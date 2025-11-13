Путешествие в горную Аджарию обещает массу впечатлений. Увидите слияние рек Чорохи и Аджарисцхали, посетите этнографический музей, прогуляетесь по старинным мостам и насладитесь видами с высоты. В селе Махунцети ждёт водопад и арочный мост, а в Мирвети - тишина и уют. Крепость Гвара расскажет о прошлом, а подвесные мосты подарят острые ощущения. Не упустите шанс увидеть уникальные природные и исторические достопримечательности

за 1–4 человек или €30 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Этнографический музей, где вы познакомитесь с бытом, традициями и историей Горной Аджарии. Узнаете, как здесь жили во времена Османской империи, увидите старинную утварь, одежду и необычные архитектурные детали.

Слияние двух горных рек — Чорохи и Аджарисцхали. Их воды сталкиваются с шумом и бурлением, и это зрелище, которое хочется созерцать в тишине.

Село Махунцети. Нас ждёт 30-метровый водопад и арочный мост 10 века, который назван в честь царицы Тамары. Окружающая природа делает эту остановку особенно живописной.

Село Мирвети. Ещё один водопад, ещё один каменный мост и уютная деревня среди зелени. Простое, тихое место, куда хочется вернуться.

Смотровая площадка. Поднимемся выше, чтобы увидеть панорамы гор, ущелий и деревень. С высоты хорошо заметны развалины крепости Гвара 6–7 веков.

Крепость Гвара. Если будет сухо — спустимся к стенам. Узнаем, как устроена крепость, для чего зарывали в землю кувшины и почему здесь реют флаги Аджарии и Грузии. В дождь и снег к крепости не спускаемся — это небезопасно.

Подвесные мосты. Попробуем пройтись по деревянным мостам, которые до сих пор соединяют берега для местных жителей. Они качаются и скрипят, но дарят острые ощущения и отличные кадры.

Село Цхемлара. Здесь — один из самых длинных арочных мостов в регионе. Построенный в 12 столетии, он использовался вплоть до середины прошлого века. Поблизости — ресторан и пляж на реке Мачахела.

Село Чхутунети, а в нём— необычный ступенчатый водопад высотой около 20 метров. Вода спадает по порогам, а у подножия — естественная ванна, где летом можно искупаться.

Тайминг

9:30 — выезд из Батуми

10:00 — этнографический музей

11:00 — слияние рек Чорохи и Аджарисцхали

11:30 — село Махунцети: водопад и арочный мост

12:30 — село Мирвети: водопад, каменный мост и природа

13:00 — смотровая площадка с видом на горы

13:10 — при желании спуск к крепости Гвара

13:30 — подвесные мосты и прогулка по деревне

14:30 — арочный мост в селе Цхемлара

15:00 — водопад в селе Чхутунети

15:30 — обед

16:30 — возвращение в Батуми

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Prius или Mazda Mpv

По желанию в поездку можем добавить шоу с национальными танцами, рафтинг, зиплайн, катание на квадроциклах, катере или картинге — детали в переписке

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

