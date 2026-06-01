Горная Аджария раскрывается в тишине долин, вкусах терруара и живых историях местных жителей.
Вы увидите слияние рек разного цвета, водопад Махунцети и арочный мост, где оживает эпоха царицы Тамары. По желанию попробуете местное вино и кухню.
День завершится прогулкой по горным сёлам, панорамами хребтов и разговорами о быте и ритме жизни вдали от побережья.
Вы увидите слияние рек разного цвета, водопад Махунцети и арочный мост, где оживает эпоха царицы Тамары. По желанию попробуете местное вино и кухню.
День завершится прогулкой по горным сёлам, панорамами хребтов и разговорами о быте и ритме жизни вдали от побережья.
Описание экскурсии
11:00 — выезд из Батуми
12:00 — слияние рек Чорохи и Аджарисцкали. Место, где хорошо виден контраст двух потоков разного цвета. Я расскажу о географии Аджарии, торговых путях и значении водоёмов для региона
12:40 — водопад Махунцети и арочный мост царицы Тамары 12 века. Один из самых известных каскадов, который окружён субтропической природой
14:00 — винный дом. Дегустация аджарского вина и чачи. Я познакомлю вас с традициями виноделия и расскажу, чем местное производство отличается от других регионов Грузии
15:30 — обед в семейном ресторане в горах и мастер-класс по грузинскому танцу
17:00 — прогулка по Аджарии. Вас ждут деревни и повседневная жизнь местных: деревянные дома, фруктовые сады и панорамные виды на Кавказские горы. Я покажу лучшие смотровые площадки
18:30–20:30 — возвращение в Батуми
Организационные детали
- Едем на Nissan Prisage
- Дегустация, обед с танцами оплачивается дополнительно (по желанию) — 60 лари (€20) с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|€23
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ашот — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу в Грузии и особенно люблю Аджарию, где сочетаются горы, субтропики, история и местные традиции. Для меня важно не просто показать красивые места, а познакомить вас с настоящей жизнью региона, его культурой и людьми. В своих экскурсиях сочетаю маршруты, связанные с природой, прошлым и гастрономией.
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