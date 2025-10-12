Мюнхен: между тремя воротами

На индивидуальной экскурсии по Мюнхену участники узнают о старом городе и его богатой истории. Площадь Мариенплатц, знаменитая Новая ратуша и легенды о придворной обезьяне - всё это ждёт вас.Также посетите

Виктуалиенмаркт, один из крупнейших продуктовых рынков Европы, и узнайте о традициях пивной Хофбройхаус. Не упустите шанс увидеть знаменитые городские ворота и узнать их роль в истории. В завершение экскурсии - прогулка по Одеонсплатц и рассказ о событиях, связанных с королём Людвигом I

Описание экскурсии

Площадь Мариенплатц. Вы увидите здание Новой ратуши. Узнаете об истоках баварской столицы, нетривиальном назначении фонтана и многом другом. Возле Мариинской колонны поговорим о главных бедах Средних веков.

Виктуалиенмаркт. Затем мы переместимся на один из самых богатых продуктовых рынков Европы. Я расскажу о пивных садах и связанных с ними неожиданных традициях.

Городские ворота. Вы рассмотрите первые из трёх сохранившихся ворот и узнаете, какую роль они играли в истории Мюнхена.

Пивная «Хофбройхаус». Всемирно известное заведение открылось в конце 16 века. Поговорим о традициях пивной.

Старый Двор, Оперный театр и резиденция рода Виттельсбахов, которая возводилась с 16 века. Обсудим яркие события из жизни феодального рода, который правил Баварией более семи столетий.

Площадь Одеонсплатц. Здесь речь пойдёт об амбициях короля Людвига I, архитектурных достопримечательностях разных эпох и трагически известном Пивном путче.

Фрауэнкирхе. Вы осмотрите один из наиболее почитаемых соборов страны. Я обращу ваше внимание на его необычное готическое оформление. И поделюсь легендой об особом расположении колонн и окон.

«Кабанчик» и «Сом». Далее на нашем пути будут знаменитые бронзовые памятники и ещё одна мюнхенская легенда.

Вторые и третьи городские ворота. Расскажу вам историю площади с двумя названиями, а затем покажу одну из самых красивых церквей Мюнхена.

Организационные детали

Экскурсия начинается на Karlsplatz (Stachus) или у Sendlinger Tor, но при желании мы можем встретиться на Marienplatz или в другом удобном для вас месте.