Весь маршрут проходит в сопровождении опытного гида, который расскажет о легендах и истории этих мест. Участники смогут насладиться купанием в горной реке и целебными термальными источниками
7 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные виды каньона Мартвили
- 🕯️ Загадочная пещера Прометея
- 🏖️ Магнитный песок пляжа Уреки
- 🌊 Купание в горной реке Техура
- 💧 Целебные термальные источники Нокалакеви
- 🚌 Комфортабельный транспорт
- 👨🏫 Профессиональный гид
Что можно увидеть
- Каньон Мартвили
- Пещера Прометея
- Пляж Уреки
- Термальные источники Нокалакеви
Описание экскурсии
8:00–9:00 — сбор группы и выезд из Батуми
10:15 — остановка на кофе в пригородном кафе (еду и напитки вы оплачиваете самостоятельно и по желанию)
11:30–13:00 — каньон Мартвили. Живописное ущелье, сформированное водой и ветром за тысячи лет. Здесь когда-то купались монахи Мартвильского монастыря, а дворяне Дадиани устраивали прогулки. Вы пройдёте по тропам, услышите шум водопадов и пение птиц. А если захотите, прокатитесь на лодке по изумрудной реке
13:30–14:30 — пещера Прометея. Одна из самых впечатляющих пещер Европы. Сталактиты, потоки, мосты и подсветка создают волшебную атмосферу. Поговорим о легенде, научных открытиях и символике подземного мира
14:45–15:45 — обед в ресторане. Остановимся в аутентичном ресторане. Вас ждут ароматные блюда, домашнее вино и гостеприимство по-грузински (по желанию)
16:30–17:30 — термальные источники Нокалакеви. Целебные сероводородные воды у руин древнего города Археополис. Купание и рассказ о царице Медее, аргонавтах и культуре Колхиды
17:45–18:15 — горная река Техура с кристально чистой водой. По желанию — купание, фото и короткая остановка в тени
18:30 — панорамная площадка. Открывается вид на холмы, ущелья и петляющую реку
18:45 — подвесные мосты 40–50-х годов, сохранившие дух довоенной инженерии
19:10–19:30 — пляж Уреки с редким магнитным песком. С советских времён сюда приезжали для оздоровления. Тёплое море, вечерний свет и расслабление перед возвращением
20:00 — прибытие в Батуми
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes Sprinter, Toyota Camry, Toyota Prius, BMW X5 с кондиционером
- Маршрут требует минимальной физической подготовки. В пещере Прометея предстоит пройти около 1,5 км пешком, включая умеренные спуски и подъёмы
- Участие в экскурсии возможно для взрослых от 18 до 65 лет, дети допускаются только в сопровождении взрослых. Пожалуйста, заранее сообщите, если вы путешествуете с ребёнком
- В поездке вас сопроводит гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Обед в национальном ресторане (по желанию)
- Каньон Мартвили — 20 лари за чел., дети до 6 лет бесплатно, школьники до 18 лет — 5,5 лари
- Пещера Прометея — 25 лари за чел., школьники до 18 лет — 5,5 лари, дети до 6 лет бесплатно
- Прогулка на лодке — 20 лари за чел.
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€45
|Дети до 12 лет
|€37
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
1. Машина была битком, дышать было не возможно. Мы сидели на последних сидениях, воздух от кондиционера до нас не доходил.
2.