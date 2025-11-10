Афинская агора предлагает уникальную возможность окунуться в историю западной цивилизации.
С помощью аудиоэкскурсии на смартфоне посетители могут пройти по знаменитым тропам, где когда-то бродили Сократ и Платон.
Восхитительные виды с агоры и
6 причин купить этот билет
- 📱 Удобная аудиоэкскурсия на смартфоне
- 🏛 Включён входной билет в Древнюю Агору
- 🗺 Лёгкая навигация по маршруту
- 🎧 Возможность прослушивания без интернета
- 📅 Гибкий выбор времени посещения
- 🌟 Узнайте о философах и мифах
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Афинская агора
- Храм Гефеста
- Стоа Атталоса
- Церковь Святых Апостолов
Описание билета
- Гуляя по агоре с её возвышающимися колоннами и остатками храмов, вы услышите захватывающие истории о древних ритуалах, публичных выступлениях и драматических событиях, которые когда-то определили судьбу Афин.
- Полюбуетесь хорошо сохранившимся храмом Гефеста, узнаете, как он положил начало Афинам, и рассмотрите мифологические сцены.
- Пройдёте Панафинейскому пути — тому самому, по которому ходили светила Античности.
- Посмеётесь над тем, как Диоген, первый в истории «хиппи», отказался от подарков Александра Македонского.
- Поразмышляете в Стоа Атталоса, где находится небольшой музей, или найдёте утешение в спокойствии христианской церкви Святых Апостолов.
- Завершится аудиоэкскурсия на смотровой площадке, откуда открывается вид на древнюю агору и современные Афины.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом.
- Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту.
- Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей.
- Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
- В стоимость экскурсии включён входной билет в Древнюю Агору.
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€69
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На территории Афинской агоры
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Афинах
Провёл экскурсии для 16216 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещёЗадать вопрос
Входит в следующие категории Афин
