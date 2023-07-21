Посетить частную винодельню, продегустировать местное вино и насладиться грузинским ужином
В мини-группе вы отправитесь на винодельню признанного во всей стране мастера Тамаза, познакомитесь с ним и его командой. Пройдёте по виноградникам и увидите все этапы производства вина.
Попробуете его на вкус и поучаствуете в душевном грузинском застолье с овощами, сырами, хинкали и хачапури.
Попробуете его на вкус и поучаствуете в душевном грузинском застолье с овощами, сырами, хинкали и хачапури.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Тайны грузинского виноделия
Предлагаем вам окунуться в мир винных тайн, насладиться природой, видами и познакомиться с признанным виноделом Грузии — Тамазом. Увидите виноградники и оборудование для виноделия, раскроете местные технологии и все этапы создания вина: от сбора урожая до момента, когда драгоценный напиток разливают по бутылкам.
Неподдельное грузинское гостеприимство
Вы сможете не только узнать о виноделии, но и проникнуться миром аджарских вкусов и ароматов. Под рассказы хозяина винодельни вы продегустируете изысканные вина. Но на этом всё не закончится! Мы приготовим для вас вкусный грузинский ужин: овощи, сыры, грузинские блинчики и хачапури. Компанию им составит понравившееся вам вино. А ещё, по желанию, вы сделаете свою винную бутылку и украсите её собственной уникальной этикеткой.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- В стоимость экскурсии включены: трансфер, дегустации, ужин
- Создание собственной бутылки вина оплачивается отдельно (по желанию) — 25 лари. Бутылка остаётся вам в подарок.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Батуми
Провёл экскурсии для 53 туристов
Привет! Меня зовут Сергей, мы с командой организуем увлекательные экскурсии и мастер-классы в Батуми. Грузия — это место, где дружелюбие и гостеприимство пронизывают каждый уголок. С любовью откроем вам её удивительный мир.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
21 июля 2023
Тамаз гостеприимный хозяин, который с любовью рассказывает обо всем, что делает. Это человек с золотыми руками, по другому не скажешь. Понравилась экскурсия, всем рекомендую
М
Маргарита
17 июля 2023
Bolshoe spasibo, exskursia ocden ponravilas))
Р
Роман
14 июля 2023
Афигенно, прекрасная экскурсия, все прошло великолепно. Блестящий Тамаз, великолепное вино, уютная атмосфера, прекрасные виды.
К
Ксения
12 июля 2023
Экскурсия была замечательной!
Очень красивые виды на Батуми с креста в Гонио.
Отличное вино и замечательный Тамаз)
Узнала много интересного и сделала свою бутылочку вина вина))
Очень красивые виды на Батуми с креста в Гонио.
Отличное вино и замечательный Тамаз)
Узнала много интересного и сделала свою бутылочку вина вина))
Карина
11 июля 2023
Вино, закуски, виды - просто класс!!!
Хозяин очень добродушный, настоящий профи в своем деле.
Все понравилось, спасибо!
Хозяин очень добродушный, настоящий профи в своем деле.
Все понравилось, спасибо!
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