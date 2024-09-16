3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
Приглашаем на уникальное путешествие по Афинскому Акрополю и Старому городу, где история оживает на ваших глазах
Начало: В районе метро Акрополи
Завтра в 08:30
19 сен в 08:30
€174 за всё до 6 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Афинские истории: путешествие по древним и современным Афинам
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Афинам, где история древней Эллады оживает на ваших глазах
Начало: Обсуждается накануне
19 сен в 08:30
20 сен в 08:30
€129 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Афинский треугольник: экскурсия по историческим площадям и рынкам
Погружение в атмосферу Афин через прогулку по площадям Монастираки, Омония и Синтагма. Узнайте о древних руинах, антикварных лавках и центральном рынке
Начало: В районе площадей Монастираки, Омонии или Синтагмы...
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
€134 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей16 сентября 2024Александр хороший и приятный гид, нам очень понравилась историческая экскурсия проведенная с ним, обращайтесь к нему советуем.
- VViktor12 сентября 2024Александр настоящий профессионал своего дела, очень понравилась экскурсия, спасибо огромное, рекомендую, осталось много интересных впечатлений, запомнится на всю жизнь!
- ЛЛена8 сентября 2024Очень понравилась экскурсия, мы были в восторге. Экскурсия прошла именно так, как мы ожидали
- ББаян6 июля 2024За день до экскурсии Алина написала и сказала что не может сама, поэтому экскурсию проведет Илона. Илона высококвалифицированный специалист, интересный
- ЮЮлия19 марта 2024Спасибо гиду, Алине за прекрасную экскурсию. Вспоминаю Афины и хочу еще раз приехать. Обязательно обращусь к вам.
- IInna15 марта 2024Спасибо Алине за экскурсию, за нашу первую встречу с Афинами. Попали в такие места и услышали массу интересных деталей, которые сами не узнали бы, даже со всезнающим интернетом. Было здорово!
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Монастираки»
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Сколько стоит экскурсия по Афинам в сентябре 2024
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