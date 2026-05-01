Едем туда, где водопады срываются с отвесных скал, мост царицы Тамары хранит вековые тайны, а с крепости Гвара открываются захватывающие виды. Вы посмотрите на слияние рек, загадаете желание у водопада Любви и насладитесь горным воздухом.
А кульминацией станет настоящее грузинское застолье — с домашним вином, ароматными блюдами и душевными тостами.
Описание экскурсии
10:00–10:30 — выезд
- Слияние рек Чорох и Аджарисцхали.
- Прогулка по арочному мосту Царицы Тамары.
- Водопады Махунцети, Мирвети, Мачахела и Любви.
- Подъём к древней крепости Гвара с панорамной площадкой.
- Аджарское застолье с вином и тостами.
17:00–18:00 — возвращение в Батуми
Вы узнаете:
- в чём особенность водопада Махунцети.
- как появился и как пережил века мост царицы Тамары.
- чем живут горные деревни.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном минивэне Mercedes-Benz.
- Дорога в одну сторону занимает около 30 мин.
- Трансфер и застолье включены.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$40
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нодар — ваш гид в Батуми
Меня зовут Нодар, я коренной житель Грузии (Аджарии). Мои маршруты — это не просто навигатор, это память: где собирали инжир бабушки, где друг детства нырял с пирса, где лучшие хинкали
