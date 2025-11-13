Увидите слияние рек Чорохи и Аджарисцхали, посетите этнографический музей, прогуляетесь по старинным мостам и насладитесь видами с высоты. В селе Махунцети ждёт водопад и арочный мост, а в Мирвети - тишина и уют. Крепость Гвара расскажет о прошлом, а подвесные мосты подарят острые ощущения. Не упустите шанс увидеть уникальные природные и исторические достопримечательности
5 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Уникальные подвесные и арочные мосты
- 🏞️ Водопады и живописные пейзажи
- 🏰 Историческая крепость Гвара
- 🏡 Аутентичные деревни и культура
- 🖼️ Панорамные виды с высоты
Что можно увидеть
- Этнографический музей
- Слияние рек Чорохи и Аджарисцхали
- Водопад Махунцети
- Арочный мост царицы Тамары
- Крепость Гвара
- Подвесные мосты
- Водопад в селе Чхутунети
Описание экскурсии
Этнографический музей, где вы познакомитесь с бытом, традициями и историей Горной Аджарии. Узнаете, как здесь жили во времена Османской империи, увидите старинную утварь, одежду и необычные архитектурные детали.
Слияние двух горных рек — Чорохи и Аджарисцхали. Их воды сталкиваются с шумом и бурлением, и это зрелище, которое хочется созерцать в тишине.
Село Махунцети. Нас ждёт 30-метровый водопад и арочный мост 10 века, который назван в честь царицы Тамары. Окружающая природа делает эту остановку особенно живописной.
Село Мирвети. Ещё один водопад, ещё один каменный мост и уютная деревня среди зелени. Простое, тихое место, куда хочется вернуться.
Смотровая площадка. Поднимемся выше, чтобы увидеть панорамы гор, ущелий и деревень. С высоты хорошо заметны развалины крепости Гвара 6–7 веков.
Крепость Гвара. Если будет сухо — спустимся к стенам. Узнаем, как устроена крепость, для чего зарывали в землю кувшины и почему здесь реют флаги Аджарии и Грузии. В дождь и снег к крепости не спускаемся — это небезопасно.
Подвесные мосты. Попробуем пройтись по деревянным мостам, которые до сих пор соединяют берега для местных жителей. Они качаются и скрипят, но дарят острые ощущения и отличные кадры.
Село Цхемлара. Здесь — один из самых длинных арочных мостов в регионе. Построенный в 12 столетии, он использовался вплоть до середины прошлого века. Поблизости — ресторан и пляж на реке Мачахела.
Село Чхутунети, а в нём— необычный ступенчатый водопад высотой около 20 метров. Вода спадает по порогам, а у подножия — естественная ванна, где летом можно искупаться.
Тайминг
9:30 — выезд из Батуми
10:00 — этнографический музей
11:00 — слияние рек Чорохи и Аджарисцхали
11:30 — село Махунцети: водопад и арочный мост
12:30 — село Мирвети: водопад, каменный мост и природа
13:00 — смотровая площадка с видом на горы
13:10 — при желании спуск к крепости Гвара
13:30 — подвесные мосты и прогулка по деревне
14:30 — арочный мост в селе Цхемлара
15:00 — водопад в селе Чхутунети
15:30 — обед
16:30 — возвращение в Батуми
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Prius или Mazda Mpv
- По желанию в поездку можем добавить шоу с национальными танцами, рафтинг, зиплайн, катание на квадроциклах, катере или картинге — детали в переписке
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Входной билет в этнографический музей — 15 лари за чел.
- Обед