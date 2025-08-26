Мои заказы

Женская фотосессия в Батуми

Индивидуальная фотосессия в Батуми: живописные улицы, море и архитектура. Естественные снимки без лишнего напряжения. Запечатлейте свою красоту
Погрузитесь в атмосферу Старого города Батуми, где каждый уголок дышит историей. Женская фотосессия подарит вам незабываемые снимки на фоне архитектурных шедевров 18-19 веков.

Начните с площади Европы, прогуляйтесь по живописным улочкам, вдохновитесь венецианским стилем площади Пьяцца и завершите у Батумского маяка. Фотограф поможет расслабиться, чтобы кадры были естественными и живыми. Через 3 дня получите 30 обработанных фото и все удачные кадры
5
3 отзыва

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Индивидуальный подход
  • 🏛 Живописные локации
  • 🌊 Морская атмосфера
  • 🎨 Авторская обработка
  • 📅 Гибкий маршрут
Что можно увидеть

  • Площадь Европы
  • Площадь Пьяцца
  • Морской порт
  • Батумский маяк

Описание фото-прогулки

  • Мы начнём прогулку на площади Европы с красивыми зданиями в стиле 18 — 19 веков
  • Свернём на улочки с живописными домами, арками и старинными дверями
  • Окажемся на площади Пьяцца, которая вдохновляет венецианской архитектурой
  • Пройдём в сторону морского порта, где сделаем атмосферные снимки на фоне кораблей и моря
  • Завершим прогулку у Батумского маяка
  • На маршруте по желанию сделаем паузы на кофе и отдых. Я также с радостью порекомендую интересные места для дальнейшего исследования города

Если захотите, предложу вам и другие маршруты для фотосессий — к примеру, каменный пляж или ботанический сад.

Организационные детали

  • Через 5-7 дней после фотосессии вы получите 30 фотографий в авторской обработке. По вашему желанию могу выслать все удачные кадры в формате jpg. Фото передам ссылкой на галерею, откуда их удобно скачать на любое устройство или ваше облачное хранилище
  • Я делаю авторскую цветокоррекцию и лёгкую ретушь: убираю временные недостатки (прыщики, пылинки, соринки). Важно: я не использую фотошоп как «пластического хирурга» — не изменяю фигуру, пропорции лица и тела.
  • Съёмка проходит на камеры Nikon d5200 и Nikon d3400, объективы Sigma 18-35 f/1.8 и Nikkor 50 f/1.8
  • Доплата за готовность фото на следующий день — €20
  • Также доступны услуги визажиста — €40
  • Обратите внимание: это фотосессия без рассказов гида

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана
Снежана — ваш гид в Батуми
Меня зовут Снежана. Живу у моря, в солнечном Батуми, занимаюсь фотографией с 2023 года. И очень люблю своё дело! На моих фотопрогулках нет места натужным улыбкам и неестественным движениям, я за жизнь в кадрах. Помогу вам расслабиться перед камерой и стану другом на эти полтора часа!
Задать вопрос

Евгения
Евгения
26 авг 2025
Приехав в Батуми для празднования 25-ой годовщины свадьбы, захотелось запечатлеть и оставить в памяти наши прогулки по красивым местам. На Трипстере нашла предложение Снежаны - фотопрогулка по Батуми. В итоге
получилось все так, как я и хотела - живые красивые фотографии, как будто кто-то просто наблюдал за нами, как мы прогуливаемся по красивым улочкам. Спасибо Снежане за красивые кадры, легкое и приятное общение. 1,5 часа прогулки пролетели незаметно. Нам с мужем было очень комфортно. Всем рекомендую.

М
Марина
19 авг 2025
О фотопрогулке со Снежаной у меня остались самые приятные и позитивные эмоции!
Начать стоит с того, что для меня это первый подобный опыт и, конечно, некоторые страхи и неуверенность присутствовали, но
у Снежаны получилось создать такую приятную и доверительную обстановку, что я расслабилась и результат получился замечательным! Фото получились очень атмосферными и стильными! Даже увязавшийся за нами собакен прекрасно вписался в антураж))
Большое спасибо Снежана за прогулку, за чудесные фото и за возможность взглянуть на себя по новому❤️

Юлия
Юлия
3 июл 2025
Мой отпуск был всего неделю, и в свой день рождения, я сделала себе подарок, фотосессию!!! Я так рада, что увидела Снежану и доверила ей запечатлить этот день. Самым главным для меня было, простота общения, естественность в кадре и полное отражение меня настоящей! Вот что значит Чувствовать Человека!
