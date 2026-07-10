Я покажу вам не только популярные локации, но и отвезу в такие места, куда не водят туристические группы. Вы поразитесь мощью водной стихии, полюбуетесь нетронутой природой нашего региона, увидите старинные арочные мосты и познакомитесь с историей, бытом и культурой местных жителей.

Описание экскурсии

Сокровища Горной Аджарии

Вы посетите сразу 5 водопадов: Мирвети, Чхутунети, Чхери, Махунцети и Мериси. Некоторые из них ещё не изведаны массовым туристом. Скорее всего вы там будете одни, что делает поездку ещё более привлекательной. Вы не только насладитесь красивыми видами и сделаете отличные фото, но и при желании искупаетесь в бодрящей водичке.

Не только водопады

По дороге не забывайте смотреть по сторонам и внимательно слушать! Мы будем проезжать мимо исторических памятников, подвесных мостов, уютных домиков местных жителей и сказочного самшитового леса. Обязательно остановимся у каменного арочного моста Царицы Тамары, построенного в 12-13 веках и сохранившегося до наших дней. С огромным удовольствием расскажу вам про историю этих мест, про уклад жителей, их традиции, культуру и кухню.

Организационные детали