Женская фотосессия в Батуми

Погрузитесь в атмосферу Старого города Батуми, где каждый уголок дышит историей. Женская фотосессия подарит вам незабываемые снимки на фоне архитектурных шедевров 18-19 веков.
Начните с площади Европы, прогуляйтесь по живописным улочкам, вдохновитесь венецианским стилем площади Пьяцца и завершите у Батумского маяка. Фотограф поможет расслабиться, чтобы кадры были естественными и живыми. Через 3 дня получите 30 обработанных фото и все удачные кадры
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Индивидуальный подход
- 🏛 Живописные локации
- 🌊 Морская атмосфера
- 🎨 Авторская обработка
- 📅 Гибкий маршрут
Время начала: 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Что можно увидеть
- Площадь Европы
- Площадь Пьяцца
- Морской порт
- Батумский маяк
Описание фото-прогулки
- Мы начнём прогулку на площади Европы с красивыми зданиями в стиле 18 — 19 веков
- Свернём на улочки с живописными домами, арками и старинными дверями
- Окажемся на площади Пьяцца, которая вдохновляет венецианской архитектурой
- Пройдём в сторону морского порта, где сделаем атмосферные снимки на фоне кораблей и моря
- Завершим прогулку у Батумского маяка
- На маршруте по желанию сделаем паузы на кофе и отдых. Я также с радостью порекомендую интересные места для дальнейшего исследования города
Если захотите, предложу вам и другие маршруты для фотосессий — к примеру, каменный пляж или ботанический сад.
Организационные детали
- Через 5-7 дней после фотосессии вы получите 30 фотографий в авторской обработке. По вашему желанию могу выслать все удачные кадры в формате jpg. Фото передам ссылкой на галерею, откуда их удобно скачать на любое устройство или ваше облачное хранилище
- Я делаю авторскую цветокоррекцию и лёгкую ретушь: убираю временные недостатки (прыщики, пылинки, соринки). Важно: я не использую фотошоп как «пластического хирурга» — не изменяю фигуру, пропорции лица и тела.
- Съёмка проходит на камеры Nikon d5200 и Nikon d3400, объективы Sigma 18-35 f/1.8 и Nikkor 50 f/1.8
- Доплата за готовность фото на следующий день — €20
- Также доступны услуги визажиста — €40
- Обратите внимание: это фотосессия без рассказов гида
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — ваш гид в Батуми
Меня зовут Снежана. Живу у моря, в солнечном Батуми, занимаюсь фотографией с 2023 года. И очень люблю своё дело! На моих фотопрогулках нет места натужным улыбкам и неестественным движениям, я за жизнь в кадрах. Помогу вам расслабиться перед камерой и стану другом на эти полтора часа!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Евгения
26 авг 2025
Приехав в Батуми для празднования 25-ой годовщины свадьбы, захотелось запечатлеть и оставить в памяти наши прогулки по красивым местам. На Трипстере нашла предложение Снежаны - фотопрогулка по Батуми. В итоге
М
Марина
19 авг 2025
О фотопрогулке со Снежаной у меня остались самые приятные и позитивные эмоции!
Начать стоит с того, что для меня это первый подобный опыт и, конечно, некоторые страхи и неуверенность присутствовали, но
Юлия
3 июл 2025
Мой отпуск был всего неделю, и в свой день рождения, я сделала себе подарок, фотосессию!!! Я так рада, что увидела Снежану и доверила ей запечатлить этот день. Самым главным для меня было, простота общения, естественность в кадре и полное отражение меня настоящей! Вот что значит Чувствовать Человека!
Входит в следующие категории Батуми
