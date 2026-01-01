Найдено 3 экскурсии в категории « Водные развлечения » в Мюнхене на русском языке, цены от €350. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности 10 часов 6 отзывов Водная прогулка Орлиное гнездо и Королевское озеро на вашем авто Познайте дикую красоту Баварии, посетив Орлиное гнездо и Королевское озеро с профессиональным гидом «На кораблике мы отправимся на остров Святого Бартоломея, где можно полакомиться рыбой из Королевского озера» €350 за всё до 7 чел. 7 часов 2 отзыва Водная прогулка Баварский Версаль: замок Херренкимзее на озере Кимзее Посетите уникальный замок Херренкимзее на острове Херренинзель. Узнайте о жизни Людвига II и насладитесь великолепием Баварского моря Начало: Холл Вашего отеля Расписание: ежедневно €480 за всё до 4 чел. 10 часов Водная прогулка Берхтесгартен: pезиденция Гитлера «Орлинное гнездо» и Kоролевское озеро Начало: Холл Вашего отеля Расписание: ежедневно €490 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Мюнхена

