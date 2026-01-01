Водная прогулка
Орлиное гнездо и Королевское озеро на вашем авто
Познайте дикую красоту Баварии, посетив Орлиное гнездо и Королевское озеро с профессиональным гидом
«На кораблике мы отправимся на остров Святого Бартоломея, где можно полакомиться рыбой из Королевского озера»
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
€350 за всё до 7 чел.
Баварский Версаль: замок Херренкимзее на озере Кимзее
Посетите уникальный замок Херренкимзее на острове Херренинзель. Узнайте о жизни Людвига II и насладитесь великолепием Баварского моря
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: ежедневно
€480 за всё до 4 чел.
Берхтесгартен: pезиденция Гитлера «Орлинное гнездо» и Kоролевское озеро
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: ежедневно
€490 за всё до 4 чел.
Сейчас в Мюнхене в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 350 до 490. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
