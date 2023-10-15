Отправиться в насыщенное путешествие по природным памятникам Имеретии и Самегрело
Вы полюбуетесь водными каскадами и белокаменными сводами каньона, пройдёте над ущельем по подвесному мосту и отдохнёте в природных бассейнах на горячих источниках. По пути я расскажу множество интересных фактов о нашей стране, традициях, кухне, менталитете. Помогу раскрыть местный колорит и душу грузинского народа.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Водопад Кинчха
Вы увидите один из самых высоких водопадов в Грузии. Находится он в окрестностях Кутаиси и всего в 8 км от популярного каньона Окаце, поэтому можно совместить эти два места. Вы полюбуетесь красотой двухступенчатого каскада. А главное, ради чего сюда стоит приехать, это белоснежная часть каньона реки. Чтобы до неё добраться, вам нужно будет пройти по ущелью. Для любителей экстрима на водопаде есть зиплайн — при желании вы прокатитесь на нём через ущелье.
Захватывающий дух каньон Окаце
Это крупнейшая достопримечательность Хонского района. У каньона есть своя изюминка — подвесной мост протяжностью более километра и высотой до 140 метров над обрывом. А в конце маршрута — смотровая площадка, откуда открываются потрясающие виды на ущелье. Вы пройдёте над пропастью и оцените величественную красоту местной природы.
Термальные источники
Горячие серные источники расположены на берегу реки Техура. Выходя кипящим гейзером из земли и смешиваясь с водами реки, они дают приемлемую температуру для купания. Здесь вы сможете расслабиться в конце путешествия и принять ванны в природных бассейнах.
Любителям сладкого я предложу заехать на завод по производству чурчхелы и других грузинских сладостей, где вы сможете продегустировать и при желании приобрести продукцию.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер и сопровождение гида. Я также могу забрать вас из Чакви, Кобулети или Уреки.
- Дополнительные расходы: питание (по желанию); посещение водопада Кинчха — 17,25 лари за взрослого, 6 лари за ребёнка; зиплайн — 50 лари с человека; каньон Окаце — 17,25 лари за взрослого, 6 лари за ребёнка; аренда джипа от кассы до входа в каньон и обратно — 100 лари за машину (если не хотите идти 7 км пешком)
- Для посещения каньона рост ребёнка должен быть не ниже 1,20 метра.
- Экскурсия проходит только в хорошую погоду, в дождь и снег с точки зрения безопасности в каньон Окаце посетители не допускаются
- Для посещения термальных источников обязательно захватите купальники и полотенца
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.