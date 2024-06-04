Пивной ресторан Хофбройхаус – экскурсии в Мюнхене

Найдено 3 экскурсии в категории «Пивной ресторан Хофбройхаус» в Мюнхене на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Тайны и шарм Мюнхена
Пешая
28 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Тайны и шарм Мюнхена: уникальная индивидуальная экскурсия
Откройте самые яркие страницы Мюнхена в увлекательной прогулке по Старому городу с персональным гидом
Начало: Площадь Мариенплатц у фонтана Рыбка
Расписание: В любой день, в любое время
15 сен в 09:00
16 сен в 09:00
120 за всё до 7 чел.
Исторический центр и Нимфенбург
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Исторический центр и Нимфенбург
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
от 160 за всё до 2 чел.
Мюнхен: о самом главном за 2 часа
Пешая
6 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Мюнхен за 2 часа: пешеходная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в богатую историю Мюнхена, пройдитесь по знаковым местам и узнайте уникальные баварские традиции
Начало: Мариенплатц (Marienplatz) у статуи св. Марии
Расписание: Каждый день (Пн. - Вс.) с 10:00 до 20:00
Завтра в 10:00
15 сен в 10:00
120 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    4 июня 2024
    Тайны и шарм Мюнхена
    Спасибо Наталье за прекрасную экскурсию в дождливый день, превращенный в увлекательный экскурс в прошлое. Все было интересно, познавательно и вкусно ☺️
  • I
    Iuliia
    7 августа 2023
    Мюнхен Третьего Рейха
    Гид потрясающий!!!
  • Т
    Тамара
    22 января 2019
    Экскурсия по Мюнхену (исторический центр и Нимфенбург)
    Очень понравилась экскурсия. Маршрут был скорректирован с учетом погоды и наших интересов. Гид Светлана и водитель Игорь оставили наилучшие впечатления!

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Пивной ресторан Хофбройхаус»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мюнхене
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тайны и шарм Мюнхена
  2. Исторический центр и Нимфенбург
  3. Мюнхен: о самом главном за 2 часа
Какие места ещё посмотреть в Мюнхене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Новая ратуша
  3. Мариенплац
  4. Мюнхенская резиденция
  5. Площадь Одеонсплац
  6. Нойшванштайн
  7. Пивной ресторан Хофбройхаус
  8. Рынок Виктуалиенмаркт
  9. Одеонсплац
  10. Нойшвайнштайн
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в сентябре 2024
Сейчас в Мюнхене в категории "Пивной ресторан Хофбройхаус" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 160. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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