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в самую глубь тебя. Это было первое впечатление. Такими глубокими знаниями своего дела, любви и уважения к пчелам, окружающей природе, ответственности, упорству можно только искренне восхищаться! Мой мир перевернулся от услышанной информации. Такого, действительно, вам никто не расскажет, не покажет. Прогулка по заповеднику Мтирала, это отдельная история. Красивенный водопад и прозрачное озеро с ледяной водой. Маленькие зверюшки на пути. Самым смешным был птенец дрозда. Он стоял на тропе оцепеневший, совершенно не подвижный с раскрытыми глазками и никак на нас не реагировал. Пётр бережно перенёс его на травку под дерево, где героичного птенца можно будет легко найти его семье. Путь был не из легких, порою, даже очень. Но это того стоило! Море позитива, впечатлений и благодати я получила от этой экскурсии. Да, и еще. . обед в грузинской семье был поистину восхитителен! Всем советую. Благодарю от души, Пётр!!