Прогулка по узким мощеным улочкам исторического квартала, с ее многочисленными сувенирными магазинами, кафе и ресторанчиками, доставит вам массу удовольствия, очаровывая приятными красками и архитектурой домов неоклассического стиля.
Вы увидите:
- Солдат национальной гвардии «эвзонов» — караул Национальной Гвардии у Президентского Дворца.
- Резиденцию премьер министра, беломраморный Панафинейский стадион, на котором в 1896 году проводились первые возрожденные современные Олимпийские игры.
- Здание Парламента.
- Могилу Неизвестного солдата.
- Древнейшие здания Афинского университета, Академии Наук и Национальной библиотеки.
- Храм Зевса.
- Арку Андриана.
- Памятник падающему Икару.
- Памятник лорду Байрону.
- Памятник руководителю восстания против турецкого ига Колокотронису.
- Парк Заппион.
- Здание мэрии Афин.
- Площадь Согласия.
- Памятник Периклу.