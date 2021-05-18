Полезная информация об Афинах
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Местное время в Афинах
23:3017
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇬🇷 Греция
|Название города
|Афины
|По-английски
|Athens
|Это столица
|Афины является столицей Греции
|Население города
|664 046 чел.
|Аэропорт
|Элефтериос Веницелос ATH
|Часовой пояс
|Europe/Athens
|Средняя высота
|126 м. от уровня моря
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