Морской круиз вдоль побережья Афона

Увидеть монастыри Святой Горы с борта корабля и узнать о быте афонских монахов и старцев

Наше путешествие — уникальная возможность для мирян увидеть средневековые обители Святой Горы.

На корабле мы проследуем вдоль побережья Афона, рассмотрим монастыри и поговорим об их истории, законах и реликвиях.

Будучи частым гостем на Афоне, я смогу посвятить вас в детали быта и мировоззрения монахов и старцев, которые тронут человека любого вероисповедания.
Морской круиз вдоль побережья Афона
Морской круиз вдоль побережья Афона
Морской круиз вдоль побережья Афона
Морской круиз вдоль побережья Афона
Морской круиз вдоль побережья Афона
Морской круиз вдоль побережья Афона
Морской круиз вдоль побережья Афона
Морской круиз вдоль побережья Афона
Морской круиз вдоль побережья Афона
Морской круиз вдоль побережья Афона
Морской круиз вдоль побережья Афона

Что вас ожидает

Нескучная поездка в Уранополис

В зависимости от вашего расположения дорога в порт может занять до 2 часов, поэтому я обязательно скрашу путь рассказами об истории полуострова Халкидики. Вы узнаете, как здесь производят оливковое масло, каким оно бывает и как его правильно выбирать. Увидите бескрайние рощи оливковых деревьев. А в городе Уранополис перед началом круиза у вас будет время, чтобы прогуляться и рассмотреть оборонительную башню 15 века.

Святая Гора: истории, чудеса и реликвии

Корабль будет плыть вдоль Афона на расстоянии 500 метров от берега. В пути нас часто окружают чайки, которых можно кормить с рук, а летом сопровождают дельфины! С борта вам откроется отличный обзор на 8 православных монастырей, которые входят в состав монашеского государства. Посещая Афон, я хорошо узнал Святую Землю изнутри, поэтому с радостью расскажу вам о быте монахов, их занятиях и взглядах на мир. О старцах и отшельниках, которые 70 лет не покидали эти места. О священных реликвиях, которые хранятся в ризницах, и о том, почему женщинам запрещено ступать на землю Афона.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится с 1 мая по 30 октября включительно
  • Дополнительно оплачивается: билеты на корабль — 20 евро с человека, а также обед в порту города Уранополис (по желанию)
  • Я заберу вас из отеля и доставлю обратно после круиза. Трансфер из любого населённого пункта полуострова Халкидики и из города Салоники входит в стоимость экскурсии.

Как проходит круиз

  • Начало круиза в 10:30
  • Во время круиза на корабле находится до 50 — 60 чел. в среднем
  • Экскурсия не может состоятся при шторме выше 5 балов
  • Два раза в неделю корабль во время круиза останавливается в море, и к нему подплывают на катере афонские монахи. Они поднимают на корабль мощи святых для поклонения. Монахи также привозят изделия ручной работы, масла, вина, иконки, церковную утварь своего производства на продажу.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Никос
Никос
Здравствуйте, несколько слов о себе. Меня зовут Никос, родился в греческой семье на берегах реки Куры, в Тбилиси. По окончании средней школы переехал на учёбу в Киев, в который был влюблён ещё с детства, в этом была вина хорошей игры футболистов киевского «Динамо») Печать в советском паспорте — «грек», имена брата и сестры (Одиссей и Электра) и песни Демиса Руссоса всегда мне напоминали о далёкой сказочной стране. И вот более двадцати лет я на земле своих предков, на земле, где жили Геродот и Фукидид, Сократ и Платон, Перикл и Александр. Греция — это не только горы и моря, не только мифы и легенды, не только оливки и вино. Греция — это музыка, которую можно слушать, Греция — картина, которую можно видеть, история, к которой можно прикоснуться. Давайте вместе слушать, смотреть и чувствовать то, чем гордимся мы, Греки!
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