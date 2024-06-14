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Каньон Окаце, водопад Кинчха и Техурские источники

Отправиться в насыщенное путешествие по природным памятникам Имеретии и Самегрело
Наша главная цель — заповедные красоты: горы, реки и водопады.

Вы полюбуетесь водными каскадами и белокаменными сводами каньона, пройдёте над ущельем по подвесному мосту и отдохнёте в природных бассейнах на горячих источниках. По пути я расскажу множество интересных фактов о нашей стране, традициях, кухне, менталитете. Помогу раскрыть местный колорит и душу грузинского народа.
5
4 отзыва
Каньон Окаце, водопад Кинчха и Техурские источники
Каньон Окаце, водопад Кинчха и Техурские источники
Каньон Окаце, водопад Кинчха и Техурские источники

Описание экскурсии

Водопад Кинчха

Вы увидите один из самых высоких водопадов в Грузии. Находится он в окрестностях Кутаиси и всего в 8 км от популярного каньона Окаце, поэтому можно совместить эти два места. Вы полюбуетесь красотой двухступенчатого каскада. А главное, ради чего сюда стоит приехать, это белоснежная часть каньона реки. Чтобы до неё добраться, вам нужно будет пройти по ущелью. Для любителей экстрима на водопаде есть зиплайн — при желании вы прокатитесь на нём через ущелье.

Захватывающий дух каньон Окаце

Это крупнейшая достопримечательность Хонского района. У каньона есть своя изюминка — подвесной мост протяжностью более километра и высотой до 140 метров над обрывом. А в конце маршрута — смотровая площадка, откуда открываются потрясающие виды на ущелье. Вы пройдёте над пропастью и оцените величественную красоту местной природы.

Термальные источники

Горячие серные источники расположены на берегу реки Техура. Выходя кипящим гейзером из земли и смешиваясь с водами реки, они дают приемлемую температуру для купания. Здесь вы сможете расслабиться в конце путешествия и принять ванны в природных бассейнах.

Любителям сладкого я предложу заехать на завод по производству чурчхелы и других грузинских сладостей, где вы сможете продегустировать и при желании приобрести продукцию.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Prius (для 1–3 чел.) или минивэне Mazda Mpv (для 4–5 чел.)
  • Дополнительные расходы: питание (по желанию); посещение водопада Кинчха — 20 лари; каньон Окаце — 30 лари; аренда джипа от кассы до входа в каньон и обратно — 100 лари за машину (если не хотите идти 7 км пешком)
  • Для посещения каньона рост ребёнка должен быть не ниже 1,20 метра.
  • В этой поездке пеший маршрут на каньоне Окаце составляет 1,5 км и 900 ступенек — подойдёт тем, кто любит ходить пешком
  • Поездка проходит только в хорошую погоду, в дождь и снег с точки зрения безопасности в каньон Окаце посетители не допускаются
  • Для посещения термальных источников обязательно захватите купальники и полотенца
  • Также я могу забрать вас из Чакви, Кобулети или Уреки

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания в Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Каха
Каха — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 402 туристов
Привет, друзья! Меня зовут Каха, я родился и вырос в Батуми. Мы с супругой работаем в сфере туризма с 2016 года и являемся лицензированными гидами Аджарии. Очень любим активный отдых,
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природу, любим общаться с людьми и стараемся найти подход к каждому гостю. Внимательно изучаем все пожелания и стараемся предлагать то, что вас действительно заинтересует, порадует, скрасит ваш день и наполнит только положительными эмоциями.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Ольга
Великолепные места! Немного изменили маршрут, каньон Окаце закрыт на ремонт, вместо него посетили Мартвильский каньон, восторг! Купание в горной реке на Техурских источниках! Спасибо Кахе, что нигде мне торопил и мы смогли насладиться красотами Грузии!
Великолепные места! Немного изменили маршрут, каньон Окаце закрыт на ремонт, вместо него посетили Мартвильский каньон, восторг!
Великолепные места! Немного изменили маршрут, каньон Окаце закрыт на ремонт, вместо него посетили Мартвильский каньон, восторг!
Великолепные места! Немного изменили маршрут, каньон Окаце закрыт на ремонт, вместо него посетили Мартвильский каньон, восторг!
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V
Необыкновенной души человек, любящий каждый уголок своей Родины, позитивный, добрый и очень интересный собеседник- Каха, наш гид по Грузии ❤️. Всем кто планирует поездку в Батуми, рекомендую только Каху!!!
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С
Очень понравилась поездка. Каха очень классный гид. Очень внимательный. Отвечал на все вопросы. Хороший рассказчик и просто замечательный человек.
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А
Все было отлично, рекомендую
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