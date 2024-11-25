3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия Все краски Батуми: от древности до современности
Погрузитесь в удивительный мир Батуми, где каждый шаг открывает новую страницу истории и культуры этого города
Начало: У Парка 6-ого мая
«В программе прогулки роскошный Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы — бывший католический костёл, православные церкви Св»
Сегодня в 15:30
13 дек в 13:00
€45 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Экскурсия «Душа старого города» - погружение в историю Батуми
Откройте для себя уникальный Батуми: исторические памятники и секреты старинных улиц в индивидуальной прогулке
Начало: Согласовывается в переписке
«Сегодня это Кафедральный Собор Рождества Пресвятой Богородицы Грузинской православной церкви»
Завтра в 11:30
16 дек в 11:30
€75 за всё до 2 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Старый Батуми и грузинское кино
Увидеть места, увековеченные в работах известных кинорежиссёров
Начало: На площади Европы
«Собор Рождества Богородицы, в котором снимались сцены фильма “Покаяние”»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
от €50 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EEvgeniya25 ноября 2024Выражаем огромную благодарность Аркадию. Мы впервые приехали в Батуми, и, конечно, получение исторической информации в первый день своего путешествия оказалось
- ММаргарита23 ноября 2024Прекрасная экскурсия: насыщенная информацией, объектами, любопытными фактами и впечатлениями. Аркадий гид, который умеет создавать комфортную обстановку, располагающую к совместной прогулке по уютным улицам Батуми. Спасибо! Смело рекомендую эту экскурсию.
- ААнна21 ноября 2024Замечательный экскурсовод, экскурсия живая и насыщенная интересными фактами, время пролетело незаметно. С большой благодарностью вспоминаем всё рассказанное. Однозначно рекомендуем всем!! Спасибо!!!
- ССветлана16 ноября 2024Замечательная экскурсия ‼️. Отвечает своему названию и своему предназначению (узнать и полюбить город) полностью! Спасибо огромное экскурсоводу 👍
- ООльга13 ноября 2024Отличная экскурсия! Аркадий знающий гид, да и просто хороший человек!!! Экскурсия по красивым местами старого Батуми с интересными рассказами, фактами, легендами!
- ППавел9 ноября 2024Баграт молодец, спасибо за экскурсию. Он профессионал. Он мменно экскурсовод, любящий свой город, а не просто сопровождающий. Кто часто пользуется этим сервисом поймёт сразу.
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Зимние»
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