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очень своевременным. Аркадий на прекрасном русском языке подробно, в доступной форме, рассказал об истории Батуми, Аджарии, Грузии. Провел нас по старым улицам города, отвечал на все наши вопросы, при этом, не спешил, как мы поняли в Грузии торопиться не любят))) благодаря его рассказу, появилось желание изучить историю этой удивительной страны. Большое спасибо, Аркадий!