Из Батуми - к ущельям и деревушкам Аджарии

Путешествие в сердце Аджарии: мосты, водопады и старинные деревни. Откройте для себя уникальную культуру и природу региона
Путешествие в горную Аджарию обещает массу впечатлений.

Увидите слияние рек Чорохи и Аджарисцхали, посетите этнографический музей, прогуляетесь по старинным мостам и насладитесь видами с высоты. В селе Махунцети ждёт водопад и арочный мост, а в Мирвети - тишина и уют. Крепость Гвара расскажет о прошлом, а подвесные мосты подарят острые ощущения. Не упустите шанс увидеть уникальные природные и исторические достопримечательности

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Уникальные подвесные и арочные мосты
  • 🏞️ Водопады и живописные пейзажи
  • 🏰 Историческая крепость Гвара
  • 🏡 Аутентичные деревни и культура
  • 🖼️ Панорамные виды с высоты
Что можно увидеть

  • Этнографический музей
  • Слияние рек Чорохи и Аджарисцхали
  • Водопад Махунцети
  • Арочный мост царицы Тамары
  • Крепость Гвара
  • Подвесные мосты
  • Водопад в селе Чхутунети

Описание экскурсии

Этнографический музей, где вы познакомитесь с бытом, традициями и историей Горной Аджарии. Узнаете, как здесь жили во времена Османской империи, увидите старинную утварь, одежду и необычные архитектурные детали.

Слияние двух горных рек — Чорохи и Аджарисцхали. Их воды сталкиваются с шумом и бурлением, и это зрелище, которое хочется созерцать в тишине.

Село Махунцети. Нас ждёт 30-метровый водопад и арочный мост 10 века, который назван в честь царицы Тамары. Окружающая природа делает эту остановку особенно живописной.

Село Мирвети. Ещё один водопад, ещё один каменный мост и уютная деревня среди зелени. Простое, тихое место, куда хочется вернуться.

Смотровая площадка. Поднимемся выше, чтобы увидеть панорамы гор, ущелий и деревень. С высоты хорошо заметны развалины крепости Гвара 6–7 веков.

Крепость Гвара. Если будет сухо — спустимся к стенам. Узнаем, как устроена крепость, для чего зарывали в землю кувшины и почему здесь реют флаги Аджарии и Грузии. В дождь и снег к крепости не спускаемся — это небезопасно.

Подвесные мосты. Попробуем пройтись по деревянным мостам, которые до сих пор соединяют берега для местных жителей. Они качаются и скрипят, но дарят острые ощущения и отличные кадры.

Село Цхемлара. Здесь — один из самых длинных арочных мостов в регионе. Построенный в 12 столетии, он использовался вплоть до середины прошлого века. Поблизости — ресторан и пляж на реке Мачахела.

Село Чхутунети, а в нём— необычный ступенчатый водопад высотой около 20 метров. Вода спадает по порогам, а у подножия — естественная ванна, где летом можно искупаться.

Тайминг

9:30 — выезд из Батуми
10:00 — этнографический музей
11:00 — слияние рек Чорохи и Аджарисцхали
11:30 — село Махунцети: водопад и арочный мост
12:30 — село Мирвети: водопад, каменный мост и природа
13:00 — смотровая площадка с видом на горы
13:10 — при желании спуск к крепости Гвара
13:30 — подвесные мосты и прогулка по деревне
14:30 — арочный мост в селе Цхемлара
15:00 — водопад в селе Чхутунети
15:30 — обед
16:30 — возвращение в Батуми

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Prius или Mazda Mpv
  • По желанию в поездку можем добавить шоу с национальными танцами, рафтинг, зиплайн, катание на квадроциклах, катере или картинге — детали в переписке
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Входной билет в этнографический музей — 15 лари за чел.
  • Обед

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руска
Руска — ваша команда гидов в Батуми
Привет, друзья! Мы команда гидов. Аджария — это наша родина, наш дом. Поэтому во все наши экскурсии мы вкладываем частичку себя и свою любовь. Мы очень любим активный отдых, природу,
читать дальше

любим общаться с людьми и стараемся найти подход к каждому гостю. Внимательно изучаем все пожелания и стараемся предлагать то, что вас действительно порадует, скрасит ваш день и наполнит только положительными эмоциями.

