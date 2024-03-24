Y Yana Знаменитая неоклассическая трилогия Афин Очень приятная женщина- Стелла. Во всем шла к нам навстречу.

А Ася Авто-экскурсия по Афинам с мифами и легендами Оксана профессионал своего дела, экскурсия прошла на одном дыхании, мы в Афинах далеко не первый раз и узнали очень много нового. Всем рекомендую.

В Вячеслав Пешеходная по Афинам с посещением Акрополя Прекрасная экскурсия с гидом Ириной. Очень познавательно и интересно.

Ю Юлия Знаменитая неоклассическая трилогия Афин Замечательная экскурсия, интересная информация, красивые места! Спасибо!