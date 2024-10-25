Холм Пникс – экскурсии в Афинах

Найдено 3 экскурсии в категории «Холм Пникс» в Афинах на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Афинские истории
Пешая
46 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Афинские истории: путешествие по древним и современным Афинам
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Афинам, где история древней Эллады оживает на ваших глазах
Начало: Обсуждается накануне
2 ноя в 08:30
3 ноя в 08:30
130 за всё до 4 чел.
По холмам вокруг Акрополя
Пешая
85 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
По холмам вокруг Акрополя
Посмотреть на город с высоты знаменитых холмов и погулять по старинному району Плака
Начало: Станция метро Acropolis
2 ноя в 08:00
3 ноя в 14:00
130 за всё до 5 чел.
Афины от А до Я: обзорная экскурсия
Пешая
9 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Афины от А до Я: обзорная экскурсия
Начало: Площадь Syntagma
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 09:00
1 ноя в 09:00
150 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    25 октября 2024
    Афинские истории
    Мы остались очень довольны экскурсией! Алина - хороший рассказчик и очень гибко отреагировала на смену маршрута исходя из наших интересов.
  • Д
    Дарья
    22 октября 2024
    По холмам вокруг Акрополя
    В первый же день в Афинах мы выбрали вечернюю экскурсию с Еленой. И это было лучшее решение! Елена нашла идеальный
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    баланс между историческими фактами, доступностью информации и интересными наблюдениями из современной жизни. С одной стороны, мы получили знания и четкое хронологическое представление об истории Афин, с другой - это была абсолютно комфортная, интересная прогулка. Кроме того Елена рассказала много полезных "бытовых" моментов: где поесть, куда еще сходить, какое вино выбрать и т. д. В завершении экскурсии наш ждал просто потрясающий закат) Елена, еще раз спасибо большое!

  • Л
    Людмила
    20 октября 2024
    Афинские истории
    Очень понравилась экскурсия! Алина замечательный рассказчик! Информация емкая, но не перегружена сложными для восприятия обычными туристами деталями. Маршрут интересный!
  • М
    Марк
    19 октября 2024
    По холмам вокруг Акрополя
    Все было интересно, хорошо организованно,нетривиально. Очень хорошо провели время!
  • В
    Валерия
    14 октября 2024
    Афинские истории
    Гид Алина отлично поняла наш запрос, подавала информацию очень интересно и понятно, если видела, что мы уставали - давала паузу
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    посидеть, или разбавляла исторические факты интересными историями, мифами, вся экскурсия получилась цельной и интересной! В конце по нашей просьбе посадила нас в свою любимую таверну, которую мы бы сами не нашли:) обязательно обратимся к ней снова если приедем в город еще на какую-нибудь программу!

  • Е
    Елена
    4 октября 2024
    По холмам вокруг Акрополя
    Отличная экскурсия! Мои самые лучшие рекомендации. Идея смотреть на Акрополь со стороны оказалось очень верной. У нас был всего один
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    вечер в Афинах и мы не прогадали с выбором! Погрузились в атмосферу античной Греции, мифов, богов, красоты, гармонии! Налюбовались на Акрополь на закате и при вечерней подсветке. Нагулялись среди олив, черепашек, и прочих чудес:) Все было так интересно и непринужденно, что даже дети (16 и 11 лет) не устали и были под большим впечатлением. Елена не только блестящий автор этой экскурсии, но очень чуткий и легкий в общении человек. С самого начала мы были «на одной волне» и расставались как добрые приятели. Спасибо, Елена! Самые теплые воспоминания о нашем вечере и уже мечтаем о новой встрече в Афинах!

    Отличная экскурсия! Мои самые лучшие рекомендации. Идея смотреть на Акрополь со стороны оказалось очень верной. У

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Холм Пникс»

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  2. Акрополь
  3. Парфенон
  4. Эрехтейон
  5. Монастираки
  6. Плака и Монастираки
  7. Афинский Акрополь
  8. Площадь Синтагма
  9. Театр Диониса
  10. Арка Адриана
Сколько стоит экскурсия по Афинам в октябре 2024
Сейчас в Афинах в категории "Холм Пникс" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 150. Туристы уже оставили гидам 140 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Афинах (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Холм Пникс», 140 ⭐ отзывов, цены от €130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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