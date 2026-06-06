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Хроники Аджарии: автопутешествие в горы с небольшим походом

На машине и пешком по известным и скрытым локациям региона
Наряду с популярными достопримечательностями нашего края я приглашаю вас посетить места, спрятанные от глаз путешественников.

Вы увидите заброшенные дозорные крепости, средневековые арочные мосты, сооружения времён СССР, грациозные водопады, незабываемые пейзажи. Узнаете любопытные факты из истории Грузии и попробуете сочинить свой собственный стих.
Хроники Аджарии: автопутешествие в горы с небольшим походом
Хроники Аджарии: автопутешествие в горы с небольшим походом
Хроники Аджарии: автопутешествие в горы с небольшим походом

Описание экскурсии

Это будет живописное и наполненное интересными рассказами путешествие. Вы узнаете, как трофейный танк времён ВОВ оказался в горах Аджарии, как местных жителей пытались приобщить к исламу, как в аджарской семье уживаются мусульмане и христиане, чем прославились лазские мастера и многое другое. Итак, наш маршрут:

Слияние двух главных рек Аджарии — Чорохи и Аджарисцкали. Они разные по цвету и почти никогда не смешиваются в этом месте. Здесь я расскажу вам о природных богатствах Аджарии и Грузии в целом.

Византийская крепость Гвара VI века. Мы посмотрим на сохранившиеся помещения и вкопанные в землю кувшины для вина (квеври), полюбуемся видом на Мачахельское и Чорохское ущелья.

Водопад Махунцети — самый высокий в Аджарии.

Мост царицы Тамары (в Махунцети). Существует шутка, что за время перехода по этому мосту можно написать короткий стих. Готовы проверить это на практике?

Памятник аджарскому воину — символ того, что войны и притязания на эту территорию никогда не заканчивались. Воин всегда на страже: он охраняет дорогу в сердце Аджарии.

Мост-акведук. Поднявшись на него, вы посмотрите на ущелье и реку с высоты 4–5-этажного дома.

Разрушенная деревянная мечеть, интересная своим орнаментом и оригинальным дизайном. На её фоне поговорим о непростой религиозной истории региона.

Ещё один мост царицы Тамары (в Дандало). Его арка выше, чем у многих других, поэтому на нём иной раз захватывает дух.

Крепость Кавиани — финальный аккорд путешествия. Нам предстоит пройти 2 км по лесной тропе, с которой открывается потрясающий вид на Аджарисцкальское ущелье. Среди местных жителей бытует легенда, что в XII веке крепость построили за одну ночь, когда узнали, что войска турок-сельджуков надвигаются на страну.

Организационные детали

  • Экскурсия автомобильно-пешеходная. Едем на комфортабельном минивэне Mitsibishi Delica с опытным водителем.
  • По желанию возможна остановка на обед в одном из придорожных ресторанов (не входит в стоимость). Также можем устроить пикник с костром и шашлыками за доплату (20 евро).
  • Экскурсию возможно провести и для большего количества человек. Стоимость обговаривается отдельно.
  • Возьмите с собой воду (обязательно) и перекус (по желанию)

Особенности формата

  • Экскурсия подойдёт тем, кому несложно ходить по лесным тропам вверх и вниз
  • Надевайте головные уборы и походную обувь (никаких сандалей и тапочек!)
  • Экскурсия возможна для детей старше 10 лет
  • В случае лёгкой непогоды крепость Кавиани заменяется на подобную крепость — Цивасула (с более короткой и удобной тропой)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аркадий
Аркадий — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провёл экскурсии для 1840 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Аркадий, а Грузия — это мой дом, страна, где я родился и вырос, где родились и жили мои предки на протяжении многих десятилетий, а может
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и веков. Многое здесь близко и дорого моему сердцу. Поэтому одним из моих любимых занятий является открывать мою страну всем тем, кто желает поближе познакомиться с ней, проникнуть в её культуру, историю, тайны, познать неповторимый характер и насладиться её красотой! Я родился в 1980 году. Музыкант, композитор, поэт и менеджер по маркетингу. Помимо этого очень люблю спорт, читать книги и общаться с людьми. С нетерпением жду встречи!

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