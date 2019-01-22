Одеонсплац – экскурсии в Мюнхене

Найдено 3 экскурсии в категории «Одеонсплац» в Мюнхене на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Исторический центр и Нимфенбург
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Исторический центр и Нимфенбург
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 160 за всё до 2 чел.
Мюнхен: о самом главном за 2 часа
Пешая
6 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Мюнхен за 2 часа: пешеходная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в богатую историю Мюнхена, пройдитесь по знаковым местам и узнайте уникальные баварские традиции
Начало: Мариенплатц (Marienplatz) у статуи св. Марии
Расписание: Каждый день (Пн. - Вс.) с 10:00 до 20:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
120 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Мюнхену (исторический центр и Нимфенбург)
1 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия по Мюнхену (исторический центр и Нимфенбург)
Начало: Munich
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 230 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тамара
    22 января 2019
    Экскурсия по Мюнхену (исторический центр и Нимфенбург)
    Очень понравилась экскурсия. Маршрут был скорректирован с учетом погоды и наших интересов. Гид Светлана и водитель Игорь оставили наилучшие впечатления!
  • С
    Свищева
    6 января 2019
    Исторический центр и Нимфенбург
    Были 6 января 2109 на авто-пешеходной экскурсии по Мюнхену. Познавательная и очень интересная экскурсия с экскурсоводом Татьяной и водителем Игорем.
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    продолжительностью 3 часа. Мы увидели Нимфенбург, летнюю резиденцию баварских королей, побывали в средневековых кварталах и на Мариенплац, посетили Фрауэнкирхе- главный храм, побывали в пивном ресторане Хофбрайхаус. Большое спасибо, нам очень понравилось, несмотря на то, что шел мокрый снег))

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Одеонсплац»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Новая ратуша
  3. Мариенплац
  4. Мюнхенская резиденция
  5. Площадь Одеонсплац
  6. Пивной ресторан Хофбройхаус
  7. Нойшванштайн
  8. Дворец Нимфенбург
  9. Одеонсплац
  10. Улица Людвигштрассе
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в сентябре 2024
Сейчас в Мюнхене в категории "Одеонсплац" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 230. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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