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Гомис-Мта: закат, облака и пикник в горах (всё включено)

Оказаться выше облаков и увидеть Аджарию с необычного ракурса - из Батуми
Гомис-Мта — одно из тех мест, куда едут не ради достопримечательностей, а ради ощущений.

По дороге вас ждут живописные серпантины, горные леса и панорамные остановки, а на вершине — просторные альпийские луга, море облаков и один из самых красивых закатов в Аджарии.

Мы не будем спешить: приготовим шашлык, устроим пикник, прогуляемся по вершине и дождёмся момента, когда солнце начнёт скрываться за горами.
Гомис-Мта: закат, облака и пикник в горах (всё включено)
Гомис-Мта: закат, облака и пикник в горах (всё включено)
Гомис-Мта: закат, облака и пикник в горах (всё включено)

Описание экскурсии

13:00 — выезд из Батуми

Встретимся и отправимся в сторону Гомис-Мта. По пути гид расскажет о горных районах Аджарии, местных традициях и особенностях высокогорного климата.

14:00 — остановка на кофе

14:15–16:00 — дорога к вершине

Продолжим путь по живописным серпантинам. Чем выше мы будем подниматься, тем сильнее изменится пейзаж: густые леса уступят место альпийским лугам, а за окнами начнут открываться широкие панорамы гор.

16:00 — прибытие на Гомис-Мта

Окажемся на высоте около 2000 метров над уровнем моря. У вас будет время, чтобы насладиться видами на знаменитое море облаков и сделать красивые фотографии.

17:00–19:00 — пикник в горах

Устроим неспешный пикник на свежем воздухе. За вкусным шашлыком и в хорошей компании проведём несколько часов в окружении гор и облаков.

19:00–21:00 — свободное время и закат

Самая атмосферная часть путешествия. Вы сможете прогуляться по вершине, увидеть закат и понаблюдать, как горные хребты окрасятся в золотые и розовые оттенки.

21:00–22:30 — возвращение в Батуми

Организационные детали

  • В стоимость всё включено: трансфер на микроавтобусе, wi-fi в авто, пикник
  • С вами будет гид-водитель из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет€53
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Шерифа Химшиашвили
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нодар
Нодар — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 70 туристов
Я коренной житель Грузии (Аджарии). Мои маршруты — это не просто навигатор, это память: где собирали инжир бабушки, где друг детства нырял с пирса, где лучшие хинкали в горах. Я и
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мои коллеги проводим индивидуальные и групповые туры по Грузии. Я говорю на четырёх языках — русском, грузинском, английском и турецком. У нас свой автопарк ухоженных машин, прошедших техосмотр. Мы за пунктуальность, ездим спокойно и безопасно, чтобы вы не держались за поручни, а любовались видами. Поможем организовать отдых под ключ: подобрать жильё по вашему вкусу, устроить дегустации и брони в лучших ресторанах, показать места, которых нет в путеводителях, помочь с трансфером, встречей в аэропорту и даже с составлением маршрута мечты. Всё, чтобы вы наслаждались. Грузия не должна быть галочкой в списке стран — она должна остаться в сердце!

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