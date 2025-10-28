Экскурсия предлагает путешествие в древние времена, начиная с инженерного чуда - Коринфского канала. В Микенах, сердце древней цивилизации, можно увидеть Львиные ворота и царские гробницы.
Завершает маршрут прогулка по романтичному Нафплиону с его классическими домами и крепостью Паламиди.
Это путешествие идеально подходит для тех, кто хочет узнать больше о величайших цивилизациях и насладиться живописными видами Греции
5 причин купить эту экскурсию
- 🗺️ Путешествие в древние Микены
- 🌉 Величие Коринфского канала
- 🏛️ Очарование Нафплиона
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Коринфский канал
- Микены
- Львиные ворота
- Царские гробницы
- Крепость Паламиди
Описание экскурсии
Коринфский канал. Вы оцените одно из инженерных чудес Греции — узкий канал, соединяющий Эгейское и Ионическое моря. Узнаете интересные факты о его строительстве, сделаете яркие фото с обзорной площадки и проникнетесь масштабом человеческой инженерной мысли.
Микены. Центр древней цивилизации и родина царя Агамемнона. Вы увидите Львиные ворота, посетите царские гробницы и прогуляетесь среди руин, где оживают истории Гомера. Прикоснётесь к культуре микенцев и загадочным артефактам, раскрывающим особенности их жизни.
Город Нафплион. Это один из самых романтичных городов Греции. Вы погуляете по набережной и утопающим в цветах мощёным улочкам, рассматривая элегантные классические дома и крепость Паламиди.
Организационные детали
- Билеты в Микены не включены в стоимость: €20 с чел. Гражданам ЕС до 25 лет, а также для граждан других стран до 18 лет — вход бесплатный (при предъявлении паспорта)
- Путь до Коринфского канала занимает около 1 часа, затем до Микен около получаса и полчаса до Нафплиона
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Nissan Qashqai, BMW Gran Tourer, Mercedes Vito и подобных
- Экскурсия включает участки с подъёмами
- Программа подойдёт взрослым и детям от 7 лет
- По запросу мы готовы скорректировать маршрут
- Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Афинах
Провела экскурсии для 962 туристов
Долой скучные маршруты и толпы туристов! Опытные гиды нашей команды — настоящие профессионалы, живущие в Греции уже многие годы и любящие её всем сердцем. Они покажут вам аутентичную Грецию —Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ekaterina
28 окт 2025
Однозначно рекомендуем всей семьей! Константин - очень интересный и всесторонне знающий гид, прекрасный рассказчик и собеседник! А также в поездке был очень внимательный и аккуратный водитель Понайотис. Экскурсия была на целый день, время пролетело незаметно.
Елена
27 окт 2025
У нас получилась душевная и атмосферная поездка на Пелопоннес с гидом Константином. Константин - профессиональный, увлеченный своим делом, гид и просто замечательный человек! Что ещё очень понравилось - чёткая организация поездки! Советую эту экскурсию и Константина от души!
Мария
8 окт 2025
Все хорошо было
Т
Татьяна
6 окт 2025
Добрый вечер) спасибо большое!!! Нам очень понравилась экскурсия! Константин - кладезь информации, мы отлично провели день, было познавательно, увлекательно и очень душевно! 10 из 10!
N
Natalia
2 окт 2025
Спасибо большое, прекрасный и знающий гид, рекомендую всем!!!
В
Виктория
19 сен 2025
Илона замечательный гид! Она смогла очень интересно донести все события того времени, и с радостью отвечала на все вопросы! Была очень отзывчива и смогла подстроить экскурсию под наши пожелания!
Е
Елена
18 июл 2025
Очень приятное, интересное, удобное путешествие! Илона отзывчива на пожелания клиента, начиная от климата в машине до содержания рассказа с учетом интереса и моих пожеланий:) Удивительные впечатления от древней столицы Греции.
Ella
28 апр 2025
Все прошло замечательно.
Инна
31 мар 2025
Прекрасный гид очень интересная экскурсия, насыщенная по истории и учтены были все интересы.
Ю
Юлия
23 фев 2025
Наша семья (трое человек) провела незабываемый день на Пелопоннесе с гидом Илоной. Мы посетили величественные Микены, где смогли погрузиться в атмосферу древней цивилизации и увидеть знаменитые Львиные ворота. Затем отправились
Входит в следующие категории Афин
