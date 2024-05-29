1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Мюнхен: увлекательное путешествие по баварской истории и культуре
Мюнхен: проникнитесь духом баварской столицы в увлекательной прогулке по её сердцу с экспертом
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€94 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мюнхен - любовь с первого взгляда: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Мюнхена: от величественных площадей до тайн монархической династии
Начало: На площади Мариенплатц
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€100 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первый день в Мюнхене: индивидуальная экскурсия
Идеальная экскурсия для первого дня в Мюнхене! Прогулка по Мариенплатц, Фрауэнкирхе и Хойфбройхаус. Узнайте историю и легенды города
Начало: Мариенплятц, Мюнхен
Сегодня в 12:30
Завтра в 11:00
€129 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Первое знакомство с Мюнхеном: история, культура, традиции
Погрузитесь в баварскую культуру с экскурсией «Первое знакомство с Мюнхеном», где история оживает на каждом шагу
14 июня в 12:00
15 июня в 18:00
€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Мюнхен глазами местных: путешествие по душе города
Погрузитесь в атмосферу настоящего Мюнхена вместе с экскурсией, которая раскроет вам сердце Баварии
1 авг в 09:30
2 авг в 09:30
€104 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по Мюнхену: впечатляющее путешествие с камерой
Погрузитесь в атмосферу Мюнхена и зафиксируйте лучшие моменты вашего путешествия с профессиональным фотографом
Начало: На площади Karlplatz Stachus
12 июня в 15:00
13 июня в 08:00
€220 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Мюнхену на велосипеде - рассмотреть город со всех ракурсов
Станьте активным участником велосипедного приключения в Мюнхене. Посетите парки, площади и пивные сады, узнайте о баварских князьях и традициях
Начало: На Главном вокзале
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
от €145 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- KKonstantin29 мая 2024Сегодня мы вошли во врата Мюнхена и прошли те площади и улицы, где когда-то ступали известные личности. Люди, которые вершили
- ММаксим28 мая 2024Экскурсия на одном дыхании, и познавательная и богатая на исторические факты. Всячески рекомендую
- ААртём20 мая 2024Экскурсию советуем брать сразу по приезду в город. Сразу проникаешься историей города и атмосферой Баварии. Экскурсовод Нина - замечательная. Вся
- ММарина19 мая 2024В целом хорошо. Информации достаточно. Маршрут хороший) Подойдёт неспешным. Максималистам и многознающим будет недостаточно по энергетике и насыщенности рассказа))
- ММария7 апреля 2024Замечательная экскурсия!
- ООлег27 февраля 2024Наша экскурсия по Мюнхину с гидом Еленой была восхитительна! Впечатляющая архитектура, увлекательные исторические места, красивейшие соборы сделали наше путешествие незабываемым! Елена- профессионал
- ММария22 февраля 2024Благодарим Татьяну за чудесную экскурсию! Все посмотрели, все узнали. Все спокойно, без спешки. Отлично провели время и Вам советуем🤗!
- ТТатьяна7 февраля 2024Очень приятно провели экскурсию по самым важным достопримечательностям города. Что понравилось, что Юлия может подстроится под ваши желания, например, мы
- ККарен23 января 2024Юлия, отличный гид, мастер своего дела. Всем рекомендую довериться этому человеку
- ДДенис15 января 2024Спасибо большое Анне за такую интересную экскурсию! Получили большое удовольствие от обзорной экскурсии, материал был донесен легко и доступно, много интересных фактов. Город раскрылся с другой стороны! Однозначно рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Мюнхену в категории «Церковь Святого Петра»
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