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Мюнхен Третьего Рейха

5
2 отзыва
Дарья Т.
Дарья Т. – Гид из Мюнхена
Мюнхен Третьего Рейха
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €125 за экскурсию

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Мюнхен Третьего Рейха
Мюнхен Третьего Рейха

Что вы увидите

  • Смотрите описание экскурсии
Самые темные страницы немецкой истории 📖. Во время экскурсии 🧭 вы услышите рассказ о причинах и истоках возникновения национал-социализма и о грандиозных планах партии по превращению Мюнхена в «столицу движения»
Что вас ожидает
Хофбройхаус. Мы зайдем с вами в знаменитый пивной ресторан и посмотрим зал, где была провозглашена программа национал-социалистической партии. Мы поговорим об атмосфере, царившей в Германии в 20 годах прошлого века, в которой стала подниматься и набирать силу НСДАП.
Одеонсплатц. Мы поговорим о первой попытке партии захватить власть и о том, какие последствия для германской истории имел «пивной путч 1923 года».
Бриенерштрассе - улица, где к 1931 году большинство зданий было куплено национал-социалистической партией. Именно на этой улице находились здание гестапо и Коричневый дом - официальная резиденция партии. Мы затронем тему финансирования НСДАП, попытаемся понять, почему промышленники и финансовые воротилы Германии сделали ставку на национал-социалистическую партию.
Кенигсплатц. На Королевской площади мы увидим бывшую резиденцию фюрера, где был подписан Мюнхенский договор 1938, административное здание НСДАП, руины Пантеонов памяти, мы поговорим об имперских архитектурных планах партии по превращению Мюнхена в «столицу движения».
Дворец Правосудия и Церковь ⛪ католического братства. Вы узнаете о судьбах юных героев Сопротивления общества « Белая роза», а также о католическом священнике, который заявил, что «католик не может быть нацистом».
Мариенплатц. Мы заканчиваем нашу прогулку 👣 на центральной площади города перед Старой Ратушей, где мы вспомним трагические события «хрустальной ночи».
Экскурсия — через конкретные факты и события — прослеживает судьбу Германии от Первой Мировой войны до 1945 года. Но мы коснемся и сюжетов послевоенного возрождения Мюнхена, и главное - осознание современными поколениями немцев античеловечности нацистской идеологии, одним из проявлений которого стало создание мюнхенского музея «Национал-социализм: документационный центр» (его посещение может быть дополнительно включено в программу: самостоятельно или в сопровождении гида).
По вашему желанию программа посещения мест эпохи Третьего Рейха может быть расширена и продолжительность экскурсии увеличена.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Ежедневно
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁 Мариенплац
Мюнхен Третьего Рейха
Мюнхен Третьего Рейха

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Дарья Т.
Дарья Т.
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2 отзыва оставили туристы

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