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Экскурсия по Мюнхену (исторический центр и Нимфенбург)

5
1 отзыв
Светлана М.
Светлана М. – Гид из Мюнхена
Во время экскурсии 🧭 вы осмотрите самые красивые 🤩 и интересные достопримечательности 🏛️ исторического центра города.

Например, дойдете до самого старого строения города, побывайте в ресторане, в котором раньше находилась старинная пивоварня, а также увидите легендарную Резиденцию и многое другое.

Вторая часть экскурсии будет посвящена изучению Дворца Нимфенбург, который раньше принадлежал одной из самых знаменитых династий Европы.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €230 за экскурсию

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Экскурсия по Мюнхену (исторический центр и Нимфенбург)
Экскурсия по Мюнхену (исторический центр и Нимфенбург)

Что вы увидите

  • Альтер Хоф
  • Хофброй
  • Резиденция
  • Золотая тропинка
  • Одеонсплац
  • Баварский двор и Фрауенкирхе
  • Старая и Новая Ратуша
  • Ассамкирхе
  • Дворец Нимфенбург
Эта экскурсия ⛳ для тех, кто любит в один день увидеть и услышать много, по-больше истории 📖, фото, впечатлений.
Из окна автомобиля не рассмотришь детали, к которым можно даже прикоснуться при прогулке 👣 пешком.
За три часа экскурсии 🧭 по историческому центру Мюнхена мы увидим все главные достопримечательности 🏛️ Мюнхена средневекового и королевского. Увидим Альтер Хоф, Хофброй, Резиденцию, золотою тропинку и Одеонсплац, пройдем мимо дворцов в стиле рококо к Баварскому двору и Фрауенкирхе. Конечно, Старая и Новая Ратуша, и обязательно бонус — баварское рококо в центре города — Ассамкирхе. История, факты и легенды старого Мюнхена — все пройдет перед Вами за эти три часа.
А потом, мы переедем во Дворец Нимфенбург.
У вас будет около двух часов, чтобы полюбоваться этим восхитительным дворцом. Поверьте, знакомство с ним доставит Вам не меньше радости и удовольствия, чем загородные дворцы и замки 🏰, и при этом не нужно выезжать из Мюнхена
В северо-западной части Мюнхена, недалеко от станции метро 🚇 Rotkreuzplatz стоит дворец Нимфенбург (Nymphenburg), бывшая летняя резиденция Виттельсбахов, самой старой королевской династии Европы, которая стояла у власти в Баварии с 1180 года. Дворец Нимфенбург был построен в 1664—1674 гг. по приказу курфюрста Фердинанда Марии в честь рождения долгожданного наследника престола Макса Эммануила, и подарен его матери Генриетте Аделаиде Савойской. Счастливая мать, отличавшаяся романтичным характером, в свою очередь посвятила дворец богине цветов Флоре. До этого королевская чета ждала сына девять лет.
В строительстве и последующих расширениях и перестройках дворца в течение последующего столетия принимали участие знаменитые архитекторы тех времен Августино Баррели, Энрико Цукали и Йозеф Эффнер. Замок очень удачно расположен среди одной из красивейших парковых зон Мюнхена. В XVIII веке она была сильно расширена и, начиная с 1715 года, перестроена Жирардом во французском стиле (по образу Версаля).
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обед
  • Входные билеты
  • Передвижение из центра ко Дворцу
Начало и место завершения
🚩 Munich
Экскурсия по Мюнхену (исторический центр и Нимфенбург)
Экскурсия по Мюнхену (исторический центр и Нимфенбург)
Экскурсия по Мюнхену (исторический центр и Нимфенбург)
Экскурсия по Мюнхену (исторический центр и Нимфенбург)

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Светлана М.
Светлана М.
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1 отзыв оставили туристы

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