Малые Афины, исторический центр

Обзорная и интересная экскурсия по Афинам с посещением Акрополя на автомобиле или автобусе...

Обзорная и интересная экскурсия по Афинам с посещением Акрополя на автомобиле или автобусе предоставит вам возможность соприкоснуться с жизнью уникального города, где античность соседствует с современностью, церкви византийской эпохи с неоклассицизмом прошлого века.
Малые Афины, исторический центр
Малые Афины, исторический центр
Малые Афины, исторический центр
Малые Афины, исторический центр
Малые Афины, исторический центр
Малые Афины, исторический центр

Что вы увидите 🤩

  • Парламент
  • Храм Зевса
  • Олимпийский стадион
  • Национальная библиотека
  • Первый университет
  • Президентский дворец
Прогулка по узким мощеным улочкам исторического квартала, с ее многочисленными сувенирными магазинами, кафе и ресторанчиками, доставит вам массу удовольствия, очаровывая приятными красками и архитектурой домов неоклассического стиля.

Вы увидите:

  • Солдат национальной гвардии «эвзонов» — караул Национальной Гвардии у Президентского Дворца.
  • Резиденцию премьер министра, беломраморный Панафинейский стадион, на котором в 1896 году проводились первые возрожденные современные Олимпийские игры.
  • Здание Парламента.
  • Могилу Неизвестного солдата.
  • Древнейшие здания Афинского университета, Академии Наук и Национальной библиотеки.
  • Храм Зевса.
  • Арку Андриана.
  • Памятник падающему Икару.
  • Памятник лорду Байрону.
  • Памятник руководителю восстания против турецкого ига Колокотронису.
  • Парк Заппион.
  • Здание мэрии Афин.
  • Площадь Согласия.
  • Памятник Периклу.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человекДля группы 1-4 человек
Взрослый (12+)
€50
Детский (до 12)
€25

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Что не входит
  • Входные билеты
Место начала и завершения
Забираем из отелей в центре, или у Парламента
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, пятница, воскресенье с 09:00 до 13:00
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Понедельник, среда, пятница, воскресенье с 09:00 до 13:00

Иоаннис Д.
Иоаннис Д.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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