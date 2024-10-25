2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Афинские истории: путешествие по древним и современным Афинам
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Афинам, где история древней Эллады оживает на ваших глазах
Начало: Обсуждается накануне
2 ноя в 08:30
3 ноя в 08:30
€130 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
По холмам вокруг Акрополя
Посмотреть на город с высоты знаменитых холмов и погулять по старинному району Плака
Начало: Станция метро Acropolis
2 ноя в 08:00
3 ноя в 14:00
€130 за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Афины от А до Я: обзорная экскурсия
Начало: Площадь Syntagma
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 09:00
1 ноя в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна25 октября 2024Мы остались очень довольны экскурсией! Алина - хороший рассказчик и очень гибко отреагировала на смену маршрута исходя из наших интересов.
- ДДарья22 октября 2024В первый же день в Афинах мы выбрали вечернюю экскурсию с Еленой. И это было лучшее решение! Елена нашла идеальный
- ЛЛюдмила20 октября 2024Очень понравилась экскурсия! Алина замечательный рассказчик! Информация емкая, но не перегружена сложными для восприятия обычными туристами деталями. Маршрут интересный!
- ММарк19 октября 2024Все было интересно, хорошо организованно,нетривиально. Очень хорошо провели время!
- ВВалерия14 октября 2024Гид Алина отлично поняла наш запрос, подавала информацию очень интересно и понятно, если видела, что мы уставали - давала паузу
- ЕЕлена4 октября 2024Отличная экскурсия! Мои самые лучшие рекомендации. Идея смотреть на Акрополь со стороны оказалось очень верной. У нас был всего один
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Холм Пникс»
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Сколько стоит экскурсия по Афинам в октябре 2024
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