Экскурсии к Одеону Героде Аттике

Найдено 4 экскурсии в категории «Одеон Герода Аттика» в Афинах на русском языке, цены от €94. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Афинский Акрополь и Старый город - погружение в историю
Приглашаем на уникальное путешествие по Афинскому Акрополю и Старому городу, где история оживает на ваших глазах
Начало: В районе метро Акрополи
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
174 за всё до 6 чел.
Акрополь: в гости к богине Афине
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
68 отзывов
Акрополь в Афинах: эксклюзивное путешествие в прошлое
Поднимитесь на священную скалу Акрополя, чтобы увидеть величественный Парфенон и загадочный Эрехтейон. Полное погружение в древнегреческую историю ждет вас
Начало: У метро Акрополи
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
94 за всё до 8 чел.
Авто-экскурсия по Афинам с мифами и легендами
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Авто-экскурсия по Афинам: от Акрополя до Ликавитоса
Погрузитесь в историю Афин, путешествуя на комфортабельном автомобиле. Откройте для себя уникальные мифы и легенды, оживающие среди древних руин
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 10 чел.
Пешком по Афинам с историком-археологом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Пешком по Афинам: от Акрополя до театра Диониса с историком-археологом
Погрузитесь в мир древней Греции в компании историка-археолога. От Акрополя до театра Диониса - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: недалеко от станции метро «Фисио»
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    5 июня 2024
    2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
    Хорошая экскурсия по Акрополю и прилегающему району. Другие районы не входят, то есть обзорной не является. Информация подается легко и понятно, но достаточно интересно и уверенно.
  • V
    Vlad
    31 мая 2024
    2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
    Все супер, время пролетело незаметно. Рекомендую!
  • I
    Irina
    27 мая 2024
    2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
    Если вы решите полететь в Афины,особенно,если в первый раз,очень рекомендую пройтись по городу,по Акрополю с замечательным экскурсоводом,Александром. Вы пройдёте с
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    ним интересным маршрутом,услышите интересный рассказ о Греции,Афинах,людях,живших в Афинах в разные периоды истории. Наша экскурсия прошла очень увлекательно,не утомительно и мы не заметили,как пролетело время. Большое спасибо,Александр.

  • А
    Анна
    26 мая 2024
    Акрополь: в гости к богине Афине
    Очень понравилась экскурсия. За 1,5 часа в уютной компании Александра все успели обойти и получить познавательную информацию. Рекомендую!
  • И
    Инна
    13 мая 2024
    Акрополь: в гости к богине Афине
    Александр хорошо провел тур по музею, все четко и по времени, здорово подсказал с билетами, мы легко нашлись. все было на отличном уровне! Пожелание - лично нам бы хотелось бы побольше необычных фактов, чем исторических деталей.
  • S
    Sofya
    13 мая 2024
    Акрополь: в гости к богине Афине
    Спасибо большое Александру за увлекательный рассказ. Приятно, что фактический материал человек может интерпретировать в зависимости от контекста задаваемых вопросов. Перекинули мостики от древности к современности:)
  • А
    Ася
    29 декабря 2023
    Авто-экскурсия по Афинам с мифами и легендами
    Оксана профессионал своего дела, экскурсия прошла на одном дыхании, мы в Афинах далеко не первый раз и узнали очень много нового. Всем рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Одеон Герода Аттика»

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  3. Авто-экскурсия по Афинам с мифами и легендами
  4. Пешком по Афинам с историком-археологом
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Акрополь
  3. Парфенон
  4. Эрехтейон
  5. Театр Диониса
  6. Плака и Монастираки
  7. Афинский Акрополь
  8. Арка Адриана
  9. Афинская неоклассическая трилогия
  10. Храм Зевса Олимпийского
Сколько стоит экскурсия по Афинам в июне 2024
Сейчас в Афинах в категории "Одеон Герода Аттика" можно забронировать 4 экскурсии от 94 до 200. Туристы уже оставили гидам 91 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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