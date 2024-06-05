Экскурсии к Ареопагу

Найдено 5 экскурсий в категории «Ареопаг» в Афинах на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Афины - город вечной красоты и свободы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
189 отзывов
Афины - город вечной красоты и свободы
Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям столицы: история, культура, традиции
Начало: Метро Акрополь
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:30
134 за всё до 4 чел.
Афинские истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
42 отзыва
Афинские истории: путешествие по древним и современным Афинам
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Афинам, где история древней Эллады оживает на ваших глазах
Начало: Обсуждается накануне
Сегодня в 16:30
10 июня в 13:30
120 за всё до 4 чел.
Афины: путешествие сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
93 отзыва
Афины: путешествие сквозь века - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древних Афин, пройдите по историческим районам и узнайте уникальные мифы и легенды
Начало: На станции метро Синтагма
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:30
134 за всё до 6 чел.
Пешком по Афинам с историком-археологом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Пешком по Афинам: от Акрополя до театра Диониса с историком-археологом
Погрузитесь в мир древней Греции в компании историка-археолога. От Акрополя до театра Диониса - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: недалеко от станции метро «Фисио»
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
200 за всё до 10 чел.
Влюбиться в Афины за 120 минут
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Афины за 120 минут: индивидуальная экскурсия
Превратите знакомство с Афинами в незабываемое приключение за два часа. Узнайте колоритные районы Монастираки и Плака, поднимитесь на Ареопаг
Начало: На площади Синтагма
Сегодня в 15:00
10 июня в 08:00
134 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Петр
    5 июня 2024
    Афины - город вечной красоты и свободы
    Нам с женой, как опытным путешественникам (много стран, где были; для примера мы только на Трипстере брали 7 экскурсий) очень
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    понравилась экскурсия. В чем нюанс всех экскурсий - в том, что спустя месяц не можешь ничего из них вспомнить:) Так вот из экскурсии проведенной Ольгой, мы много что запомнили на всю жизнь! Это просто невероятно! Маршрут интересный, экскурсия была больше заявленных 2х часов. Много рекомендаций (что посетить, где и что поесть и т. д.). Мы воспользовались советами и остались в восторге от того, что Ольга рекомендовала. Ольга, спасибо большое! От души! Всего Вам самого наилучшего!

  • А
    Артем
    4 июня 2024
    Афины - город вечной красоты и свободы
    Ольга провела для нас отличную экскурсию! По нашей просьбе скорректировала маршрут, чтобы удобнее было идти с ребенком. Мы остались довольны!
  • Д
    Дмитрий
    3 июня 2024
    Афины - город вечной красоты и свободы
    Отлично погугуляли по окрестностям Афин, позитивная и интересная женщина!
  • И
    Игорь
    28 апреля 2024
    Афины: путешествие сквозь века
    Было очень интересно и познавательно. Анна прекрастно преподносит историю, мифи и факты. Спасибо большое ей и вашей платформе.
  • С
    Софья
    21 марта 2024
    Афины: путешествие сквозь века
    Экскурсия была очень познавательная и интересная, в благоприятном для нас темпе. Анне огромное спасибо!!!!!
  • Ю
    Юлия
    19 марта 2024
    Афинские истории
    Спасибо гиду, Алине за прекрасную экскурсию. Вспоминаю Афины и хочу еще раз приехать. Обязательно обращусь к вам.
  • I
    Inna
    15 марта 2024
    Афинские истории
    Спасибо Алине за экскурсию, за нашу первую встречу с Афинами. Попали в такие места и услышали массу интересных деталей, которые сами не узнали бы, даже со всезнающим интернетом. Было здорово!
  • Д
    Дарья
    24 февраля 2024
    Афинские истории
    Илона провела отличное первое знакомство с Афинами. Прогулка была легкой и не перегруженной информацией, увидела все красивые места и обязательно вернусь еще.
  • И
    Ирина
    28 мая 2023
    Афины: путешествие сквозь века
    Отличная экскурсия! Анна прекрасный экскурсовод, получили удовольствие от прогулки, новых знаний и красивых видов!

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Ареопаг»

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  2. Акрополь
  3. Парфенон
  4. Эрехтейон
  5. Театр Диониса
  6. Плака и Монастираки
  7. Афинский Акрополь
  8. Арка Адриана
  9. Афинская неоклассическая трилогия
  10. Храм Зевса Олимпийского
Сколько стоит экскурсия по Афинам в июне 2024
Сейчас в Афинах в категории "Ареопаг" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 120 до 200. Туристы уже оставили гидам 324 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Афинах (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Ареопаг», 324 ⭐ отзыва, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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