А Александр 2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город Хорошая экскурсия по Акрополю и прилегающему району. Другие районы не входят, то есть обзорной не является. Информация подается легко и понятно, но достаточно интересно и уверенно.

Г Геннадий Первая встреча с Афинами Экскурсия Анны очень интересная, живая, насыщенная. Позволяет увидеть город во всем его многообразии. После 2-х часовой экскурсии понимаешь, что такого числа интересных мест не увидел бы и несколько дней. Рекомендую! Спасибо Анна.

И Ирина Первая встреча с Афинами Чудесная экскурсия. Чудесная Анна. Отлично организовано - от места встречи до окончания прогулки. Куча новых знаний и прекрасное первое впечатление от Афин. Спасибо за рекомендации и интересные рассказы!

С Светлана Первая встреча с Афинами Анна -человек, находящийся на своем месте. Видно, как ей нравится то, что она делает. У нее есть ответы на все вопросы и подход к любой аудитории. (были с ребенком) экскурсия прошла в, как прогулка с другом. Все очень понравилось!!!

V Vlad 2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город Все супер, время пролетело незаметно. Рекомендую!

I Irina 2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город читать дальше ним интересным маршрутом,услышите интересный рассказ о Греции,Афинах,людях,живших в Афинах в разные периоды истории. Наша экскурсия прошла очень увлекательно,не утомительно и мы не заметили,как пролетело время. Большое спасибо,Александр. Если вы решите полететь в Афины,особенно,если в первый раз,очень рекомендую пройтись по городу,по Акрополю с замечательным экскурсоводом,Александром. Вы пройдёте с

А Анна Акрополь: в гости к богине Афине Очень понравилась экскурсия. За 1,5 часа в уютной компании Александра все успели обойти и получить познавательную информацию. Рекомендую!

Т Татьяна Афины: тайны и мифы Прекрасная экскурсия благодаря чуткому и очень эрудированному экскурсоводу. Индивидуальный подход - чувствует какая интересует информация и открыла для нас интересные места, факты, мифы…

И Инна Акрополь: в гости к богине Афине Александр хорошо провел тур по музею, все четко и по времени, здорово подсказал с билетами, мы легко нашлись. все было на отличном уровне! Пожелание - лично нам бы хотелось бы побольше необычных фактов, чем исторических деталей.