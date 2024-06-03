Арка Адриана – экскурсии в Афинах

Найдено 4 экскурсии в категории «Арка Адриана» в Афинах на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Афины с древности до наших дней: обзорная групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
4 отзыва
Афины с древности до наших дней: обзорная групповая экскурсия
Прогулка по старейшим районам Афин, знакомство с эпохой Древней Греции, римским, византийским и османским периодами. Узнайте о современной культуре города
Начало: В районе метро «Акрополь»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 17:00
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
40 за человека
Акрополь и Афины: пешеходная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Акрополь и Афины: пешеходная экскурсия, погружение в историю
Приглашаем на пешеходную экскурсию по Афинам и Акрополю - уникальный шанс увидеть сердце Греции своими глазами
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 150 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Афинам
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Обзорная экскурсия по Афинам: Акрополь, Ликавитос и храм Зевса
Индивидуальная экскурсия по Афинам с посещением горы Ликавитос, Акрополя, храма Зевса и других значимых мест. Возможность изменения программы и удобный трансфер
Начало: Отель, порт или квартира
Расписание: Все дни недели кроме понедельника и среды
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 240 за всё до 3 чел.
Пешком по Афинам с историком-археологом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Пешком по Афинам: от Акрополя до театра Диониса с историком-археологом
Погрузитесь в мир древней Греции в компании историка-археолога. От Акрополя до театра Диониса - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: недалеко от станции метро «Фисио»
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    3 июня 2024
    Афины с древности до наших дней: обзорная групповая экскурсия
    Очень довольны экскурсией! Экскурсию проводил гид Александр - было невероятно интересно, живо, позитивно, очень красивый маршрут и удобно организовано! Очень
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    рекомендую эту экскурсию для начала знакомства с Афинами - маршрут так построен, что все точки интереса в городе показаны и сразу в голове все встает на свои места - что и каким образом посетить дальше! Сразу перестаешь себя чувствовать слепым котёнком в новом городе, и это гораздо полезнее и нагляднее советов из интернета о том, что посмотреть. Чувствовалось, что Александр не экономит свои силы и старается вложить в экскурсию максимум интереса и эмоций! Рассказ был очень насыщенным, глубоким и высококультурным, но при этом невероятно живым и увлекательным, с юмором и массой интересных моментов! Плюс как бонус - множество лайфхаков о пребывании с Афинах. Большое спасибо Александру за то, что мы влюбились в Греческую столицу благодаря его таланту гида и потрясающе интересной экскурсии!

  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Афины с древности до наших дней: обзорная групповая экскурсия
    Очень понравилась экскурсия, мы первый раз в Афинах. Решили начать знакомство с городом с гидом и не ошиблись. Получился формат
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    приятной прогулки, будто с хорошим знакомым. Нам повезло дважды: с гидом, и с тем, что групповая экскурсия стала для нашей семьи индивидуальной! Получили много приятных впечатлений, интересной информации, без перегруза. Потом уже сами смогли выбрать свои маршруты для следующих дней. Большое спасибо! Было приятно познакомиться с Александром!

  • G
    Galina
    24 апреля 2024
    Афины с древности до наших дней: обзорная групповая экскурсия
    Это была увлекательная двухчасовая прогулка по центру Афин с прекрасным экскурсоводом Александром. Я была впервые в Афинах и благодаря информации,
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    полученной во время экскурсии, я смогла спланировать свое пребывание в Афинах, а также ориентироваться в городе. Кстати, экскурсия начинается в 17, а это значит, что жара уже спала и ходить по городу гораздо приятнее, чем днем.

  • С
    Сергей
    29 ноября 2023
    Обзорная экскурсия по Афинам
    Двоякое чувство. Хорошая машина, располагающий водитель. Это плюс.
  • Я
    Яков
    10 апреля 2023
    Обзорная экскурсия по Афинам
    Понравилось все. Экскурсия на высоком профессиональном уровне.

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Арка Адриана»

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  2. Акрополь
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  4. Эрехтейон
  5. Театр Диониса
  6. Плака и Монастираки
  7. Афинский Акрополь
  8. Арка Адриана
  9. Афинская неоклассическая трилогия
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Сколько стоит экскурсия по Афинам в июне 2024
Сейчас в Афинах в категории "Арка Адриана" можно забронировать 4 экскурсии от 40 до 240. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Афинах (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Арка Адриана», 9 ⭐ отзывов, цены от €40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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