Хорошие статьи о Мюнхене
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Что посмотреть и сделать
Мюнхен – популярные достопримечательности, лучшие туристические места
Мюнхен всегда привлекал туристов со всего мира, не только своим сдержанным характером, вкусной кухней, но и красивыми достопримечательностями. Мы подобрали лучшие места, куда вы точно должны сходить и посмотреть, здесь есть и храмы и соборы, площади и сады, башни и дворцы, можно даже заняться серфингом