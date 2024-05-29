Церковь Святого Петра – экскурсии в Мюнхене

Найдено 7 экскурсий в категории «Церковь Святого Петра» в Мюнхене на русском языке, цены от €94. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
192 отзыва
Мюнхен: увлекательное путешествие по баварской истории и культуре
Мюнхен: проникнитесь духом баварской столицы в увлекательной прогулке по её сердцу с экспертом
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
94 за всё до 7 чел.
Мюнхен - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Мюнхен - любовь с первого взгляда: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Мюнхена: от величественных площадей до тайн монархической династии
Начало: На площади Мариенплатц
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
100 за всё до 7 чел.
Первый день в Мюнхене
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
89 отзывов
Первый день в Мюнхене: индивидуальная экскурсия
Идеальная экскурсия для первого дня в Мюнхене! Прогулка по Мариенплатц, Фрауэнкирхе и Хойфбройхаус. Узнайте историю и легенды города
Начало: Мариенплятц, Мюнхен
Сегодня в 12:30
Завтра в 11:00
129 за всё до 2 чел.
Первое знакомство с Мюнхеном
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Первое знакомство с Мюнхеном: история, культура, традиции
Погрузитесь в баварскую культуру с экскурсией «Первое знакомство с Мюнхеном», где история оживает на каждом шагу
14 июня в 12:00
15 июня в 18:00
100 за всё до 10 чел.
Мюнхен глазами местных
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
84 отзыва
Мюнхен глазами местных: путешествие по душе города
Погрузитесь в атмосферу настоящего Мюнхена вместе с экскурсией, которая раскроет вам сердце Баварии
1 авг в 09:30
2 авг в 09:30
104 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Мюнхену
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
1 отзыв
Фотопрогулка по Мюнхену: впечатляющее путешествие с камерой
Погрузитесь в атмосферу Мюнхена и зафиксируйте лучшие моменты вашего путешествия с профессиональным фотографом
Начало: На площади Karlplatz Stachus
12 июня в 15:00
13 июня в 08:00
220 за всё до 5 чел.
По Мюнхену на велосипеде - рассмотреть город со всех ракурсов
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
По Мюнхену на велосипеде - рассмотреть город со всех ракурсов
Станьте активным участником велосипедного приключения в Мюнхене. Посетите парки, площади и пивные сады, узнайте о баварских князьях и традициях
Начало: На Главном вокзале
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
от 145 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    Konstantin
    29 мая 2024
    Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
    Сегодня мы вошли во врата Мюнхена и прошли те площади и улицы, где когда-то ступали известные личности. Люди, которые вершили
    читать дальше

    историю и вносили в нее свой вклад. Прогуливаясь с Татьяной, мы позволили разыграться фантазии, увидеть сюжеты разных временных эпох. Монахов, которые основали этот город, королей вершащих судьбы людей, кочкарей, которые делали бочки, усатых пивоваров, гордившихся своим товаром, кокетливых модниц с бантиками на талии, состоятельных мужчин в шляпах с перьями. Было много историй, подтвержденных фактами и сохранившихся до наших дней. Прогулка была насыщенной и интересной. Благодаря нашему гиду, мы увидели этот город в другом ракурсе и были восхищены историей Мюнхена. Кроме того, мы смогли попробовать пиво с соленым кренделем, сидя под тенью каштана, в садике с фонтаном и непременно на столе из дуба. Все так, как это положено в традициях этого города. Благодарим за экскурсию!

  • М
    Максим
    28 мая 2024
    Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
    Экскурсия на одном дыхании, и познавательная и богатая на исторические факты. Всячески рекомендую
  • А
    Артём
    20 мая 2024
    Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
    Экскурсию советуем брать сразу по приезду в город. Сразу проникаешься историей города и атмосферой Баварии. Экскурсовод Нина - замечательная. Вся
    читать дальше

    информация была преподнесена структурировано, интересно и логично! Браво. Приятно слушать и общаться с такими людьми. Два часа интересного рассказа и прекрасных мест Мюнхена.

  • М
    Марина
    19 мая 2024
    Мюнхен глазами местных
    В целом хорошо. Информации достаточно. Маршрут хороший) Подойдёт неспешным. Максималистам и многознающим будет недостаточно по энергетике и насыщенности рассказа))
  • М
    Мария
    7 апреля 2024
    Мюнхен - любовь с первого взгляда
    Замечательная экскурсия!
  • О
    Олег
    27 февраля 2024
    Первое знакомство с Мюнхеном
    Наша экскурсия по Мюнхину с гидом Еленой была восхитительна! Впечатляющая архитектура, увлекательные исторические места, красивейшие соборы сделали наше путешествие незабываемым! Елена- профессионал
    читать дальше

    своего дела с потрясающим знанием истории, с ней было очень комфортно и увлекательно как нам так и нашим детям! Спасибо ей огромное, хочется еще раз вернуться в этот замечательный город.

  • М
    Мария
    22 февраля 2024
    Мюнхен глазами местных
    Благодарим Татьяну за чудесную экскурсию! Все посмотрели, все узнали. Все спокойно, без спешки. Отлично провели время и Вам советуем🤗!
    Благодарим Татьяну за чудесную экскурсию! Все посмотрели, все узнали. Все спокойно, без спешки. Отлично провели время и Вам советуем🤗!Благодарим Татьяну за чудесную экскурсию! Все посмотрели, все узнали. Все спокойно, без спешки. Отлично провели время и Вам советуем🤗!Благодарим Татьяну за чудесную экскурсию! Все посмотрели, все узнали. Все спокойно, без спешки. Отлично провели время и Вам советуем🤗!Благодарим Татьяну за чудесную экскурсию! Все посмотрели, все узнали. Все спокойно, без спешки. Отлично провели время и Вам советуем🤗!
  • Т
    Татьяна
    7 февраля 2024
    Мюнхен - любовь с первого взгляда
    Очень приятно провели экскурсию по самым важным достопримечательностям города. Что понравилось, что Юлия может подстроится под ваши желания, например, мы
    читать дальше

    были с детьми, соответственно надо было их заинтересовать, что и было сделано, если бы были взрослые, то акцент делается на других моментах. Это очень хорошо, когда экскурсовод может быстро сориентироваться. Сама экскурсия была интересной и познавательной,всё очень чётко.

  • К
    Карен
    23 января 2024
    Мюнхен - любовь с первого взгляда
    Юлия, отличный гид, мастер своего дела. Всем рекомендую довериться этому человеку
  • Д
    Денис
    15 января 2024
    Первый день в Мюнхене
    Спасибо большое Анне за такую интересную экскурсию! Получили большое удовольствие от обзорной экскурсии, материал был донесен легко и доступно, много интересных фактов. Город раскрылся с другой стороны! Однозначно рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Церковь Святого Петра»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мюнхене
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Мюнхен: нескучная прогулка по баварской столице
  2. Мюнхен - любовь с первого взгляда
  3. Первый день в Мюнхене
  4. Первое знакомство с Мюнхеном
  5. Мюнхен глазами местных
Какие места ещё посмотреть в Мюнхене
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Новая ратуша
  3. Мариенплац
  4. Мюнхенская резиденция
  5. Нойшванштайн
  6. Английский сад
  7. Рынок Виктуалиенмаркт
  8. Площадь Одеонсплац
  9. Нойшвайнштайн
Сколько стоит экскурсия по Мюнхену в июне 2024
Сейчас в Мюнхене в категории "Церковь Святого Петра" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 94 до 220. Туристы уже оставили гидам 401 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Мюнхене (Германия 🇩🇪) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Церковь Святого Петра», 401 ⭐ отзыв, цены от €94. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Германии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам