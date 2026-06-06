Наряду с популярными достопримечательностями нашего края я приглашаю вас посетить места, спрятанные от глаз путешественников. Вы увидите заброшенные дозорные крепости, средневековые арочные мосты, сооружения времён СССР, грациозные водопады, незабываемые пейзажи. Узнаете любопытные факты из истории Грузии и попробуете сочинить свой собственный стих.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Это будет живописное и наполненное интересными рассказами путешествие. Вы узнаете, как трофейный танк времён ВОВ оказался в горах Аджарии, как местных жителей пытались приобщить к исламу, как в аджарской семье уживаются мусульмане и христиане, чем прославились лазские мастера и многое другое. Итак, наш маршрут:

Слияние двух главных рек Аджарии — Чорохи и Аджарисцкали. Они разные по цвету и почти никогда не смешиваются в этом месте. Здесь я расскажу вам о природных богатствах Аджарии и Грузии в целом.

Византийская крепость Гвара VI века. Мы посмотрим на сохранившиеся помещения и вкопанные в землю кувшины для вина (квеври), полюбуемся видом на Мачахельское и Чорохское ущелья.

Водопад Махунцети — самый высокий в Аджарии.

Мост царицы Тамары (в Махунцети). Существует шутка, что за время перехода по этому мосту можно написать короткий стих. Готовы проверить это на практике?

Памятник аджарскому воину — символ того, что войны и притязания на эту территорию никогда не заканчивались. Воин всегда на страже: он охраняет дорогу в сердце Аджарии.

Мост-акведук. Поднявшись на него, вы посмотрите на ущелье и реку с высоты 4–5-этажного дома.

Разрушенная деревянная мечеть, интересная своим орнаментом и оригинальным дизайном. На её фоне поговорим о непростой религиозной истории региона.

Ещё один мост царицы Тамары (в Дандало). Его арка выше, чем у многих других, поэтому на нём иной раз захватывает дух.

Крепость Кавиани — финальный аккорд путешествия. Нам предстоит пройти 2 км по лесной тропе, с которой открывается потрясающий вид на Аджарисцкальское ущелье. Среди местных жителей бытует легенда, что в XII веке крепость построили за одну ночь, когда узнали, что войска турок-сельджуков надвигаются на страну.

Организационные детали

Экскурсия автомобильно-пешеходная. Едем на комфортабельном минивэне Mitsibishi Delica с опытным водителем.

По желанию возможна остановка на обед в одном из придорожных ресторанов (не входит в стоимость). Также можем устроить пикник с костром и шашлыками за доплату (20 евро).

Экскурсию возможно провести и для большего количества человек. Стоимость обговаривается отдельно.

Возьмите с собой воду (обязательно) и перекус (по желанию)

Особенности формата