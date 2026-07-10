Вы посетите сразу 5 водопадов: Мирвети, Чхутунети, Чхери, Махунцети и Мериси. Некоторые из них ещё не изведаны массовым туристом. Скорее всего вы там будете одни, что делает поездку ещё более привлекательной. Вы не только насладитесь красивыми видами и сделаете отличные фото, но и при желании искупаетесь в бодрящей водичке.
Не только водопады
По дороге не забывайте смотреть по сторонам и внимательно слушать! Мы будем проезжать мимо исторических памятников, подвесных мостов, уютных домиков местных жителей и сказочного самшитового леса. Обязательно остановимся у каменного арочного моста Царицы Тамары, построенного в 12-13 веках и сохранившегося до наших дней. С огромным удовольствием расскажу вам про историю этих мест, про уклад жителей, их традиции, культуру и кухню.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Prius (для 1-3 человек) или минивэне Mazda Mpv (для 4-5 человек)
Я заберу вас от места вашего проживания в Батуми и после экскурсии привезу обратно
В летний период можно купаться в реках и водопадах, поэтому обязательно захватите купальники и полотенца. Также рекомендую надеть удобную обувь, взять с собой воду и перекус.
Отдельно оплачивается обед (по желанию). Также по дороге можем заехать на аттракционы, покататься на зиплайне, квадроциклах, катере. Цену уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания в Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Каха — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 402 туристов
Привет, друзья! Меня зовут Каха, я родился и вырос в Батуми. Мы с супругой работаем в сфере туризма с 2016 года и являемся лицензированными гидами Аджарии. Очень любим активный отдых, читать дальшеуменьшить
природу, любим общаться с людьми и стараемся найти подход к каждому гостю. Внимательно изучаем все пожелания и стараемся предлагать то, что вас действительно заинтересует, порадует, скрасит ваш день и наполнит только положительными эмоциями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
Н
Никита
Прекрасный тур по горным районам. Каха потрясающий гид и водитель: показал крайне интересные и живописные места, в том числе, малоизвестные водопады, не притягивающие толпы туристов, хотя и не менее впечатляющие, читать дальшеуменьшить
чем известные. Экскурсия началась ровно по расписанию, все путешествие было насыщенным и захватывающим. В промежутках между основными локациями Каха рассказывал множество фактов о местной истории и культуре. Экскурсию по вашему желанию можно дополнить катанием на лодках, пешими маршрутами и ужином в аутентичном ресторане. Крайне рекомендую!
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И
Ирина
очень насыщенная и увлекательная экскурсия, весь день прошел на отлично, много интересной и познавательной информации. Каха прекрасный рассказчик и гид. Мы очень довольны, рекомендую))
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Андрей
Во время поездки Каха спрашивал - как мы решились на поездку без отзывов. А я хочу сказать,что не прогадали ни разу. Вообще, поездка получилась очень классной. Фиг ты доберешься в эти читать дальшеуменьшить
уголки сам даже с машиной,если не знаешь особенностей. Для себя я много уложил в голове об Аджарии, ее людях и как они живут;посмотрел много интересных мест. Поели вкусно в отличном месте. Поездка под приятный разговор. Так что рекомендую
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