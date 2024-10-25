читать дальше

вечер в Афинах и мы не прогадали с выбором! Погрузились в атмосферу античной Греции, мифов, богов, красоты, гармонии! Налюбовались на Акрополь на закате и при вечерней подсветке. Нагулялись среди олив, черепашек, и прочих чудес:) Все было так интересно и непринужденно, что даже дети (16 и 11 лет) не устали и были под большим впечатлением. Елена не только блестящий автор этой экскурсии, но очень чуткий и легкий в общении человек. С самого начала мы были «на одной волне» и расставались как добрые приятели. Спасибо, Елена! Самые теплые воспоминания о нашем вечере и уже мечтаем о новой встрече в Афинах!