Остров Роз: по следам Людвига II и императрицы Сиси

Переплыть на лодочке озеро, узнать истории королевских замков и прогуляться по розовому саду

4
1 отзыв
Индивидуальная
Вся жизнь короля Баварии похожа на сказочную легенду.

Я открою вам секреты его взаимоотношений с кузиной Сиси, расскажу об одной расстроенной свадьбе и замке в помпейском стиле.

Мы прокатимся на лодочке к душистому парку с тысячей розовых кустов и увидим уединенный остров «принца из “Лебединого озера”».
Остров Роз: по следам Людвига II и императрицы Сиси
Остров Роз: по следам Людвига II и императрицы Сиси
Остров Роз: по следам Людвига II и императрицы Сиси
Остров Роз: по следам Людвига II и императрицы Сиси
Остров Роз: по следам Людвига II и императрицы Сиси
Остров Роз: по следам Людвига II и императрицы Сиси
Остров Роз: по следам Людвига II и императрицы Сиси
Остров Роз: по следам Людвига II и императрицы Сиси
Остров Роз: по следам Людвига II и императрицы Сиси
Остров Роз: по следам Людвига II и императрицы Сиси
Остров Роз: по следам Людвига II и императрицы Сиси
Остров Роз: по следам Людвига II и императрицы Сиси
Остров Роз: по следам Людвига II и императрицы Сиси
Остров Роз: по следам Людвига II и императрицы Сиси
Остров Роз: по следам Людвига II и императрицы Сиси
Остров Роз: по следам Людвига II и императрицы Сиси
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Что вас ожидает

Повести озера Штарнберг

Мы отправимся на «герцогское» озеро, окаймленное живописной альпийской грядой. Художники приезжали сюда на пленэры, а поэты и писатели устраивали в домах творческие салоны. Вы прогуляетесь живописными тропинками вдоль берега и на ностальгической лодочке отправитесь к острову роз. Я расскажу, чьи это владения, какие аристократические традиции соблюдают потомки и как на острове появился великолепный парк и другие постройки.

Тайна отношений короля и императрицы

Герои нашей экскурсии – король Баварии Людвиг II и австрийская императрица — погрузят вас в романтику XIX столетия. Вы узнаете, что связывало двух загадочных людей и какие события наполняли их жизнь. Мы прогуляемся по цветущему тенистому парку, заглянем в «Казино» и поговорим о детстве и юности влюбленных, о секретной переписке, мечтах и суровой реальности. Далее отправимся к вилле, где росла эксцентричная и своенравная Сиси. Роскошный особняк с видом на озеро, бьющими вверх бирюзовыми фонтанами и частично сохранившимися крепостными стенами с инициалами владельцев впечатлит вас своим великолепием. Мы также побываем у отеля, в котором останавливалась австрийская императрица, приезжая на родину, и полюбуемся ее скульптурой. А на месте загадочной гибели «лунного короля» возле замка Берг, в котором содержался Людвиг II после ареста, вы увидите крест и часовню, напоминающие об этой мистической истории.

При желании мы отправимся на обед в уникальный исторический трактир, связанный с героями экскурсии. Здесь подают блюда национальной кухни, а персонал говорит исключительно на баварском диалекте.

Организационные детали

  • Транспорт согласовывается и оплачивается дополнительно.
  • Экскурсия проходит с мая по сентябрь
  • Дополнительные расходы: поездка на лодочке к Розовому острову — 4 евро (взрослый) и 1 евро (детский), посещение виллы «Casino» — 3, 5 евро, обед в семейном ресторанчике.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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3
2
1
Е
26 июня 2019
Великолепное описание содержания экскурсии далеко от реальности. Во-первых, " виллу, где росла эксцентричная и своенравная Сиси" вы увидите лишь очень издалека, т. к. это частная территория, обнесенная забором, мы были в июне, много зелени и соответственно разглядеть виллу было проблематично. Во-вторых, посетить "Роскошный особняк с видом на озеро" вы сможете, если вам повезет, т. к. пускают туда по часам. Нам не повезло, нужно было подождать 30 минут, что для нас было не критично, но гид сказала, что если мы будем ждать, то не успеем посмотреть часовню… … поэтому пришлось выбирать. Ну и наконец, "обед в уникальном историческом трактире" нам не был предложен, вместо него предложили выпить только кофе….. Так, что впечатление об экскурсии весьма неоднозначное. Гид Ольга хороший рассказчик, доброжелательный человек, но сама организация экскурсии, а так же ее соответствие заявленному, оставляет желать лучшего

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