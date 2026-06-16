За фасадами зданий, известными памятниками и туристическими маршрутами скрывается совсем другой Батуми — портовый, многонациональный, шумный, местами противоречивый, но невероятно живой. На прогулке мы не будем заучивать даты и бесконечные имена. Вместо этого вы узнаете, как менялся Батуми на протяжении веков, почему он стал таким, каким мы видим его сегодня, и какие удивительные истории скрываются за фасадами зданий.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Наша прогулка начнётся на площади Европы у статуи Медеи с золотым руном. Здесь поговорим о древней Колхиде, мифе об аргонавтах и о том, почему легенда, которой больше двух тысяч лет, до сих пор остаётся частью истории этого края.

Затем отправимся в Старый Батуми. Пройдём по его улицам и дворикам, поговорим о людях, которые строили этот город, о временах нефтяного бума, развитии порта и о том, как на протяжении десятилетий здесь переплетались разные культуры, традиции и судьбы.

Увидим храм Святого Николая — старейшую церковь города, заглянем на площадь Пьяцца и обсудим, как менялся облик Батуми и почему рядом со старинными кварталами здесь так органично соседствуют современные архитектурные проекты.

После выйдем к Приморскому бульвару — месту, где особенно чувствуется современный ритм города. Увидим старый маяк, Башню Алфавита и скульптуру Али и Нино, ставшую одним из символов Батуми.

Темы

На экскурсии будет место не только истории, но и городским легендам, забавным случаям, местным традициям и наблюдениям из повседневной жизни. Моей задачей будет не просто показать вам Батуми, а помочь почувствовать его атмосферу и понять характер города, который невозможно узнать за один взгляд из окна автомобиля.

Я расскажу о том, как складывался характер города: от древней Колхиды и мифа о Медее до периода активного развития порта, нефтяной инфраструктуры Баку–Батуми и превращения города в важный торговый и культурный центр Черноморья.

Отдельное внимание уделяю людям — тем, кто жил здесь раньше и живёт сейчас. Через городские истории и бытовые наблюдения становится понятнее, почему Батуми одновременно может удивлять, спорить с ожиданиями и при этом ощущаться по-настоящему тёплым и «своим».

Организационные детали

При желании можно организовать транспорт. Стоимость автомобиля — 35 евро.