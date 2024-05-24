Экскурсии в национальный парк Мтирала

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк Мтирала» в Батуми, цены от €39, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в грузинские тропики
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
119 отзывов
Путешествие в грузинские тропики: Индивидуальная экскурсия в Батуми
Забудьте о суете и отправьтесь в путешествие по зелёным тропам Батуми с посещением парка Мтирала и обедом у реки
Начало: В вашем месте проживания
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 120108 за всё до 6 чел.
Велотур в группе по Национальному парку Мтирала
🚲 На велосипеде
Мини-группа
6 часов
64 отзыва
Велотур Мтирала: приключение в сердце природы Аджарии
Забудьте о суете города и отправьтесь в захватывающее путешествие по дорожкам Национального парка Мтирала
Начало: В районе Макдональдс, Магнолия
Расписание: в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
50 за человека
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
Погрузитесь в аутентичную Грузию: пасека в Чайсубани, парк Мтирала и обед в грузинском доме. Узнайте секреты пчеловодства и попробуйте настоящий мед
Начало: В селе Чайсубани
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 39 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артем
    24 мая 2024
    Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
    Это не просто экскурсия, а целый день интересной беседы, которая начнется с Петром в национальном заповеднике, продолжится за столом в
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    семье Хасана, а закончится только у вашего места проживания. Удивительный день, который желаешь, чтобы не кончался. И увез я с собой не только правильный мед и домашние вина, но и целый багаж новых знаний и жизненного опыта. А еще Петр просил в отзыве стих. Так вот: Сколько крыш всё никак не дождутся Наших объятий под флисовым пледом? Сколько дождей еще не пролились По нашим прижатым друг к другу губам? Не захотят решать математики, Назовут эту задачу бредом. Нам не космический шаттл в небо – Просто взглядами встретиться летом И направить в одну Вселенную Под названием «ты мне – шантарам».

    Это не просто экскурсия, а целый день интересной беседы, которая начнется с Петром в национальном заповеднике
  • M
    Maliya
    23 мая 2024
    Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
    Экскурсия необычная, очень познавательная и сладко интересная. 😊 Как только я впервые увидела Петра, это был взгляд мудреца- отшельника, который смотрит
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    в самую глубь тебя. Это было первое впечатление. Такими глубокими знаниями своего дела, любви и уважения к пчелам, окружающей природе, ответственности, упорству можно только искренне восхищаться! Мой мир перевернулся от услышанной информации. Такого, действительно, вам никто не расскажет, не покажет. Прогулка по заповеднику Мтирала, это отдельная история. Красивенный водопад и прозрачное озеро с ледяной водой. Маленькие зверюшки на пути. Самым смешным был птенец дрозда. Он стоял на тропе оцепеневший, совершенно не подвижный с раскрытыми глазками и никак на нас не реагировал. Пётр бережно перенёс его на травку под дерево, где героичного птенца можно будет легко найти его семье. Путь был не из легких, порою, даже очень. Но это того стоило! Море позитива, впечатлений и благодати я получила от этой экскурсии. Да, и еще. . обед в грузинской семье был поистину восхитителен! Всем советую. Благодарю от души, Пётр!!

  • А
    Александр
    13 мая 2024
    Велотур в группе по Национальному парку Мтирала
    Прекрасно продуманный гидом Робертом формат прогулки - экскурсии по парку Мтирала. Вы не получите новых энциклопедических знаний - такая задача
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    не стояла - зато душевная, непринуждённая дискуссия на фоне реально завораживающей красоты в купе с небольшими нагрузками и преодолениями оставят новые впечатления и желание снова сюда вернуться! Это правда! Велосипед в конце - вишенка на торте!

  • И
    Игорь
    6 мая 2024
    Путешествие в грузинские тропики
    Прекрасная экскурсия! Федор - внимательный и интересный рассказчик и собеседник, с которым очень комфортно общаться. Мы действительно побывали практически в
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    тропических джунглях. Федор много рассказывал о флоре Аджарии. Бурные горные речки, водопад, горное озеро, крутые склоны, покрытые буйной растительностью, чистейший горный воздух принесли массу положительных эмоций и ощущение нового прилива сил. Маршрут сравнительно несложный, подъемов немного - в основном это приятная прогулка по хорошо обустроенным горным тропам, в более крутых местах оборудованным ступенями. Темп и конкретный маршрут Федор регулировал в зависимости от физической формы и желаний туристов. Очень рекомендуем данную экскурсию всем, кто любит пешие прогулки, природу.

  • Я
    Янах
    4 мая 2024
    Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
    Очень познавательная экскурсия. Пётр не только рассказал про самих пчёл, а и глубоко осветил проблемы пчеловодства, о которых обычный обыватель
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    и не догадывается. Отдельно стоит отметить прекрасную природу и уникальные места в которые он меня свозил. Так же хочу выразить благодарность Хасану и его жене Манане за тёплый приём и очень вкусную еду. Дякую цим добрим і щирим людям за теплу зустріч і чудовий день! В готель я приїхала з медом, апельсинами і власноруч зрізаними з дерева лимонами))

    Очень познавательная экскурсия. Пётр не только рассказал про самих пчёл, а и глубоко осветил проблемы пчеловодстваОчень познавательная экскурсия. Пётр не только рассказал про самих пчёл, а и глубоко осветил проблемы пчеловодстваОчень познавательная экскурсия. Пётр не только рассказал про самих пчёл, а и глубоко осветил проблемы пчеловодстваОчень познавательная экскурсия. Пётр не только рассказал про самих пчёл, а и глубоко осветил проблемы пчеловодстваОчень познавательная экскурсия. Пётр не только рассказал про самих пчёл, а и глубоко осветил проблемы пчеловодства
  • L
    Larisa
    4 апреля 2024
    Путешествие в грузинские тропики
    Только положительные эмоции!!! Нага экскурсия прошла ровно так, как мы представляли, даде превзошла ожидания! Прекрасный природный парк! Горная речка, водопад,
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    чистейший воздух! Для тех кто любит пешие прогулки - идеальная экскурсия. Федор абсолютно влюблен в Аджарию и местную природу, знает много интересной информации о местной культуре, менталитете, с удовольствием делится этим со своими путешественниками. С организационной точки зрения всё прошло идеально, пунктуально и в комфортном для нас темпе. А организация обеда в местном кафе "для своих" - неожиданный и приятный бонус в завершении тура! Спасибо! Лучше не бывает!

    Только положительные эмоции!!! Нага экскурсия прошла ровно так, как мы представляли, даде превзошла ожидания! Прекрасный природныйТолько положительные эмоции!!! Нага экскурсия прошла ровно так, как мы представляли, даде превзошла ожидания! Прекрасный природныйТолько положительные эмоции!!! Нага экскурсия прошла ровно так, как мы представляли, даде превзошла ожидания! Прекрасный природныйТолько положительные эмоции!!! Нага экскурсия прошла ровно так, как мы представляли, даде превзошла ожидания! Прекрасный природныйТолько положительные эмоции!!! Нага экскурсия прошла ровно так, как мы представляли, даде превзошла ожидания! Прекрасный природныйТолько положительные эмоции!!! Нага экскурсия прошла ровно так, как мы представляли, даде превзошла ожидания! Прекрасный природныйТолько положительные эмоции!!! Нага экскурсия прошла ровно так, как мы представляли, даде превзошла ожидания! Прекрасный природный
  • Е
    Евгений
    22 октября 2023
    Путешествие в грузинские тропики
    Огромное спасибо Федору! Очень позитивный человек. Экскурсия очень понравилась. Все совпало, много ходили - любим это дело). Многое посмотрели. Красивые маршруты, много интересной информации. Забыли о времени.
  • В
    Владислав
    29 сентября 2023
    Велотур в группе по Национальному парку Мтирала
    Отличная экскурсия для любителей активного отдыха
  • Е
    Евгений
    18 сентября 2023
    Велотур в группе по Национальному парку Мтирала
    Спасибо Роберту за интересно составленный маршрут и компанию! Спуск на велосипедах с гор это отдельное удовольствие)

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Парк Мтирала»

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  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
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Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
Сейчас в Батуми в категории "Парк Мтирала" можно забронировать 3 экскурсии от 39 до 108 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 196 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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