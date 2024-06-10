Грузинское застолье — это не только вкусные блюда и тосты. Это, прежде всего, общение людей, их единение и готовность делиться любовью. Чтобы проникнуться духом местного гостеприимства, мы приглашаем вас в гости в настоящую семью.
Вы познакомитесь с национальными обычаями и блюдами, а чтобы ощущения были ярче, ещё и станцуете народный танец, переодевшись в традиционные наряды.
Вы познакомитесь с национальными обычаями и блюдами, а чтобы ощущения были ярче, ещё и станцуете народный танец, переодевшись в традиционные наряды.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Часть 1: экскурсия
- Из Батуми мы отправимся в горную Аджарию, в ущелье Мачахела. Вы окажетесь в местах, где жили древние племена мушков и халибов — прославленных металлургов, которые ещё в 6 веке до н. э. добывали здесь железо. Вы узнаете, как они выбирали место для строительства нового дома, какая древесина подходит для этого и когда её лучше заготавливать.
- Посетим водопад Мирвети, который прячется за самшитовым лесом. Прогуляемся по арочному мосту царицы Тамар и раскроем технологию его строительства. Гид расскажет, почему именно её именем часто называли мосты и крепости.
- Сделаем фото у каскадного водопада Каримана и поговорим об истории ружья Мачехела, слава которого распространилась за границы Грузии. Именно здесь впервые начали изготавливать кремниевые ружья.
- В селе Зеда Чхутунети посетим мечеть, которой более 200 лет. Построенная лазскими мастерами, она украшена орнаментами из дерева, сохранившего свой цвет с 18 века.
Часть 2: застолье
После экскурсии отправимся в семью к местному жителю, где будет проходить наше застолье. Вы познакомитесь с национальными традициями и бытом местного населения, узнаете, сколько тостов в грузинском застолье и какие из них обязательны. Попробуете аджарские аутентичные блюда — синори, чирбули, мчади, хачапури, а также вино, чачу и родниковую воду. В завершении вас ждут народные танцы и посвящение в настоящие грузины!
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном минивэне Nissan Primastar или Mercedes Sprinter
- В стоимость всё включено
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник и четверг в 11:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шерифа Химшиашвили
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 11:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Robert — ваша команда гидов в Батуми
Провели экскурсии для 1840 туристов
Мы — команда гидов, влюблённых в свою страну и своё дело. Мы стараемся передать путешественникам всю любовь к Грузии, её природе и истории. Как любители активного отдыха и велоспорта предлагаемЗадать вопрос
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