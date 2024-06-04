2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Тайны и шарм Мюнхена: уникальная индивидуальная экскурсия
Откройте самые яркие страницы Мюнхена в увлекательной прогулке по Старому городу с персональным гидом
Начало: Площадь Мариенплатц у фонтана Рыбка
Расписание: В любой день, в любое время
15 сен в 09:00
16 сен в 09:00
€120 за всё до 7 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Исторический центр и Нимфенбург
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
от €160 за всё до 2 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Мюнхен за 2 часа: пешеходная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в богатую историю Мюнхена, пройдитесь по знаковым местам и узнайте уникальные баварские традиции
Начало: Мариенплатц (Marienplatz) у статуи св. Марии
Расписание: Каждый день (Пн. - Вс.) с 10:00 до 20:00
Завтра в 10:00
15 сен в 10:00
€120 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила4 июня 2024Спасибо Наталье за прекрасную экскурсию в дождливый день, превращенный в увлекательный экскурс в прошлое. Все было интересно, познавательно и вкусно ☺️
- IIuliia7 августа 2023Мюнхен Третьего РейхаГид потрясающий!!!
- ТТамара22 января 2019Экскурсия по Мюнхену (исторический центр и Нимфенбург)Очень понравилась экскурсия. Маршрут был скорректирован с учетом погоды и наших интересов. Гид Светлана и водитель Игорь оставили наилучшие впечатления!
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Пивной ресторан Хофбройхаус»
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