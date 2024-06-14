Наша главная цель — заповедные красоты: горы, реки и водопады. Вы полюбуетесь водными каскадами и белокаменными сводами каньона, пройдёте над ущельем по подвесному мосту и отдохнёте в природных бассейнах на горячих источниках. По пути я расскажу множество интересных фактов о нашей стране, традициях, кухне, менталитете. Помогу раскрыть местный колорит и душу грузинского народа.

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Описание экскурсии

Водопад Кинчха

Вы увидите один из самых высоких водопадов в Грузии. Находится он в окрестностях Кутаиси и всего в 8 км от популярного каньона Окаце, поэтому можно совместить эти два места. Вы полюбуетесь красотой двухступенчатого каскада. А главное, ради чего сюда стоит приехать, это белоснежная часть каньона реки. Чтобы до неё добраться, вам нужно будет пройти по ущелью. Для любителей экстрима на водопаде есть зиплайн — при желании вы прокатитесь на нём через ущелье.

Захватывающий дух каньон Окаце

Это крупнейшая достопримечательность Хонского района. У каньона есть своя изюминка — подвесной мост протяжностью более километра и высотой до 140 метров над обрывом. А в конце маршрута — смотровая площадка, откуда открываются потрясающие виды на ущелье. Вы пройдёте над пропастью и оцените величественную красоту местной природы.

Термальные источники

Горячие серные источники расположены на берегу реки Техура. Выходя кипящим гейзером из земли и смешиваясь с водами реки, они дают приемлемую температуру для купания. Здесь вы сможете расслабиться в конце путешествия и принять ванны в природных бассейнах.

Любителям сладкого я предложу заехать на завод по производству чурчхелы и других грузинских сладостей, где вы сможете продегустировать и при желании приобрести продукцию.

Организационные детали