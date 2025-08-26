Женская фотосессия в Батуми

читать дальше у Снежаны получилось создать такую приятную и доверительную обстановку, что я расслабилась и результат получился замечательным! Фото получились очень атмосферными и стильными! Даже увязавшийся за нами собакен прекрасно вписался в антураж))

Большое спасибо Снежана за прогулку, за чудесные фото и за возможность взглянуть на себя по новому❤️

О фотопрогулке со Снежаной у меня остались самые приятные и позитивные эмоции!Начать стоит с того, что для меня это первый подобный опыт и, конечно, некоторые страхи и неуверенность присутствовали, но