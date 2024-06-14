Каньон Окаце, водопад Кинчха и Техурские источники
Отправиться в насыщенное путешествие по природным памятникам Имеретии и Самегрело
Наша главная цель — заповедные красоты: горы, реки и водопады.
Вы полюбуетесь водными каскадами и белокаменными сводами каньона, пройдёте над ущельем по подвесному мосту и отдохнёте в природных бассейнах на горячих источниках. По пути я расскажу множество интересных фактов о нашей стране, традициях, кухне, менталитете. Помогу раскрыть местный колорит и душу грузинского народа.
Вы увидите один из самых высоких водопадов в Грузии. Находится он в окрестностях Кутаиси и всего в 8 км от популярного каньона Окаце, поэтому можно совместить эти два места. Вы полюбуетесь красотой двухступенчатого каскада. А главное, ради чего сюда стоит приехать, это белоснежная часть каньона реки. Чтобы до неё добраться, вам нужно будет пройти по ущелью. Для любителей экстрима на водопаде есть зиплайн — при желании вы прокатитесь на нём через ущелье.
Захватывающий дух каньон Окаце
Это крупнейшая достопримечательность Хонского района. У каньона есть своя изюминка — подвесной мост протяжностью более километра и высотой до 140 метров над обрывом. А в конце маршрута — смотровая площадка, откуда открываются потрясающие виды на ущелье. Вы пройдёте над пропастью и оцените величественную красоту местной природы.
Термальные источники
Горячие серные источники расположены на берегу реки Техура. Выходя кипящим гейзером из земли и смешиваясь с водами реки, они дают приемлемую температуру для купания. Здесь вы сможете расслабиться в конце путешествия и принять ванны в природных бассейнах.
Любителям сладкого я предложу заехать на завод по производству чурчхелы и других грузинских сладостей, где вы сможете продегустировать и при желании приобрести продукцию.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Prius (для 1–3 чел.) или минивэне Mazda Mpv (для 4–5 чел.)
Дополнительные расходы: питание (по желанию); посещение водопада Кинчха — 20 лари; каньон Окаце — 30 лари; аренда джипа от кассы до входа в каньон и обратно — 100 лари за машину (если не хотите идти 7 км пешком)
Для посещения каньона рост ребёнка должен быть не ниже 1,20 метра.
В этой поездке пеший маршрут на каньоне Окаце составляет 1,5 км и 900 ступенек — подойдёт тем, кто любит ходить пешком
Поездка проходит только в хорошую погоду, в дождь и снег с точки зрения безопасности в каньон Окаце посетители не допускаются
Для посещения термальных источников обязательно захватите купальники и полотенца
Также я могу забрать вас из Чакви, Кобулети или Уреки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания в Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Каха — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 402 туристов
Привет, друзья! Меня зовут Каха, я родился и вырос в Батуми. Мы с супругой работаем в сфере туризма с 2016 года и являемся лицензированными гидами Аджарии. Очень любим активный отдых, читать дальшеуменьшить
природу, любим общаться с людьми и стараемся найти подход к каждому гостю. Внимательно изучаем все пожелания и стараемся предлагать то, что вас действительно заинтересует, порадует, скрасит ваш день и наполнит только положительными эмоциями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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2
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Ольга
Великолепные места! Немного изменили маршрут, каньон Окаце закрыт на ремонт, вместо него посетили Мартвильский каньон, восторг! Купание в горной реке на Техурских источниках! Спасибо Кахе, что нигде мне торопил и мы смогли насладиться красотами Грузии!
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V
Vega
Необыкновенной души человек, любящий каждый уголок своей Родины, позитивный, добрый и очень интересный собеседник- Каха, наш гид по Грузии ❤️. Всем кто планирует поездку в Батуми, рекомендую только Каху!!!
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С
Светлана
Очень понравилась поездка. Каха очень классный гид. Очень внимательный. Отвечал на все вопросы. Хороший рассказчик и просто замечательный человек.
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А
Андрей
Все было отлично, рекомендую
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