По Мюнхену на велосипеде - рассмотреть город со всех ракурсов

Станьте активным участником велосипедного приключения в Мюнхене. Посетите парки, площади и пивные сады, узнайте о баварских князьях и традициях
Станьте частью увлекательного велосипедного тура по Мюнхену! Вас ждут четыре уникальных маршрута, которые проведут через живописные парки, старинные площади и знаковые места города.

Вы услышите истории о баварских князьях, узнаете о
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традициях местных жителей и посетите места, куда не добраться на машине.

В ходе экскурсии вы увидите знаменитую Королевскую башню на Мариенплатц, церковь Святого Петра, рынок Виктуаленмаркт и первую княжескую пивоварню Хофбройхаус. Прокатитесь по Английскому парку и сделайте паузу в крупнейшем пивном саду Европы. Этот тур позволит вам увидеть Мюнхен с новых ракурсов и получить незабываемые впечатления

5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🚴‍♂️ Уникальные велосипедные маршруты
  2. 🏰 Исторические достопримечательности
  3. 🍺 Посещение пивных садов
  4. 🌳 Прогулки по живописным паркам
  5. 📚 Интересные исторические факты
  6. 🎭 Культурные и архитектурные памятники

Что можно увидеть

  • Мариенплатц
  • Королевская башня
  • Новая Ратуша
  • Старая Ратуша
  • Церковь Святого Петра
  • Рынок Виктуаленмаркт
  • Пивоварня Хофбройхаус
  • Площадь Макс Йозеф Платц
  • Резиденция
  • Сокровищница
  • Национальный Театр Оперы и балета
  • Первый Почтамт
  • Придворный парк
  • Английский парк
По Мюнхену на велосипеде - рассмотреть город со всех ракурсов
По Мюнхену на велосипеде - рассмотреть город со всех ракурсов
По Мюнхену на велосипеде - рассмотреть город со всех ракурсов
Ближайшие даты:
Время начала: 13:30, 14:00, 14:30

Описание экскурсии

1⃣ Классический Мюнхен и тур по Английскому парку с посещением пивного сада

Церквушки и старинный базар по пути к велосипедам

Мы встретимся с вами на Мариенплатц, где я расскажу о возникновении традиции кукольного представления на Королевской башне Ратуши. Полчаса посвятим знакомству с Новой и Старой Ратушами, вы посетите церковь Святого Петра, которая упоминается в летописях раньше, чем сам город, и пройдете часть рынка Виктуаленмаркт — воплощение баварского духа, юмора, кухни и традиций. Так, уютными двориками вы пройдёте до места аренды велосипедов и отправитесь познавать баварскую столицу.

Знаковые символы города

Проезжая мимо первой княжеской пивоварни Хофбройхаус, вы узнаете интересные детали из истории одного из символов города и поймете, какие сведения о нем правдивы, а какие — вымысел. Доедете до площади Макс Йозеф Платц, где располагаются визитные карточки Мюнхена: Памятник первому королю Баварии Максимилиану I, Резиденция, Сокровищница, Национальный Театр Оперы и балета, а также здание первого Почтамта. Через них я помогу заглянуть в прошлые эпохи и с помощью различных наглядных материалов расскажу о знаковых произведениях архитектуры и скульптуры.

Придворный и Английский парки — чарующая атмосфера Мюнхена

Кроме того, вы пересечете дворики Резиденции баварских князей и королей, узнаете об аристократическом прошлом Придворного парка и процветающем настоящем, когда каждый может полюбоваться цветением каштанов, почувствовать аромат благоухающей липы или послушать, как играют будущие лауреаты на скрипке или арфе в Храме Дианы. В обожаемом мюнхенцами, просторном Английском парке вы оцените ландшафтный дизайн, который кому-то напомнит Павловск и его окрестности, а кому-то — лондонский Гайд Парк. А затем в крупнейшем пивном саду Европы сделаем небольшую паузу на перекус с баварским пивом (по желанию). И после отправимся в обратный путь до центра города.

Другие варианты маршрутов

2⃣ Тур по следам Третьего рейха в Мюнхене
Вы познакомитесь с объективными и субъективными причинами, которые способствовали приходу нацистов к власти. Пройдете по местам, связанным с зарождением движения, услышите интересные факты из истории и биографии его основателей и посетите современный музей, посвящённый возникновению и краху нацизма в Германии.

3⃣ Богемный Мюнхен: набережная реки Изар и любимые места горожан
В фокусе внимания окажется тема качества жизни и благоустройства города, который, согласно опросам, ни за что не променяли бы на другой 96% жителей Мюнхена. О формуле успеха поговорим на популярной площади Одеонсплатц и в изящных парках — Придворном и Английском. Навестим отчаянных серфингистов, проедем вдоль парадной улицы Принц Регент Штрассе с красивым зданием Баварского национального музея и заглянем в секретные дворики. Прокатимся по любимому мюнхенцами велосипедному маршруту и доберемся до смотровой площадки. А еще будут особняки начала 20 века в стиле модерн и дивные виды на исторические здания, церкви и музеи.

4⃣ Мюнхен — идеальный город для сибаритов
Этот тур полностью посвятим уютным кварталам Мюнхена, где сосредоточены многочисленные галереи, театры, кафе и множество других заведений, где можно с шиком провести время.

Организационные детали

  • Аренда велосипеда не включена в стоимость: от 12 евро за человека на 2 часа
  • Напитки и еда по пути также оплачиваются дополнительно
  • При необходимости, вы сможете получить шлемы, корзинки для транспортировки личных вещей, а также карты Мюнхена
  • Пожалуйста, сообщите в переписке, по какому маршруту вы хотели бы проехать

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Главном вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
В
16 мар 2023
Все было отлично
А
16 окт 2019
Отличная экскурсия, узнал много нового за короткий промежуток времени. Владимир, спасибо за экскурсию!

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