В мини-группе вы отправитесь на винодельню признанного во всей стране мастера Тамаза, познакомитесь с ним и его командой. Пройдёте по виноградникам и увидите все этапы производства вина. Попробуете его на вкус и поучаствуете в душевном грузинском застолье с овощами, сырами, хинкали и хачапури.

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Описание

Что вас ожидает

Тайны грузинского виноделия

Предлагаем вам окунуться в мир винных тайн, насладиться природой, видами и познакомиться с признанным виноделом Грузии — Тамазом. Увидите виноградники и оборудование для виноделия, раскроете местные технологии и все этапы создания вина: от сбора урожая до момента, когда драгоценный напиток разливают по бутылкам.

Неподдельное грузинское гостеприимство

Вы сможете не только узнать о виноделии, но и проникнуться миром аджарских вкусов и ароматов. Под рассказы хозяина винодельни вы продегустируете изысканные вина. Но на этом всё не закончится! Мы приготовим для вас вкусный грузинский ужин: овощи, сыры, грузинские блинчики и хачапури. Компанию им составит понравившееся вам вино. А ещё, по желанию, вы сделаете свою винную бутылку и украсите её собственной уникальной этикеткой.

Организационные детали