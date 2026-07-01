Гомис-Мта — одно из тех мест, куда едут не ради достопримечательностей, а ради ощущений. По дороге вас ждут живописные серпантины, горные леса и панорамные остановки, а на вершине — просторные альпийские луга, море облаков и один из самых красивых закатов в Аджарии. Мы не будем спешить: приготовим шашлык, устроим пикник, прогуляемся по вершине и дождёмся момента, когда солнце начнёт скрываться за горами.

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Описание экскурсии

13:00 — выезд из Батуми

Встретимся и отправимся в сторону Гомис-Мта. По пути гид расскажет о горных районах Аджарии, местных традициях и особенностях высокогорного климата.

14:00 — остановка на кофе

14:15–16:00 — дорога к вершине

Продолжим путь по живописным серпантинам. Чем выше мы будем подниматься, тем сильнее изменится пейзаж: густые леса уступят место альпийским лугам, а за окнами начнут открываться широкие панорамы гор.

16:00 — прибытие на Гомис-Мта

Окажемся на высоте около 2000 метров над уровнем моря. У вас будет время, чтобы насладиться видами на знаменитое море облаков и сделать красивые фотографии.

17:00–19:00 — пикник в горах

Устроим неспешный пикник на свежем воздухе. За вкусным шашлыком и в хорошей компании проведём несколько часов в окружении гор и облаков.

19:00–21:00 — свободное время и закат

Самая атмосферная часть путешествия. Вы сможете прогуляться по вершине, увидеть закат и понаблюдать, как горные хребты окрасятся в золотые и розовые оттенки.

21:00–22:30 — возвращение в Батуми

Организационные детали