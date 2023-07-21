Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми

Посетить частную винодельню, продегустировать местное вино и насладиться грузинским ужином

5
5 отзывов
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В мини-группе вы отправитесь на винодельню признанного во всей стране мастера Тамаза, познакомитесь с ним и его командой. Пройдёте по виноградникам и увидите все этапы производства вина.

Попробуете его на вкус и поучаствуете в душевном грузинском застолье с овощами, сырами, хинкали и хачапури.
Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
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Описание

Что вас ожидает

Тайны грузинского виноделия

Предлагаем вам окунуться в мир винных тайн, насладиться природой, видами и познакомиться с признанным виноделом Грузии — Тамазом. Увидите виноградники и оборудование для виноделия, раскроете местные технологии и все этапы создания вина: от сбора урожая до момента, когда драгоценный напиток разливают по бутылкам.

Неподдельное грузинское гостеприимство

Вы сможете не только узнать о виноделии, но и проникнуться миром аджарских вкусов и ароматов. Под рассказы хозяина винодельни вы продегустируете изысканные вина. Но на этом всё не закончится! Мы приготовим для вас вкусный грузинский ужин: овощи, сыры, грузинские блинчики и хачапури. Компанию им составит понравившееся вам вино. А ещё, по желанию, вы сделаете свою винную бутылку и украсите её собственной уникальной этикеткой.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • В стоимость экскурсии включены: трансфер, дегустации, ужин
  • Создание собственной бутылки вина оплачивается отдельно (по желанию) — 25 лари. Бутылка остаётся вам в подарок.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
А
21 июля 2023
Тамаз гостеприимный хозяин, который с любовью рассказывает обо всем, что делает. Это человек с золотыми руками, по другому не скажешь. Понравилась экскурсия, всем рекомендую
М
17 июля 2023
Bolshoe spasibo, exskursia ocden ponravilas))
Р
14 июля 2023
Афигенно, прекрасная экскурсия, все прошло великолепно. Блестящий Тамаз, великолепное вино, уютная атмосфера, прекрасные виды.
К
12 июля 2023
Экскурсия была замечательной!
Очень красивые виды на Батуми с креста в Гонио.
Отличное вино и замечательный Тамаз)
Узнала много интересного и сделала свою бутылочку вина вина))
Экскурсия была замечательной!
Карина
11 июля 2023
Вино, закуски, виды - просто класс!!!
Хозяин очень добродушный, настоящий профи в своем деле.
Все понравилось, спасибо!
Вино, закуски, виды - просто класс!!!Вино, закуски, виды - просто класс!!!Вино, закуски, виды - просто класс!!!Вино, закуски, виды - просто класс!!!

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