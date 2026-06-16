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Батуми от А до Я: главное о городе за одну прогулку

Разговор о городе через истории, наблюдения и атмосферу
За фасадами зданий, известными памятниками и туристическими маршрутами скрывается совсем другой Батуми — портовый, многонациональный, шумный, местами противоречивый, но невероятно живой. На прогулке мы не будем заучивать даты и бесконечные имена.

Вместо этого вы узнаете, как менялся Батуми на протяжении веков, почему он стал таким, каким мы видим его сегодня, и какие удивительные истории скрываются за фасадами зданий.
Батуми от А до Я: главное о городе за одну прогулку
Батуми от А до Я: главное о городе за одну прогулку
Батуми от А до Я: главное о городе за одну прогулку

Описание экскурсии

Наша прогулка начнётся на площади Европы у статуи Медеи с золотым руном. Здесь поговорим о древней Колхиде, мифе об аргонавтах и о том, почему легенда, которой больше двух тысяч лет, до сих пор остаётся частью истории этого края.

Затем отправимся в Старый Батуми. Пройдём по его улицам и дворикам, поговорим о людях, которые строили этот город, о временах нефтяного бума, развитии порта и о том, как на протяжении десятилетий здесь переплетались разные культуры, традиции и судьбы.

Увидим храм Святого Николая — старейшую церковь города, заглянем на площадь Пьяцца и обсудим, как менялся облик Батуми и почему рядом со старинными кварталами здесь так органично соседствуют современные архитектурные проекты.

После выйдем к Приморскому бульвару — месту, где особенно чувствуется современный ритм города. Увидим старый маяк, Башню Алфавита и скульптуру Али и Нино, ставшую одним из символов Батуми.

Темы

На экскурсии будет место не только истории, но и городским легендам, забавным случаям, местным традициям и наблюдениям из повседневной жизни. Моей задачей будет не просто показать вам Батуми, а помочь почувствовать его атмосферу и понять характер города, который невозможно узнать за один взгляд из окна автомобиля.

Я расскажу о том, как складывался характер города: от древней Колхиды и мифа о Медее до периода активного развития порта, нефтяной инфраструктуры Баку–Батуми и превращения города в важный торговый и культурный центр Черноморья.

Отдельное внимание уделяю людям — тем, кто жил здесь раньше и живёт сейчас. Через городские истории и бытовые наблюдения становится понятнее, почему Батуми одновременно может удивлять, спорить с ожиданиями и при этом ощущаться по-настоящему тёплым и «своим».

Организационные детали

При желании можно организовать транспорт. Стоимость автомобиля — 35 евро.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Европейской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения
Ксения — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 197 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Ксения, я гид в маленькой, но яркой Грузии. У меня актерское, дикторское и историческое образование. Экскурсии провожу легко, информативно и непринужденно. С нетерпением жду нашей встречи!

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