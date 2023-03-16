Станьте частью увлекательного велосипедного тура по Мюнхену! Вас ждут четыре уникальных маршрута, которые проведут через живописные парки, старинные площади и знаковые места города.Вы услышите истории о баварских князьях, узнаете о

традициях местных жителей и посетите места, куда не добраться на машине. В ходе экскурсии вы увидите знаменитую Королевскую башню на Мариенплатц, церковь Святого Петра, рынок Виктуаленмаркт и первую княжескую пивоварню Хофбройхаус. Прокатитесь по Английскому парку и сделайте паузу в крупнейшем пивном саду Европы. Этот тур позволит вам увидеть Мюнхен с новых ракурсов и получить незабываемые впечатления

от €145 за 1-3 человека или €48 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

1⃣ Классический Мюнхен и тур по Английскому парку с посещением пивного сада

Церквушки и старинный базар по пути к велосипедам

Мы встретимся с вами на Мариенплатц, где я расскажу о возникновении традиции кукольного представления на Королевской башне Ратуши. Полчаса посвятим знакомству с Новой и Старой Ратушами, вы посетите церковь Святого Петра, которая упоминается в летописях раньше, чем сам город, и пройдете часть рынка Виктуаленмаркт — воплощение баварского духа, юмора, кухни и традиций. Так, уютными двориками вы пройдёте до места аренды велосипедов и отправитесь познавать баварскую столицу.

Знаковые символы города

Проезжая мимо первой княжеской пивоварни Хофбройхаус, вы узнаете интересные детали из истории одного из символов города и поймете, какие сведения о нем правдивы, а какие — вымысел. Доедете до площади Макс Йозеф Платц, где располагаются визитные карточки Мюнхена: Памятник первому королю Баварии Максимилиану I, Резиденция, Сокровищница, Национальный Театр Оперы и балета, а также здание первого Почтамта. Через них я помогу заглянуть в прошлые эпохи и с помощью различных наглядных материалов расскажу о знаковых произведениях архитектуры и скульптуры.

Придворный и Английский парки — чарующая атмосфера Мюнхена

Кроме того, вы пересечете дворики Резиденции баварских князей и королей, узнаете об аристократическом прошлом Придворного парка и процветающем настоящем, когда каждый может полюбоваться цветением каштанов, почувствовать аромат благоухающей липы или послушать, как играют будущие лауреаты на скрипке или арфе в Храме Дианы. В обожаемом мюнхенцами, просторном Английском парке вы оцените ландшафтный дизайн, который кому-то напомнит Павловск и его окрестности, а кому-то — лондонский Гайд Парк. А затем в крупнейшем пивном саду Европы сделаем небольшую паузу на перекус с баварским пивом (по желанию). И после отправимся в обратный путь до центра города.

Другие варианты маршрутов

2⃣ Тур по следам Третьего рейха в Мюнхене

Вы познакомитесь с объективными и субъективными причинами, которые способствовали приходу нацистов к власти. Пройдете по местам, связанным с зарождением движения, услышите интересные факты из истории и биографии его основателей и посетите современный музей, посвящённый возникновению и краху нацизма в Германии.

3⃣ Богемный Мюнхен: набережная реки Изар и любимые места горожан

В фокусе внимания окажется тема качества жизни и благоустройства города, который, согласно опросам, ни за что не променяли бы на другой 96% жителей Мюнхена. О формуле успеха поговорим на популярной площади Одеонсплатц и в изящных парках — Придворном и Английском. Навестим отчаянных серфингистов, проедем вдоль парадной улицы Принц Регент Штрассе с красивым зданием Баварского национального музея и заглянем в секретные дворики. Прокатимся по любимому мюнхенцами велосипедному маршруту и доберемся до смотровой площадки. А еще будут особняки начала 20 века в стиле модерн и дивные виды на исторические здания, церкви и музеи.

4⃣ Мюнхен — идеальный город для сибаритов

Этот тур полностью посвятим уютным кварталам Мюнхена, где сосредоточены многочисленные галереи, театры, кафе и множество других заведений, где можно с шиком провести время.

Организационные детали