Что вас ожидает

Нескучная поездка в Уранополис

В зависимости от вашего расположения дорога в порт может занять до 2 часов, поэтому я обязательно скрашу путь рассказами об истории полуострова Халкидики. Вы узнаете, как здесь производят оливковое масло, каким оно бывает и как его правильно выбирать. Увидите бескрайние рощи оливковых деревьев. А в городе Уранополис перед началом круиза у вас будет время, чтобы прогуляться и рассмотреть оборонительную башню 15 века.

Святая Гора: истории, чудеса и реликвии

Корабль будет плыть вдоль Афона на расстоянии 500 метров от берега. В пути нас часто окружают чайки, которых можно кормить с рук, а летом сопровождают дельфины! С борта вам откроется отличный обзор на 8 православных монастырей, которые входят в состав монашеского государства. Посещая Афон, я хорошо узнал Святую Землю изнутри, поэтому с радостью расскажу вам о быте монахов, их занятиях и взглядах на мир. О старцах и отшельниках, которые 70 лет не покидали эти места. О священных реликвиях, которые хранятся в ризницах, и о том, почему женщинам запрещено ступать на землю Афона.

Организационные детали

Экскурсия проводится с 1 мая по 30 октября включительно

Дополнительно оплачивается: билеты на корабль — 20 евро с человека, а также обед в порту города Уранополис (по желанию)

Я заберу вас из отеля и доставлю обратно после круиза. Трансфер из любого населённого пункта полуострова Халкидики и из города Салоники входит в стоимость экскурсии.

Как проходит круиз