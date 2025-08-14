Мои заказы

Экскурсии по барам Батуми

Найдено 3 экскурсии в категории «Бары и ночная жизнь» в Батуми, цены от €70. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Винные бары Батуми
Пешая
2.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по винным барам Батуми: погружение в мир грузинского вина
Познакомьтесь с уникальными винными барами Батуми, исследуйте традиции грузинского виноделия и насладитесь атмосферой гостеприимства
Начало: У Батумского морского порта
«И на выбор — бар с панорамным видом на город, пивной бар, бар с крепким алкоголем или коктейлями и настойками»
19 сен в 18:00
29 сен в 10:00
от €80 за всё до 6 чел.
Литературная прогулка с Витязем в тигровой шкуре
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Литературная прогулка с Витязем в тигровой шкуре
Начало: У нижней станции канатки Арго
«Таким был избранник Грузии, Шота Руставели, давший в XII веке своей родине знамя и зов — «Вепхисткаосани» — «носящий барсову шкуру»»
Расписание: Ежедневно с 9 до 20-00
Сегодня в 09:00
19 сен в 09:00
$70 за всё до 5 чел.
Винные и не винные бары Батуми
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Винные и не винные бары Батуми
Начало: Пл. Европы, у памятника Медее
«Прогулка по самым душевным винным барам Вас ждут факты, легенды и даже анекдоты о грузинском виноделии»
Расписание: Ежедневно с 10 до 20-00
Сегодня в 10:00
19 сен в 10:00
$75 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Варвара
    14 августа 2025
    Винные бары Батуми
    Огромное спасибо Галине за прекрасно продуманную экскурсию. Всё продумано до мелочей: маршрут, информативность и даже дегустация. Здесь не дадут вам
    читать дальше

    набор вин, а поинтересуется о ваших предпочтениях и подберут вина по вашему вкусу. Вам покажут очень интересные винные магазины и бары, которые вы не сможете найти сами, расскажут о различных людях, которые занимаются этим нелегким делом, познакомят с культурой и особенностями Грузии. Рекомендую всем, обязательно побываю на других экскурсиях Галины.

  • Л
    Людмила
    12 августа 2025
    Винные бары Батуми
    Спасибо Галине за такое интересное содержательное и вкусное погружение в мир вин Грузии. Мы получили не только информацию к размышлению,
    читать дальше

    но и чудесного собеседника. Провели время просто замечательно, хоть и время у экскурсии было раннее 😁 Очень рекомендую всем эту экскурсию

  • N
    Nina
    12 августа 2025
    Винные бары Батуми
    Замечательная экскурсия! Галина выстраивает маршрут с учетом интересов. Замечательные знания технологии приготовления вина и еще более прекрасные знания мест, гле
    читать дальше

    можно продегустировать что-то новое. Это прекрасный пример, когда просто экскурсия оставила ощущение, что мы нашли еще и замечательных знакомых, с которыми не хочется расставаться.

  • О
    Ольга
    29 июля 2025
    Винные бары Батуми
    Большая благодарность Галине за проведенную экскурсию! Казалось бы, тема достаточно узкая, но попутно от Галины мы узнали много нового и про город, и про страну! Девушка может увлечь погрузить удивить, прогулка была изумительная! Спасибо!
  • Е
    Екатерина
    7 июня 2025
    Винные бары Батуми
    Замечательная экскурсия! Галина рассказывает все подробно и с интересом. Узнали многое о винах Грузии и про дегустировали.
    Нам очень понравилось и хотелось бы сходить на другие экскурсии Галины.
    Спасибо!
  • О
    Ольга
    28 апреля 2025
    Винные бары Батуми
    Получилось очень живое общение. Узнала намного больше того, что хотела узнать. Нашла свое вино! И теперь точно знаю как формулировать запросы на любые винные поиски в любом баре💛 И конечно атмосферные фото - Галина умеет ловить шикарные кадры!
  • А
    Андрей
    16 августа 2024
    Винные бары Батуми
    Всё было потрясающе!)
    История Батуми, прекрасное вино, отличные места. Галина потрясающий экскурсовод!
  • P
    Polina
    23 июля 2024
    Винные бары Батуми
    Очень интересная экскурсия! Рекомендую посетить - очень интересный формат! Галина фанат своего дела, дает информацию не только по винам, но и по истории, городу и рекомендации по заведениям.
  • В
    Виталий
    12 июля 2024
    Винные бары Батуми
    Галина интересно доносит о винах и настроениях. Замечательный этнограф. Рекомендую не откладывая посетить экскурсию.
  • И
    Инесса
    9 июня 2024
    Винные бары Батуми
    Галина грамотный, с правильным (по теме экскурсии) образованием открыла нам много нового и вкусного 👍👍👍
  • Д
    Денис
    9 августа 2023
    Винные бары Батуми
    Очень интересная и необычная экскурсия. Галина рассказывает не только про вино, но и про много чего еще. Всем рекомендую.
  • Е
    Евгений
    10 июля 2023
    Винные бары Батуми
    Узнали много нового о вине, Грузии, Батуми! Галина отличный гид и очень хорошо разбирается в вине. Если вы ещё не нашли свое вино и хотите увезти из Грузии бутылочку или несколько, обязательно берите экскурсию с Галиной.

