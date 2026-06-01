Горная Аджария раскрывается в тишине долин, вкусах терруара и живых историях местных жителей. Вы увидите слияние рек разного цвета, водопад Махунцети и арочный мост, где оживает эпоха царицы Тамары. По желанию попробуете местное вино и кухню. День завершится прогулкой по горным сёлам, панорамами хребтов и разговорами о быте и ритме жизни вдали от побережья.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от €23 за человека

Ваш гид в Батуми

Описание экскурсии

11:00 — выезд из Батуми

12:00 — слияние рек Чорохи и Аджарисцкали. Место, где хорошо виден контраст двух потоков разного цвета. Я расскажу о географии Аджарии, торговых путях и значении водоёмов для региона

12:40 — водопад Махунцети и арочный мост царицы Тамары 12 века. Один из самых известных каскадов, который окружён субтропической природой

14:00 — винный дом. Дегустация аджарского вина и чачи. Я познакомлю вас с традициями виноделия и расскажу, чем местное производство отличается от других регионов Грузии

15:30 — обед в семейном ресторане в горах и мастер-класс по грузинскому танцу

17:00 — прогулка по Аджарии. Вас ждут деревни и повседневная жизнь местных: деревянные дома, фруктовые сады и панорамные виды на Кавказские горы. Я покажу лучшие смотровые площадки

18:30–20:30 — возвращение в Батуми

Организационные детали