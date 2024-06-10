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Грузинское застолье — это не только вкусные блюда и тосты. Это, прежде всего, общение людей, их единение и готовность делиться любовью. Чтобы проникнуться духом местного гостеприимства, мы приглашаем вас в гости в настоящую семью.



Вы познакомитесь с национальными обычаями и блюдами, а чтобы ощущения были ярче, ещё и станцуете народный танец, переодевшись в традиционные наряды.