красив, а дома украшены яркими росписями. Oн знаменит не только своими высокими горами, озёрами и самими красивыми 🤩 пейзажами, но и скрипками. Именно здесь производят скрипки в 10 скрипичных мастерских. Приглашаю Вас провести незабываемый день в горах ⛰️ время экскурсии 🧭 Вас ожидает:
  • Экскурсия по деревне Миттенвальд
  • Мастерская мастеров по скрипкам
  • Курпарк Миттенвальда с 60. 000 м2
  • Прогулка вокруг озера Лаутерзее
  • Панорамма с горы Карвендель 2. 200 м (на подъёмнике, по желанию)
  • До озера можно подняться пешком (45 мин) или доехать на автобусе 🚌
Что входит
  • Русскоговорящий гид
  • Трансфер
Что не входит
  • Входные билеты
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 Холл Вашего отеля
Баварская деревня Миттенвальд - альпийское озеро Лаутерзее - Карвендель
Баварская деревня Миттенвальд - альпийское озеро Лаутерзее - Карвендель
Баварская деревня Миттенвальд - альпийское озеро Лаутерзее - Карвендель
Баварская деревня Миттенвальд - альпийское озеро Лаутерзее - Карвендель

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Р.
Елена Р.
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Елена Р. проводит ещё 6 экскурсий

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