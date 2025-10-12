Мюнхен: между тремя воротами

Узнайте тайны старого города Мюнхена, легенды о монахах и львах, а также откройте для себя места, где исполняются желания и где их загадывать не стоит
На индивидуальной экскурсии по Мюнхену участники узнают о старом городе и его богатой истории. Площадь Мариенплатц, знаменитая Новая ратуша и легенды о придворной обезьяне - всё это ждёт вас.
Также посетите
Виктуалиенмаркт, один из крупнейших продуктовых рынков Европы, и узнайте о традициях пивной Хофбройхаус. Не упустите шанс увидеть знаменитые городские ворота и узнать их роль в истории. В завершение экскурсии - прогулка по Одеонсплатц и рассказ о событиях, связанных с королём Людвигом I
5 причин купить эту экскурсию
🦁 Узнать легенды о монахах и львах
🏛 Посетить знаменитую Мариенплатц
🍺 Открыть для себя традиции пивной Хофбройхаус
🎭 Увидеть Оперный театр и резиденцию Виттельсбахов
Площадь Мариенплатц. Вы увидите здание Новой ратуши. Узнаете об истоках баварской столицы, нетривиальном назначении фонтана и многом другом. Возле Мариинской колонны поговорим о главных бедах Средних веков.
Виктуалиенмаркт. Затем мы переместимся на один из самых богатых продуктовых рынков Европы. Я расскажу о пивных садах и связанных с ними неожиданных традициях.
Городские ворота. Вы рассмотрите первые из трёх сохранившихся ворот и узнаете, какую роль они играли в истории Мюнхена.
Пивная «Хофбройхаус». Всемирно известное заведение открылось в конце 16 века. Поговорим о традициях пивной.
Старый Двор, Оперный театр и резиденция рода Виттельсбахов, которая возводилась с 16 века. Обсудим яркие события из жизни феодального рода, который правил Баварией более семи столетий.
Площадь Одеонсплатц. Здесь речь пойдёт об амбициях короля Людвига I, архитектурных достопримечательностях разных эпох и трагически известном Пивном путче.
Фрауэнкирхе. Вы осмотрите один из наиболее почитаемых соборов страны. Я обращу ваше внимание на его необычное готическое оформление. И поделюсь легендой об особом расположении колонн и окон.
«Кабанчик» и «Сом». Далее на нашем пути будут знаменитые бронзовые памятники и ещё одна мюнхенская легенда.
Вторые и третьи городские ворота. Расскажу вам историю площади с двумя названиями, а затем покажу одну из самых красивых церквей Мюнхена.
Организационные детали
Экскурсия начинается на Karlsplatz (Stachus) или у Sendlinger Tor, но при желании мы можем встретиться на Marienplatz или в другом удобном для вас месте.
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нелли — ваш гид в Мюнхене
Провела экскурсии для 540 туристов
Я коренная петербурженка. С начала века живу в Баварии. Влюблена в путешествия. Уже несколько лет с удовольствием провожу индивидуальные экскурсии и сопровождаю путешественников в качестве переводчика. Кроме истории Баварии, увлекаюсь фотографией и поэзией хайкай, основная идея которой — заметить необычное в обыденном. «Выращиваю» четверых детей.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Сергей
12 окт 2025
Хочу поблагодарить Нелли за незабываемую прогулку по Мюнхену - городу со сложной и неоднозначной историей. Несмотря на большой объем информации, слушать было не скучно, Нелли сумела заинтересовать и нашу 13-летнюю
дочку! Понравилось, что в рассказе были не только исторические факты, но и городские поверья, легенды, а также особенности современной жизни сегодняшних мюнхенцев. Нам было очень приятно провести этот дождливый день с вами, спасибо, Нелли.
Руслан
4 мая 2025
Огромное спасибо Нелли! Все очень понравилось, маршрут и рассказ хорошо проработаны и чувствуется что Нелли делает это профессионально и с душой! Кроме всего очень повезло с погодой а так же с
тем что это был праздничный нерабочий день и в исторической части города были закрыты почти все бутики из-за чего почти не было туристов:))) Благодаря этому удалось прекрасно сосредоточится и погрузиться в увлекательное и познавательное минипутешевствие во времени и пространстве подготовленное Нелли. 👍🧑🎓🦉