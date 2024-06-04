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2 часа

Индивидуальная до 7 чел.

Тайны и шарм Мюнхена: уникальная индивидуальная экскурсия Откройте самые яркие страницы Мюнхена в увлекательной прогулке по Старому городу с персональным гидом Начало: Площадь Мариенплатц у фонтана Рыбка

Расписание: В любой день, в любое время