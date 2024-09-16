Монастираки – экскурсии в Афинах

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастираки» в Афинах на русском языке, цены от €129. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
Пешая
39 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
Приглашаем на уникальное путешествие по Афинскому Акрополю и Старому городу, где история оживает на ваших глазах
Начало: В районе метро Акрополи
Завтра в 08:30
19 сен в 08:30
174 за всё до 6 чел.
Афинские истории
Пешая
43 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Афинские истории: путешествие по древним и современным Афинам
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Афинам, где история древней Эллады оживает на ваших глазах
Начало: Обсуждается накануне
19 сен в 08:30
20 сен в 08:30
129 за всё до 4 чел.
Афинский треугольник
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Афинский треугольник: экскурсия по историческим площадям и рынкам
Погружение в атмосферу Афин через прогулку по площадям Монастираки, Омония и Синтагма. Узнайте о древних руинах, антикварных лавках и центральном рынке
Начало: В районе площадей Монастираки, Омонии или Синтагмы...
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
134 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    16 сентября 2024
    2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
    Александр хороший и приятный гид, нам очень понравилась историческая экскурсия проведенная с ним, обращайтесь к нему советуем.
    Александр хороший и приятный гид, нам очень понравилась историческая экскурсия проведенная с ним, обращайтесь к нему советуемАлександр хороший и приятный гид, нам очень понравилась историческая экскурсия проведенная с ним, обращайтесь к нему советуемАлександр хороший и приятный гид, нам очень понравилась историческая экскурсия проведенная с ним, обращайтесь к нему советуемАлександр хороший и приятный гид, нам очень понравилась историческая экскурсия проведенная с ним, обращайтесь к нему советуемАлександр хороший и приятный гид, нам очень понравилась историческая экскурсия проведенная с ним, обращайтесь к нему советуем
  • V
    Viktor
    12 сентября 2024
    2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
    Александр настоящий профессионал своего дела, очень понравилась экскурсия, спасибо огромное, рекомендую, осталось много интересных впечатлений, запомнится на всю жизнь!
    Александр настоящий профессионал своего дела, очень понравилась экскурсия, спасибо огромное, рекомендую, осталось много интересных впечатлений, запомнитсяАлександр настоящий профессионал своего дела, очень понравилась экскурсия, спасибо огромное, рекомендую, осталось много интересных впечатлений, запомнитсяАлександр настоящий профессионал своего дела, очень понравилась экскурсия, спасибо огромное, рекомендую, осталось много интересных впечатлений, запомнитсяАлександр настоящий профессионал своего дела, очень понравилась экскурсия, спасибо огромное, рекомендую, осталось много интересных впечатлений, запомнитсяАлександр настоящий профессионал своего дела, очень понравилась экскурсия, спасибо огромное, рекомендую, осталось много интересных впечатлений, запомнитсяАлександр настоящий профессионал своего дела, очень понравилась экскурсия, спасибо огромное, рекомендую, осталось много интересных впечатлений, запомнитсяАлександр настоящий профессионал своего дела, очень понравилась экскурсия, спасибо огромное, рекомендую, осталось много интересных впечатлений, запомнитсяАлександр настоящий профессионал своего дела, очень понравилась экскурсия, спасибо огромное, рекомендую, осталось много интересных впечатлений, запомнитсяАлександр настоящий профессионал своего дела, очень понравилась экскурсия, спасибо огромное, рекомендую, осталось много интересных впечатлений, запомнитсяАлександр настоящий профессионал своего дела, очень понравилась экскурсия, спасибо огромное, рекомендую, осталось много интересных впечатлений, запомнится
  • Л
    Лена
    8 сентября 2024
    2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
    Очень понравилась экскурсия, мы были в восторге. Экскурсия прошла именно так, как мы ожидали
  • Б
    Баян
    6 июля 2024
    Афинские истории
    За день до экскурсии Алина написала и сказала что не может сама, поэтому экскурсию проведет Илона. Илона высококвалифицированный специалист, интересный
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    рассказчик, очень внимательный, вежливый человек. Рассказала много чего интересного, и охотно отвечала на наши вопросы. Мы благодарны Илоне и Трипстеру за прекрасную возможность погрузиться в историю Афин. Если бы была возможность поставить больше звезд, я бы поставила больше 💖

  • Ю
    Юлия
    19 марта 2024
    Афинские истории
    Спасибо гиду, Алине за прекрасную экскурсию. Вспоминаю Афины и хочу еще раз приехать. Обязательно обращусь к вам.
    Спасибо гиду, Алине за прекрасную экскурсию. Вспоминаю Афины и хочу еще раз приехать. Обязательно обращусь к вамСпасибо гиду, Алине за прекрасную экскурсию. Вспоминаю Афины и хочу еще раз приехать. Обязательно обращусь к вамСпасибо гиду, Алине за прекрасную экскурсию. Вспоминаю Афины и хочу еще раз приехать. Обязательно обращусь к вамСпасибо гиду, Алине за прекрасную экскурсию. Вспоминаю Афины и хочу еще раз приехать. Обязательно обращусь к вамСпасибо гиду, Алине за прекрасную экскурсию. Вспоминаю Афины и хочу еще раз приехать. Обязательно обращусь к вамСпасибо гиду, Алине за прекрасную экскурсию. Вспоминаю Афины и хочу еще раз приехать. Обязательно обращусь к вам
  • I
    Inna
    15 марта 2024
    Афинские истории
    Спасибо Алине за экскурсию, за нашу первую встречу с Афинами. Попали в такие места и услышали массу интересных деталей, которые сами не узнали бы, даже со всезнающим интернетом. Было здорово!

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Монастираки»

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  2. Акрополь
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  6. Театр Диониса
  7. Афинский Акрополь
  8. Арка Адриана
  9. Монастираки
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Сколько стоит экскурсия по Афинам в сентябре 2024
Сейчас в Афинах в категории "Монастираки" можно забронировать 3 экскурсии от 129 до 174. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Афинах (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Монастираки», 82 ⭐ отзыва, цены от €129. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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