Известные и не очень: путешествие к водопадам Аджарии

Посетить 6 живописных водопадов за 1 день на автомобильной экскурсии

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Ответы на вопросы
Я покажу вам не только популярные локации, но и отвезу в такие места, куда не водят туристические группы.

Вы поразитесь мощью водной стихии, полюбуетесь нетронутой природой нашего региона, увидите старинные арочные мосты и познакомитесь с историей, бытом и культурой местных жителей.
Известные и не очень: путешествие к водопадам Аджарии
Известные и не очень: путешествие к водопадам Аджарии
Известные и не очень: путешествие к водопадам Аджарии
Известные и не очень: путешествие к водопадам Аджарии
Известные и не очень: путешествие к водопадам Аджарии
Известные и не очень: путешествие к водопадам Аджарии
Известные и не очень: путешествие к водопадам Аджарии
Известные и не очень: путешествие к водопадам Аджарии
Известные и не очень: путешествие к водопадам Аджарии
Известные и не очень: путешествие к водопадам Аджарии
Известные и не очень: путешествие к водопадам Аджарии
Известные и не очень: путешествие к водопадам Аджарии
Известные и не очень: путешествие к водопадам Аджарии
Известные и не очень: путешествие к водопадам Аджарии
Ближайшие даты:
15
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Сокровища горной Аджарии

Вы посетите сразу 6 водопадов: Андрея Первозванного, Мирвети, Чхутунети, Чхери, Махунцети и Мериси. Некоторые из них ещё не изведаны массовым туристом. Скорее всего вы там будете одни, что делает поездку ещё более привлекательной. Вы не только насладитесь красивыми видами и сделаете отличные фото, но и при желании искупаетесь в бодрящей водичке.

Не только водопады

По дороге не забывайте смотреть по сторонам и внимательно слушать! Мы будем проезжать мимо исторических памятников, подвесных мостов, уютных домиков местных жителей и сказочного самшитового леса. Обязательно остановимся у каменного арочного моста Царицы Тамары, построенного в 12-13 веках и сохранившегося до наших дней. С огромным удовольствием расскажу вам про историю этих мест, про уклад жителей, их традиции, культуру и кухню.

Организационные детали

  • Я заберу вас от места вашего проживания в Батуми и после экскурсии привезу обратно
  • В летний период можно купаться в реках и водопадах, поэтому обязательно захватите купальники и полотенца. Также рекомендую надеть удобную обувь, взять с собой воду и перекус.
  • В стоимость входят услуги русскоговорящего гида и трансфер на комфортабельном автомобиле Toyota Prius. Отдельно оплачивается обед (по желанию). Также по дороге можем заехать на аттракционы, покататься на зиплайне, квадроциклах, катере. Цену уточняйте в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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