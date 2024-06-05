А Александр 2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город Хорошая экскурсия по Акрополю и прилегающему району. Другие районы не входят, то есть обзорной не является. Информация подается легко и понятно, но достаточно интересно и уверенно.

V Vlad 2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город Все супер, время пролетело незаметно. Рекомендую!

I Irina 2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город читать дальше ним интересным маршрутом,услышите интересный рассказ о Греции,Афинах,людях,живших в Афинах в разные периоды истории. Наша экскурсия прошла очень увлекательно,не утомительно и мы не заметили,как пролетело время. Большое спасибо,Александр. Если вы решите полететь в Афины,особенно,если в первый раз,очень рекомендую пройтись по городу,по Акрополю с замечательным экскурсоводом,Александром. Вы пройдёте с

А Анна Акрополь: в гости к богине Афине Очень понравилась экскурсия. За 1,5 часа в уютной компании Александра все успели обойти и получить познавательную информацию. Рекомендую!

И Инна Акрополь: в гости к богине Афине Александр хорошо провел тур по музею, все четко и по времени, здорово подсказал с билетами, мы легко нашлись. все было на отличном уровне! Пожелание - лично нам бы хотелось бы побольше необычных фактов, чем исторических деталей.

S Sofya Акрополь: в гости к богине Афине Спасибо большое Александру за увлекательный рассказ. Приятно, что фактический материал человек может интерпретировать в зависимости от контекста задаваемых вопросов. Перекинули мостики от древности к современности:)