Хотите надышаться прохладным горным воздухом, вдоволь налюбоваться на нерукотворные шедевры и прогуляться в облаках? Я знаю такие места! В самый высокогорный район Аджарии мы попадём по живописной горной дороге, которая уже сама по себе доставит удовольствие. А дальше — завораживающие виды, захватывающая поездка на канатке и знакомство с местной кухней.

Описание экскурсии

Райская природа

Район Хуло — самый высокогорный район Аджарии. И, несмотря на то, что абсолютное значение высот 1000-2200 метров не поражает воображение, на эту высоту нужно подниматься с нуля, от самого Чёрного моря. Наше путешествие начнётся с влажных субтропиков. Вы увидите водопад Махунцети и арочный мост времен царицы Тамары, а я расскажу вам о мохнатых аджарских горах и местных растениях. Попутно выясним, кто, как и зачем строил арочные средневековые мосты через быстрые горные речки.

Удивительная культура

Дальше дорога будет петлять по ущелью реки Аджарисцкали, а наш с вами разговор будет перетекать от буйной горной растительности к бурной истории Аджарии. Мы поговорим о том, что такое высотная поясность, то есть закономерная смена природных зон и ландшафтов в горах. Чем похожи многие горные системы мира и чем они отличаются. А, проезжая живописные горные деревушки, мы поговорим о судьбе Верхней Аджарии. О вековой борьбе и тесном переплетении с мусульманской культурой, о том какой ценой аджарцам удалось сохранить свою культуру: музыку, танцы, кухню.

Грузинские Альпы

Мы немного погуляем по поселку Хуло. Я вам расскажу, почему его можно считать первой столицей Аджарии. На узких улочках оценим контраст между курортным расслабленным Батуми и строгим горным Хуло. Здесь даже базарная площадь — это балкон, нависающий над ущельем! А потом вас ждет самый необычный общественный транспорт Аджарии — уникальная канатная дорога без единого столба, протянутая над ущельем. Мы поднимемся к совсем крохотной деревушке Таго и получим ещё одну порцию завораживающих видов.

Организационные детали