Мюнхен – популярные достопримечательности, лучшие туристические места

Мюнхен всегда привлекал туристов со всего мира, не только своим сдержанным характером, вкусной кухней, но и красивыми достопримечательностями. Мы подобрали лучшие места, куда вы точно должны сходить и посмотреть, здесь есть и храмы и соборы, площади и сады, башни и дворцы, можно даже заняться серфингом