Эта экскурсия ⛳ для тех, кто любит в один день увидеть и услышать много, по-больше истории 📖, фото, впечатлений.

Из окна автомобиля не рассмотришь детали, к которым можно даже прикоснуться при прогулке 👣 пешком.

За три часа экскурсии 🧭 по историческому центру Мюнхена мы увидим все главные достопримечательности 🏛️ Мюнхена средневекового и королевского. Увидим Альтер Хоф, Хофброй, Резиденцию, золотою тропинку и Одеонсплац, пройдем мимо дворцов в стиле рококо к Баварскому двору и Фрауенкирхе. Конечно, Старая и Новая Ратуша, и обязательно бонус — баварское рококо в центре города — Ассамкирхе. История, факты и легенды старого Мюнхена — все пройдет перед Вами за эти три часа.

А потом, мы переедем во Дворец Нимфенбург.

У вас будет около двух часов, чтобы полюбоваться этим восхитительным дворцом. Поверьте, знакомство с ним доставит Вам не меньше радости и удовольствия, чем загородные дворцы и замки 🏰, и при этом не нужно выезжать из Мюнхена

В северо-западной части Мюнхена, недалеко от станции метро 🚇 Rotkreuzplatz стоит дворец Нимфенбург (Nymphenburg), бывшая летняя резиденция Виттельсбахов, самой старой королевской династии Европы, которая стояла у власти в Баварии с 1180 года. Дворец Нимфенбург был построен в 1664—1674 гг. по приказу курфюрста Фердинанда Марии в честь рождения долгожданного наследника престола Макса Эммануила, и подарен его матери Генриетте Аделаиде Савойской. Счастливая мать, отличавшаяся романтичным характером, в свою очередь посвятила дворец богине цветов Флоре. До этого королевская чета ждала сына девять лет.

В строительстве и последующих расширениях и перестройках дворца в течение последующего столетия принимали участие знаменитые архитекторы тех времен Августино Баррели, Энрико Цукали и Йозеф Эффнер. Замок очень удачно расположен среди одной из красивейших парковых зон Мюнхена. В XVIII веке она была сильно расширена и, начиная с 1715 года, перестроена Жирардом во французском стиле (по образу Версаля).