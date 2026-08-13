Погрузитесь в атмосферу романтической Баварии с экскурсией в Нойшванштайн, самый узнаваемый замок Европы, возведённый королём Людвигом II. Затем вы отправитесь в живописный Фюссен, известный своей историей и архитектурой.
Описание фото-прогулкиБаварские сказки: Нойшванштайн и живописный Фюссен Нойшванштайн — безусловно, самый узнаваемый символ романтической Баварии и один из самых впечатляющих замков Европы. Его силуэт, будто сошедший со страниц средневековой саги, стал прообразом сказочного дворца в мультфильмах Уолта Диснея. Замок был возведён по воле короля Людвига II как воплощение его мечты о мире рыцарских легенд, благородных героев и возвышенной любви. Во время экскурсии вы узнаете о судьбе «короля-романтика», о загадках его жизни и трагической смерти, о его уединённости и страсти к искусству. В залах замка оживут сюжеты опер Рихарда Вагнера: «Тангейзер», «Лоэнгрин» и «Парсифаль» словно вновь появятся среди росписей и золочёных сводов. Мы также увидим снаружи замок Хоэншвангау, где прошли детские годы Людвига II. Именно здесь, среди альпийских пейзажей и исторических сюжетов на стенах, формировался его характер и зарождались мечты о собственных архитектурных проектах. Путешествие продолжится в атмосферном альпийском городке Фюссен — одном из самых живописных городов южной Баварии. Его узкие улочки, расписные фасады домов и уютные площади создают ощущение уюта и неспешности. Фюссен известен как историческая родина европейского скрипичного и лютневого мастерства: уже в XVI веке местные мастера поставляли инструменты по всей Европе. Мы прогуляемся по старому городу, зайдём в монастырь святого Манга и посетим старинный замок на холме, откуда открываются потрясающие виды на окрестности. Особое впечатление производит водопад на реке Лех — Lechfall, где бирюзовые воды стремительно прорываются через скальные уступы. Шум воды, мостик над ущельем и панорама Альп создают эффектный природный акцент нашего маршрута и прекрасные возможности для фотографий. По желанию маршрут можно дополнить посещением расписной деревушки Обераммергау или величественного монастыря Этталь, расположенного среди горных пейзажей. И, конечно, у нас будет время для отдыха в уютном баварском ресторане: свежее местное пиво, традиционные блюда альпийской кухни и ароматный апфельштрудель станут приятным гастрономическим дополнением этого насыщенного дня.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Нойшванштайн
- Замок Хоэншвангау
- Город Фюссен
- Водопад Lechfall
- Деревушка Обераммергау (по желанию)
- Монастырь Этталь (по желанию)
Что включено
- Услуги гида
- Транспопорт
- Wi-Fi по запросу
Что не входит в цену
- Входные билеты в замок
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мюнхен
Завершение: Ваш отель или по согласованию любая точка в Мюнхене
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Большое спасибо Александру за экскурсию. Мы решили поехать в Нойшванштайн в последний момент, и он смог достать билеты, за что отдельная благодарность.
Все прошло спокойно и органично. Александр четко держал темп,
Все прошло спокойно и органично. Александр четко держал темп,
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