этом не забывая про одну из главных достопримечательностей- немецком пиве. И это было реализовано просто блестяще.



Посещение пивных позволяет понять атмосферу города, увидеть как проводят время жители и гости Мюнхена. А многие сорта пива вы не сможете попробовать больше нигда. Не стоит остерегаться того, что людям не употребляющим пиво, будет не интересно. Поверьте (говорю от их лица) - это не так. А брецель можно есть и без пива.



Мы посетили главные достепримечательности, расположенные в центре Мюнхена. В ходе прогулки Юрий рассказал много исторических деталей, которые позволяют понять, почему сегодня какие - то вещи выглядят именно так как выглядят. А старинные фотографии помогают взглянуть на то как город выглядел много лет назад.



Юрий подаёт материал крайне интересно, с юмором, добавляя интересные детали. Повествование идёт в крайне удобной для восприятия форме (нет перегруза с информацией, которые мы забудем сразу после окончания экскурсии).



Пятичасовая пешеходная экскурсия с посещением знаковых пивоварен прошла на одном дыхании и пару кружках пива.



Я рекомендую совершить такую экскурсию с Юрием, чтобы получить первое впечатление, ощущение от города Мюнхен. Гулять самим или под руководством интересного гида- это таки две большие разницы.



СПАСИБО!