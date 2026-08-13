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Сказочные замки Баварии Исследуйте Нойшванштайн и Хоеншвангау, прогуляйтесь по Фюссену, а маршрут дополните дворцом Линдерхоф, Обераммергау или церковью Виз Начало: У Вашего отеля

Те же замки Людвига II, Фюссен и Обераммергау, но дополнительно доступны Линдерхоф и церковь Виз. Маршрут проходит на автомобиле или автобусе

Расписание: В любой день в любое время