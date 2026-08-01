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Потайная Аджария: Хуло и Таго

Побывать в абсолютно секретных горных локациях с уникальным ландшафтом, культурой и кухней
Хотите надышаться прохладным горным воздухом, вдоволь налюбоваться на нерукотворные шедевры и прогуляться в облаках? Я знаю такие места! В самый высокогорный район Аджарии мы попадём по живописной горной дороге, которая уже сама по себе доставит удовольствие. А дальше — завораживающие виды, захватывающая поездка на канатке и знакомство с местной кухней.
Потайная Аджария: Хуло и Таго
Потайная Аджария: Хуло и Таго
Потайная Аджария: Хуло и Таго

Описание экскурсии

Райская природа

Район Хуло — самый высокогорный район Аджарии. И, несмотря на то, что абсолютное значение высот 1000-2200 метров не поражает воображение, на эту высоту нужно подниматься с нуля, от самого Чёрного моря. Наше путешествие начнётся с влажных субтропиков. Вы увидите водопад Махунцети и арочный мост времен царицы Тамары, а я расскажу вам о мохнатых аджарских горах и местных растениях. Попутно выясним, кто, как и зачем строил арочные средневековые мосты через быстрые горные речки.

Удивительная культура

Дальше дорога будет петлять по ущелью реки Аджарисцкали, а наш с вами разговор будет перетекать от буйной горной растительности к бурной истории Аджарии. Мы поговорим о том, что такое высотная поясность, то есть закономерная смена природных зон и ландшафтов в горах. Чем похожи многие горные системы мира и чем они отличаются. А, проезжая живописные горные деревушки, мы поговорим о судьбе Верхней Аджарии. О вековой борьбе и тесном переплетении с мусульманской культурой, о том какой ценой аджарцам удалось сохранить свою культуру: музыку, танцы, кухню.

Грузинские Альпы

Мы немного погуляем по поселку Хуло. Я вам расскажу, почему его можно считать первой столицей Аджарии. На узких улочках оценим контраст между курортным расслабленным Батуми и строгим горным Хуло. Здесь даже базарная площадь — это балкон, нависающий над ущельем! А потом вас ждет самый необычный общественный транспорт Аджарии — уникальная канатная дорога без единого столба, протянутая над ущельем. Мы поднимемся к совсем крохотной деревушке Таго и получим ещё одну порцию завораживающих видов.

Организационные детали

  • Обед (50 лари/чел.) и билеты на канатную дорогу (4 лари/чел.) не включены в стоимость. Если вы боитесь высоты, вам будет лучше воздержаться от посещения подъёмника. Также он может быть закрыт при неблагоприятной погоде. В этом случае мы добираемся до Таго на внедорожнике. Трансфер туда-обратно — около 20 лари/чел.
  • По согласованию, в зависимости от сезона и состояния дороги, можно доехать до самой высокой точки дороги — перевала Годердзи и аджарского горного курорта Бешуми (около 40 км). При оформлении заявки уточните у меня размер доплаты и возможность этого путешествия
  • С вами будет гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле канатной дороги Арго
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 5590 туристов
Я историк искусства, а не гид. Ориентируюсь на местных жителей и путешественников, которые уже прошли основные маршруты этого города. Все мои программы — это нечто среднее между лекцией и спектаклем
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в декорациях города. Первый раз я была в Грузии в бессознательном возрасте, а в сознательном приехала в 2003 году, когда это ещё не было трендом, и с тех пор бываю здесь каждый год. Каждый раз думаю, что видела всё, но находится то, что удивляет и иногда трогает до слёз. А ещё при слове «Грузия» — Сакартвело — я всегда улыбаюсь. Постараюсь, чтобы у вас появилась такая же привычка. Я изучаю средневековое искусство и расскажу о том, каким оно было в Грузии. Когда-то занималась энологией — наукой о вине — и с удовольствием поделюсь своими находками. Заявок на экскурсии часто бывает больше, чем я могу провести сама, поэтому я собрала команду увлечённых гидов в Батуми и Тбилиси

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