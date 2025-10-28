Экскурсия предлагает путешествие в древние времена, начиная с инженерного чуда - Коринфского канала. В Микенах, сердце древней цивилизации, можно увидеть Львиные ворота и царские гробницы. Завершает маршрут прогулка по романтичному Нафплиону с его классическими домами и крепостью Паламиди. Это путешествие идеально подходит для тех, кто хочет узнать больше о величайших цивилизациях и насладиться живописными видами Греции

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Коринфский канал. Вы оцените одно из инженерных чудес Греции — узкий канал, соединяющий Эгейское и Ионическое моря. Узнаете интересные факты о его строительстве, сделаете яркие фото с обзорной площадки и проникнетесь масштабом человеческой инженерной мысли.

Микены. Центр древней цивилизации и родина царя Агамемнона. Вы увидите Львиные ворота, посетите царские гробницы и прогуляетесь среди руин, где оживают истории Гомера. Прикоснётесь к культуре микенцев и загадочным артефактам, раскрывающим особенности их жизни.

Город Нафплион. Это один из самых романтичных городов Греции. Вы погуляете по набережной и утопающим в цветах мощёным улочкам, рассматривая элегантные классические дома и крепость Паламиди.

Организационные детали