Живая энергия Грузии: каньоны Мартвили, Окаце и пещера Прометея

Ущелья, водопады и подземные миры Имеретии в одном путешествии - из Батуми
Погрузитесь в живую энергию Имеретии! Вас ждут воздушные тропы над ущельями, бирюзовые реки, подземные залы возрастом более миллиона лет, водопады Кинчха и Ломини Ломини и удивительные ландшафты древней Колхиды.

Это идеальный маршрут для тех, кто хочет увидеть лучшие природные локации Грузии без спешки и усталости.
Описание экскурсии

8:00 — сбор и выезд из Батуми

11:00 — пещера Прометея

Экскурсия по подземным залам: подсветка, сталактиты, сталагмиты и лодочная прогулка по желанию.

13:00–14:00 — водопад Кинчха

Это не просто водопад, а целая природная сцена, скрытая в глубине Имеретии. Пока подходишь, слышишь лишь лёгкий шорох — и только у самого края смотровой площадки открывается огромный каскад.

13:00–14:00 — водопад Ломини Ломини

Камерный водопад, спрятанный в зелёном ущелье. Вода стекает по мшистым камням, образуя бирюзовую купель, где отражается солнечный свет. Атмосфера здесь совсем другая — мягкая, спокойная, будто сама природа приглашает погрузиться в тишину и собственные мысли.

15:30 — каньон Окаце

Здесь тропа буквально парит над ущельем, а под ногами — десятки метров высоты и бирюзовая река внизу. Скалы уходят вверх, деревья переплетают кроны, а ветер приносит аромат горной свежести. Каждый шаг открывает новый ракурс — то величественные стенки каньона, то бесконечные панорамы Имеретии.

17:00 — каньон Мартвили

Живописные тропы, бирюзовая вода, небольшие водопады и зоны отдыха.

20:00 — возвращение в Батуми

Мы обсудим:

  • природные чудеса Имеретии
  • географию и уникальный ландшафт региона
  • легенды о Прометее и древней Колхиде
  • историю каньонов и особенности их формирования
  • места силы
  • традиции и быт горной Грузии

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Subaru Forester и/или Mitsubishi Outlander
  • Протяжённость пешего маршрута по каньону Окаце — 2 км. Он несложный и не требует специальной физической подготовки
  • Возьмите с собой тёплую одежду для посещения пещеры (внутри около +14°C)
  • Обратите внимание: на лодочную прогулку допускаются дети ростом выше 1 метра, в каньон Окацо — выше 120 см
  • С вами поедет гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Водопад Кинчха — 20 лари для взрослых, 5,5 лари для школьников, до 6 лет бесплатно
  • Пещера Прометея — 25 лари для взрослых, 5,5 лари для школьников, до 6 лет бесплатно
  • Прогулка на лодке по пещере Прометея (по желанию) — 20 лари за чел.
  • Каньон Окацо — 20 лари для взрослых, 5,5 лари для школьников, до 6 лет бесплатно
  • Каньон Мартвили — 20 лари для взрослых, 5,5 лари для школьников, до 6 лет бесплатно
  • Прогулка на лодке по каньону Мартвили (по желанию) — 20 лари за чел.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мари
Мари — ваша команда гидов в Батуми
Провели экскурсии для 795 туристов
Я представляю команду гидов, которая с 2023 года организует путешествия по всей Грузии. За это время мы провели множество экскурсий — от уютных индивидуальных поездок до насыщенных групповых программ. Мы показываем Грузию так, как видим её сами: живую, тёплую, гостеприимную. Работаем на русском, английском и грузинском языках. Будем рады познакомиться с вами на экскурсии и провести по самым красивым и атмосферным местам страны!

