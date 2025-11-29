Погрузитесь в живую энергию Имеретии! Вас ждут воздушные тропы над ущельями, бирюзовые реки, подземные залы возрастом более миллиона лет, водопады Кинчха и Ломини Ломини и удивительные ландшафты древней Колхиды. Это идеальный маршрут для тех, кто хочет увидеть лучшие природные локации Грузии без спешки и усталости.

Описание экскурсии

8:00 — сбор и выезд из Батуми

11:00 — пещера Прометея

Экскурсия по подземным залам: подсветка, сталактиты, сталагмиты и лодочная прогулка по желанию.

13:00–14:00 — водопад Кинчха

Это не просто водопад, а целая природная сцена, скрытая в глубине Имеретии. Пока подходишь, слышишь лишь лёгкий шорох — и только у самого края смотровой площадки открывается огромный каскад.

13:00–14:00 — водопад Ломини Ломини

Камерный водопад, спрятанный в зелёном ущелье. Вода стекает по мшистым камням, образуя бирюзовую купель, где отражается солнечный свет. Атмосфера здесь совсем другая — мягкая, спокойная, будто сама природа приглашает погрузиться в тишину и собственные мысли.

15:30 — каньон Окаце

Здесь тропа буквально парит над ущельем, а под ногами — десятки метров высоты и бирюзовая река внизу. Скалы уходят вверх, деревья переплетают кроны, а ветер приносит аромат горной свежести. Каждый шаг открывает новый ракурс — то величественные стенки каньона, то бесконечные панорамы Имеретии.

17:00 — каньон Мартвили

Живописные тропы, бирюзовая вода, небольшие водопады и зоны отдыха.

20:00 — возвращение в Батуми

Мы обсудим:

природные чудеса Имеретии

географию и уникальный ландшафт региона

легенды о Прометее и древней Колхиде

историю каньонов и особенности их формирования

места силы

традиции и быт горной Грузии

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле Subaru Forester и/или Mitsubishi Outlander

Протяжённость пешего маршрута по каньону Окаце — 2 км. Он несложный и не требует специальной физической подготовки

Возьмите с собой тёплую одежду для посещения пещеры (внутри около +14°C)

Обратите внимание: на лодочную прогулку допускаются дети ростом выше 1 метра, в каньон Окацо — выше 120 см

С вами поедет гид из нашей команды

Дополнительные расходы