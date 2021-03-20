Места в греческих Афинах, которые стоит увидеть хоть раз и уж точно нужно включить в свой путеводитель 🚗 перед поездкой на отдых. Постарайтесь попасть к этим достопримечательностям, хоть через покупку экскурсии 🧭, хоть самостоятельно

Афины, достопримечательности

Афины — одна из тех мировых столиц, которые каждый просто обязан увидеть. Этот город — колыбель культуры, искусства и архитектуры, которую нельзя пропустить на своем туристическом пути. Ниже представлен краткий список самых важных памятников и достопримечательностей Афин, который поможет спланировать поездку и посмотреть самые интересные места.

Афинский Акрополь

Афинский Акрополь Статуи в Акрополе

Акрополь для Афин подобен Колизею для Рима, который является его жемчужиной и главной достопримечательностью. Это плоский холм, увенчанный характерным силуэтом Парфенона. Именно здесь большинство туристов начинают знакомиться с греческой столицей.

На акрополе находятся такие здания, как:

Парфенон,

Эрехтейм,

Одеон Ирода Аттика,

Ворота Беули,

Храм Ники Аптерос,

Пропилеи,

Бельведер с греческим флагом. .

Отправляясь сюда, следует взять с собой хорошую обувь, шляпу и бутылку воды.

Парламент и могила Неизвестного солдата

Знаменитое здание парламента и могила Неизвестного солдата расположены на площади Синтагма в Афинах. В районе площади сосредоточены эксклюзивные районы, парки, памятники и несколько интересных музеев. В центре Могилы Неизвестного солдата находится фигура лежащего гоплита, а вокруг нее — названия полей сражений со всей Греции. Эффектная смена караула солдат (называемых эвзонами), которую необходимо видеть, происходит каждый час, круглосуточно, а в воскресенье в 11:00 охрану сопровождает оркестр и вся рота надевает парадное обмундирование.

Стадион Панатенай

Это подковообразное сооружение, построенное в 4 веке до нашей эры и бывшее ареной Панафенских игр, проводимых во время фестиваля в честь богини Афины. Последняя реконструкция стадиона проводилась перед Олимпиадой 2004 года. Вместимость стадиона около 60 тысяч зрителей.

Холм Ликавитос

Холм Ликавитос Холм Ликавитос с другого ракурса

Ликавитос — самый высокий холм Афин (277 м над уровнем моря). Это оазис тишины и покоя, которые может подарить экскурсия по Афинам. Сюда стоит съездить или воспользоваться платной канатной дорогой (7 евро в обе стороны), чтобы полюбоваться панорамой города. Нижние части известняковых склонов покрыты сосновыми рощами, а выше открываются вид на огромные агавы и опунции, живописно прикрепленные к белоснежным скалам. В нескольких местах есть скамейки, на которых можно присесть и полюбоваться видами. Посередине склона расположено кафе с террасой, а на самом верху — еще один ресторан. На холме находится церковь Агиос Георгиос и амфитеатр — место летних музыкальных представлений.

Римская Агора

Римская Агора

Характерными постройками римской Агоры являются Башня ветров и дорические ворота Афины Архегетис. В древности здесь процветала торговля, а вдоль агоры были расположены переполненные магазины и ремесленные мастерские. В южной части агоры стоит кирпичная мечеть Фетхие Дами цили, возведенная в 1456 году на руинах раннехристианской базилики.

Район Плака

Район Плака, он же район Богов

Плака — самый известный район Афин, расположенный прямо у подножия Акрополя. Древние памятники, византийские церкви, музеи и красивые особняки 19 века находятся на небольшой площади Плака. Главная улица этого района — Адриану с множеством сувенирных магазинов, ювелирных изделий, одежды и таверн. Несмотря на высокие цены, здесь обязательно нужно перекусить или хотя бы выпить фраппе со льдом.

Афинская Агора

Афинская Агора

Греческая агора, расположенная на северных склонах Акрополя, в древности была сердцем города, его политическим, административным и торговым центром. Афинская Агора была прежде всего местом встречи жителей этого прекрасного города. Внимание посетителей этого места приковано к храму Гефеста, известному как Тесион — лучше всего сохранившемуся зданию древних Афин. Греческая Агора — отличная смотровая площадка и место для фото Акрополя.

Район Анафиотики

Район Анафиотика Анафиотика, идеальный район для фото

Анафиотика — это удивительный анклав, раскинувшийся у восточных предгорий Акрополя, над зданиями Плаки. Это прекрасное место — кусочек Киклад в Афинах. Анафиотика состоит из нескольких десятков крошечных белых домиков с синими дверьми и ставнями, стоящих на узких побеленных улочках и лестницах. Название происходит от острова Анафи в архипелаге Киклады, жители которого работали на строительстве Афин девятнадцатого века. Эти дома строили в большой спешке, так как в то время действовал закон, согласно которому участок, на котором дом под крышей будет стоять до наступления ночи, переходит в собственность жителей.