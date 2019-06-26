Что вас ожидает

Повести озера Штарнберг

Мы отправимся на «герцогское» озеро, окаймленное живописной альпийской грядой. Художники приезжали сюда на пленэры, а поэты и писатели устраивали в домах творческие салоны. Вы прогуляетесь живописными тропинками вдоль берега и на ностальгической лодочке отправитесь к острову роз. Я расскажу, чьи это владения, какие аристократические традиции соблюдают потомки и как на острове появился великолепный парк и другие постройки.

Тайна отношений короля и императрицы

Герои нашей экскурсии – король Баварии Людвиг II и австрийская императрица — погрузят вас в романтику XIX столетия. Вы узнаете, что связывало двух загадочных людей и какие события наполняли их жизнь. Мы прогуляемся по цветущему тенистому парку, заглянем в «Казино» и поговорим о детстве и юности влюбленных, о секретной переписке, мечтах и суровой реальности. Далее отправимся к вилле, где росла эксцентричная и своенравная Сиси. Роскошный особняк с видом на озеро, бьющими вверх бирюзовыми фонтанами и частично сохранившимися крепостными стенами с инициалами владельцев впечатлит вас своим великолепием. Мы также побываем у отеля, в котором останавливалась австрийская императрица, приезжая на родину, и полюбуемся ее скульптурой. А на месте загадочной гибели «лунного короля» возле замка Берг, в котором содержался Людвиг II после ареста, вы увидите крест и часовню, напоминающие об этой мистической истории.

При желании мы отправимся на обед в уникальный исторический трактир, связанный с героями экскурсии. Здесь подают блюда национальной кухни, а персонал говорит исключительно на баварском диалекте.

Организационные детали