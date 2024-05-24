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10%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в грузинские тропики: Индивидуальная экскурсия в Батуми
Забудьте о суете и отправьтесь в путешествие по зелёным тропам Батуми с посещением парка Мтирала и обедом у реки
Начало: В вашем месте проживания
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 120€108 за всё до 6 чел.
Мини-группа
6 часов
Велотур Мтирала: приключение в сердце природы Аджарии
Забудьте о суете города и отправьтесь в захватывающее путешествие по дорожкам Национального парка Мтирала
Начало: В районе Макдональдс, Магнолия
Расписание: в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
€50 за человека
Индивидуальная
6 часов
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
Погрузитесь в аутентичную Грузию: пасека в Чайсубани, парк Мтирала и обед в грузинском доме. Узнайте секреты пчеловодства и попробуйте настоящий мед
Начало: В селе Чайсубани
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от €39 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртем24 мая 2024Это не просто экскурсия, а целый день интересной беседы, которая начнется с Петром в национальном заповеднике, продолжится за столом в
- MMaliya23 мая 2024Экскурсия необычная, очень познавательная и сладко интересная. 😊 Как только я впервые увидела Петра, это был взгляд мудреца- отшельника, который смотрит
- ААлександр13 мая 2024Прекрасно продуманный гидом Робертом формат прогулки - экскурсии по парку Мтирала. Вы не получите новых энциклопедических знаний - такая задача
- ИИгорь6 мая 2024Прекрасная экскурсия! Федор - внимательный и интересный рассказчик и собеседник, с которым очень комфортно общаться. Мы действительно побывали практически в
- ЯЯнах4 мая 2024Очень познавательная экскурсия. Пётр не только рассказал про самих пчёл, а и глубоко осветил проблемы пчеловодства, о которых обычный обыватель
- LLarisa4 апреля 2024Только положительные эмоции!!! Нага экскурсия прошла ровно так, как мы представляли, даде превзошла ожидания! Прекрасный природный парк! Горная речка, водопад,
- ЕЕвгений22 октября 2023Огромное спасибо Федору! Очень позитивный человек. Экскурсия очень понравилась. Все совпало, много ходили - любим это дело). Многое посмотрели. Красивые маршруты, много интересной информации. Забыли о времени.
- ВВладислав29 сентября 2023Отличная экскурсия для любителей активного отдыха
- ЕЕвгений18 сентября 2023Спасибо Роберту за интересно составленный маршрут и компанию! Спуск на велосипедах с гор это отдельное удовольствие)
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Парк Мтирала»
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