Елена Р. проводит ещё 6 экскурсий

Рекомендуем Вам увлекательную экскурсию ⛳ в край Берхтесгаден, с посещением Орлиного гнезда и озера Кёнигзее.

Берхтесгаден — это природный заповедник и, без преувеличения, один из красивейших уголков на Земле. Бессчетное количество раз он использовался, как мотив, в живописи, литературе и музыке у разных авторов.

Мы поднимемся на пик горы ⛰️ Кельштайн, где был построен «чайный домик» или, как его называют в народе «Орлиное гнездо» или Кельштайнхаус - символ абсолютного господства или центр большой политики, здесь решались судьбы целых народов и государств. При этом, «Орлиное гнездо» - подарок Гитлеру на пятидесятилетие.

Во время экскурсии 🧭 в Берхтесгаден вы увидите снежные скалы, легендарную гору Ватцманн, сочную альпийскую зелень, кристально чистое озеро Кёнигзее. Местность, окруженная мистическим ореолом (например, здесь есть эхо, которое отзывается только один раз), привлекательная как для простых смертных, так и для сильных мира сего.

В самом центре озера, на берегу, находится его главная гордость – церковь ⛪ Св. Варфоломея, которая уже практически стала визитной карточкой этих мест. Рядом с ней можно увидеть бывший королевский охотничий замок 🏰 и разгуливающих неподалеку косуль. Редко какой турист уезжал от озера Кенигзее в Баварии без фото, сделанного именно у церкви св. Бартоломе.