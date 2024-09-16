А Андрей 2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город Александр хороший и приятный гид, нам очень понравилась историческая экскурсия проведенная с ним, обращайтесь к нему советуем.

V Viktor 2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город Александр настоящий профессионал своего дела, очень понравилась экскурсия, спасибо огромное, рекомендую, осталось много интересных впечатлений, запомнится на всю жизнь!

Л Лена 2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город Очень понравилась экскурсия, мы были в восторге. Экскурсия прошла именно так, как мы ожидали

Б Баян Афинские истории читать дальше рассказчик, очень внимательный, вежливый человек. Рассказала много чего интересного, и охотно отвечала на наши вопросы. Мы благодарны Илоне и Трипстеру за прекрасную возможность погрузиться в историю Афин. Если бы была возможность поставить больше звезд, я бы поставила больше 💖 За день до экскурсии Алина написала и сказала что не может сама, поэтому экскурсию проведет Илона. Илона высококвалифицированный специалист, интересный

Ю Юлия Афинские истории Спасибо гиду, Алине за прекрасную экскурсию. Вспоминаю Афины и хочу еще раз приехать. Обязательно обращусь к вам.