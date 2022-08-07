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Авто-пешеходная обзорная экскурсия Афины Акрополь с лицензированным гидом

Групповая экскурсия по Афинам: обзорная прогулка по историческому центру
Обзорная и интересная экскурсия по Афинам с посещением Акрополя на автомобиле или автобусе предоставит вам возможность соприкоснуться с жизнью уникального города, где античность соседствует с современностью, церкви византийской эпохи с неоклассицизмом прошлого века.
5
2 отзыва
Авто-пешеходная обзорная экскурсия Афины Акрополь с лицензированным гидом
Авто-пешеходная обзорная экскурсия Афины Акрополь с лицензированным гидом
Авто-пешеходная обзорная экскурсия Афины Акрополь с лицензированным гидом

Описание экскурсии

Прогулка по узким мощеным улочкам исторического квартала, с ее многочисленными сувенирными магазинами, кафе и ресторанчиками, доставит вам массу удовольствия, очаровывая приятными красками и архитектурой домов неоклассического стиля. Вы увидите:
  • Солдат национальной гвардии «эвзонов» — караул Национальной Гвардии у Президентского Дворца.
  • Резиденцию премьер министра, беломраморный Панафинейский стадион, на котором в 1896 году проводились первые возрожденные современные Олимпийские игры.
  • Здание Парламента.
  • Могилу Неизвестного солдата.
  • Древнейшие здания Афинского университета, Академии Наук и Национальной библиотеки.
  • Храм Зевса.
  • Арку Андриана.
  • Памятник падающему Икару.
  • Памятник лорду Байрону.
  • Памятник руководителю восстания против турецкого ига Колокотронису.
  • Парк Заппион.
  • Здание мэрии Афин.
  • Площадь Согласия.
  • Памятник Периклу.

Ежедневно в любое время с 09:00 до 18:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Парламент
  • Храм Зевса
  • Олимпийский стадион
  • Национальная библиотека
  • Первый университет
  • Президентский дворец
  • Акрополь с вами заходим на территорию акрополя и окресности
  • Арку Андриана
  • Различные памятники
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Что не входит в цену
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем из отелей в центре, или у Парламента
Завершение: В центре Афин, у метро Синтагма или Омония
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в любое время с 09:00 до 18:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
Прекрасный эрудированный экскурсовод Марианна, продуманный маршрут и в Акрополе, и в целом по Афинам.
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Е
Прекрасный эрудированный экскурсовод Марианна, продуманный маршрут и в Акрополе, и в целом по Афинам.
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