Живая энергия Грузии: каньоны Мартвили, Окаце и пещера Прометея
Ущелья, водопады и подземные миры Имеретии в одном путешествии - из Батуми
Погрузитесь в живую энергию Имеретии! Вас ждут воздушные тропы над ущельями, бирюзовые реки, подземные залы возрастом более миллиона лет, водопады Кинчха и Ломини Ломини и удивительные ландшафты древней Колхиды.
Это идеальный маршрут для тех, кто хочет увидеть лучшие природные локации Грузии без спешки и усталости.
Описание экскурсии
8:00 — сбор и выезд из Батуми
11:00 — пещера Прометея
Экскурсия по подземным залам: подсветка, сталактиты, сталагмиты и лодочная прогулка по желанию.
13:00–14:00 — водопад Кинчха
Это не просто водопад, а целая природная сцена, скрытая в глубине Имеретии. Пока подходишь, слышишь лишь лёгкий шорох — и только у самого края смотровой площадки открывается огромный каскад.
13:00–14:00 — водопад Ломини Ломини
Камерный водопад, спрятанный в зелёном ущелье. Вода стекает по мшистым камням, образуя бирюзовую купель, где отражается солнечный свет. Атмосфера здесь совсем другая — мягкая, спокойная, будто сама природа приглашает погрузиться в тишину и собственные мысли.
15:30 — каньон Окаце
Здесь тропа буквально парит над ущельем, а под ногами — десятки метров высоты и бирюзовая река внизу. Скалы уходят вверх, деревья переплетают кроны, а ветер приносит аромат горной свежести. Каждый шаг открывает новый ракурс — то величественные стенки каньона, то бесконечные панорамы Имеретии.
17:00 — каньон Мартвили
Живописные тропы, бирюзовая вода, небольшие водопады и зоны отдыха.
20:00 — возвращение в Батуми
Мы обсудим:
природные чудеса Имеретии
географию и уникальный ландшафт региона
легенды о Прометее и древней Колхиде
историю каньонов и особенности их формирования
места силы
традиции и быт горной Грузии
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Subaru Forester и/или Mitsubishi Outlander
Протяжённость пешего маршрута по каньону Окаце — 2 км. Он несложный и не требует специальной физической подготовки
Возьмите с собой тёплую одежду для посещения пещеры (внутри около +14°C)
Обратите внимание: на лодочную прогулку допускаются дети ростом выше 1 метра, в каньон Окацо — выше 120 см
С вами поедет гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Водопад Кинчха — 20 лари для взрослых, 5,5 лари для школьников, до 6 лет бесплатно
Пещера Прометея — 25 лари для взрослых, 5,5 лари для школьников, до 6 лет бесплатно
Прогулка на лодке по пещере Прометея (по желанию) — 20 лари за чел.
Каньон Окацо — 20 лари для взрослых, 5,5 лари для школьников, до 6 лет бесплатно
Каньон Мартвили — 20 лари для взрослых, 5,5 лари для школьников, до 6 лет бесплатно
Прогулка на лодке по каньону Мартвили (по желанию) — 20 лари за чел.
ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мари — ваша команда гидов в Батуми
Провели экскурсии для 795 туристов
Я представляю команду гидов, которая с 2023 года организует путешествия по всей Грузии.
За это время мы провели множество экскурсий — от уютных индивидуальных поездок до насыщенных групповых программ. Мы показываем Грузию так, как видим её сами: живую, тёплую, гостеприимную.
Работаем на русском, английском и грузинском языках.
Будем рады познакомиться с вами на экскурсии и провести по самым красивым и атмосферным местам страны!