Елена Р. проводит ещё 6 экскурсий

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Берхтесгартен: pезиденция Гитлера "Орлинное гнездо" и Kоролевское озеро

Елена Р.
Елена Р. – Гид из Мюнхена
За пределами Мюнхена множество интересных мест.

Я приглашаю вас насладиться природой Альп — ее чистыми озерами, величественными горами и дикими животными.

Заповедник Берхтесгаден станет главным объектом нашего исследования.

Со мной вы увидите домик Гитлера, королевскую резиденцию на берегу озера и церковь ⛪ святого Варфоломея.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €440 за экскурсию

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Берхтесгартен: pезиденция Гитлера "Орлинное гнездо" и Kоролевское озеро
Берхтесгартен: pезиденция Гитлера "Орлинное гнездо" и Kоролевское озеро
Рекомендуем Вам увлекательную экскурсию ⛳ в край Берхтесгаден, с посещением Орлиного гнезда и озера Кёнигзее.
Берхтесгаден — это природный заповедник и, без преувеличения, один из красивейших уголков на Земле. Бессчетное количество раз он использовался, как мотив, в живописи, литературе и музыке у разных авторов.
Мы поднимемся на пик горы ⛰️ Кельштайн, где был построен «чайный домик» или, как его называют в народе «Орлиное гнездо» или Кельштайнхаус - символ абсолютного господства или центр большой политики, здесь решались судьбы целых народов и государств. При этом, «Орлиное гнездо» - подарок Гитлеру на пятидесятилетие.
Во время экскурсии 🧭 в Берхтесгаден вы увидите снежные скалы, легендарную гору Ватцманн, сочную альпийскую зелень, кристально чистое озеро Кёнигзее. Местность, окруженная мистическим ореолом (например, здесь есть эхо, которое отзывается только один раз), привлекательная как для простых смертных, так и для сильных мира сего.
В самом центре озера, на берегу, находится его главная гордость – церковь ⛪ Св. Варфоломея, которая уже практически стала визитной карточкой этих мест. Рядом с ней можно увидеть бывший королевский охотничий замок 🏰 и разгуливающих неподалеку косуль. Редко какой турист уезжал от озера Кенигзее в Баварии без фото, сделанного именно у церкви св. Бартоломе.
Что входит
  • Русскоговорящий гид
  • Транспортные услуги
  • Предварительное бронирование билетов
Что не входит
  • Входные билеты
  • Питание
Начало и место завершения
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Берхтесгартен: pезиденция Гитлера "Орлинное гнездо" и Kоролевское озеро
Берхтесгартен: pезиденция Гитлера "Орлинное гнездо" и Kоролевское озеро
Берхтесгартен: pезиденция Гитлера "Орлинное гнездо" и Kоролевское озеро
Берхтесгартен: pезиденция Гитлера "Орлинное гнездо" и Kоролевское озеро

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена Р.
Елена Р.
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