Дегустации на экскурсиях в Мюнхене – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Мюнхене на русском языке, цены от €160, скидки до 5%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Хмельной Мюнхен: с пивом о пиве
Пешая
2.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Хмельной Мюнхен: экскурсия с дегустацией пива в традиционных барах
Погрузитесь в мир баварского пива с экспертом, открывая тайны пивоварения и наслаждаясь дегустацией
Начало: На Marienpaltz
«В аутентичных заведениях я посоветую самые популярные, а также необычные сорта для дегустации»
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
€180 за всё до 7 чел.
Волшебство немецких Рождественских ярмарок
Пешая
2.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Волшебство немецких Рождественских ярмарок
Открыть город с нового ракурса, увидеть Рождество на крыше и продегустировать домашнюю выпечку
Начало: Неподалеку от Придворного сада
«Кулинарные открытия и дегустации»
26 ноя в 12:00
27 ноя в 12:00
€160 за всё до 6 чел.
Рождественский Мюнхен: прогулка с дегустацией
Пешая
2 часа
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Рождественский Мюнхен: прогулка с дегустацией
Полюбоваться красотой города, узнать об истории праздника и угоститься выпечкой
Начало: На Одеонплатц
28 ноя в 09:30
29 ноя в 09:00
€171€180 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    27 сентября 2025
    Хмельной Мюнхен: с пивом о пиве
    Отличная экскурсия, Владимир поведал много нового.
  • А
    Александр
    20 августа 2025
    Хмельной Мюнхен: с пивом о пиве
    Гиду Владимиру - большая благодарность за душевный (а как же еще?) рассказ о пиве!

    Наш семейный пивной кругозор сильно расширился, вкусовые рецепторы порадовались, а время экскурсии пролетело совершенно незаметно.

    Любителям пива - настоятельно рекомендую эту экскурсию!
  • А
    Александр
    12 августа 2025
    Хмельной Мюнхен: с пивом о пиве
    Владимир прекрасно провёл экскурсию, даже не экскурсию, рассказ, беседу с друзьями, не навязывая лишних знаний (которые из него тем не
    читать дальше

    менее постоянно прорывались), раскрыл тему баварского и в частности мюнхенского пива с пивом и огромной заинтересованностью. Показал неожиданные места, дал рекомендации где-что. Огромное спасибо!

  • Д
    Дина
    10 февраля 2023
    Хмельной Мюнхен: с пивом о пиве
    Юрий очень знающий, отличный рассказчик, легкий и приятный собеседник, с отличным чувством умора. Просто обладает энциклопедическими знаниями. Мы это очень
    читать дальше

    оценили. Умеет подстраивать себя под туристов, под их запросы. Провёл с нами больше 5 часов и видно, что Юрий просто любит свою работу! Честь ему и хвала!

  • С
    Софья
    16 апреля 2022
    Хмельной Мюнхен: с пивом о пиве
    Спасибо большое Ольге за экскурсию! Было очень интересно и очень вкусно. Однозначно рекомендуем экскурсию к посещению.
  • Е
    Елена
    3 февраля 2020
    Хмельной Мюнхен: с пивом о пиве
    Юрий- лучший гид из всех, кого мы когда-либо встречали. Невероятное количество исторических фактов он сплетает в удивительный и захватывающий рассказ,
    читать дальше

    причем во многих моментах происходит полное погружение в конкретный исторический момент, и ты как будто своими глазами видишь описываемое событие. Маршрут составлен отлично, мы совершенно не устали, а искрометный юмор Юрия заставил 4 часа пролететь в один миг. Даже если Вы в Мюнхене не в первый раз, погуляйте по городу с Юрием и Вы точно узнаете много нового. Уточнение по теме: мы совместили обзорную пешую экскурсию по городу с пивным Мюнхеном.

  • Е
    Елена
    3 ноября 2019
    Хмельной Мюнхен: с пивом о пиве
    Юрий, спасибо за интересную экскурсию, отличный профессионал и прекрасный собеседник. Вкусная экскурсия!
  • С
    Станислав
    26 августа 2019
    Хмельной Мюнхен: с пивом о пиве
    Спасибо Ирене за организацию, а гиду Юрию за прекрасную экскурсию.

    У нас была цель совместить обзорную экскурсию по центру Мюнхена, при
    читать дальше

    этом не забывая про одну из главных достопримечательностей- немецком пиве. И это было реализовано просто блестяще.

    Посещение пивных позволяет понять атмосферу города, увидеть как проводят время жители и гости Мюнхена. А многие сорта пива вы не сможете попробовать больше нигда. Не стоит остерегаться того, что людям не употребляющим пиво, будет не интересно. Поверьте (говорю от их лица) - это не так. А брецель можно есть и без пива.

    Мы посетили главные достепримечательности, расположенные в центре Мюнхена. В ходе прогулки Юрий рассказал много исторических деталей, которые позволяют понять, почему сегодня какие - то вещи выглядят именно так как выглядят. А старинные фотографии помогают взглянуть на то как город выглядел много лет назад.

    Юрий подаёт материал крайне интересно, с юмором, добавляя интересные детали. Повествование идёт в крайне удобной для восприятия форме (нет перегруза с информацией, которые мы забудем сразу после окончания экскурсии).

    Пятичасовая пешеходная экскурсия с посещением знаковых пивоварен прошла на одном дыхании и пару кружках пива.

    Я рекомендую совершить такую экскурсию с Юрием, чтобы получить первое впечатление, ощущение от города Мюнхен. Гулять самим или под руководством интересного гида- это таки две большие разницы.

    СПАСИБО!

