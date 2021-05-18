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Полезная информация об Афинах

Что нужно знать об Афинах: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Элефтериос Веницелос, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же 46 экскурсий
Местное время в Афинах
23:3017
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇬🇷 Греция
Название городаАфины
По-английскиAthens
Это столицаАфины является столицей Греции
Население города664 046 чел.
АэропортЭлефтериос Веницелос ATH
Часовой поясEurope/Athens
Средняя высота126 м. от уровня моря

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Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям столицы: история, культура, традиции
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Фотографии

Римская Агора
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Район Анафиотика
Афинская Агора
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Холм Ликавитос с другого ракурса
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Статуи в Акрополе
10

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