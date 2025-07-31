Экскурсия предлагает уникальную возможность посетить каньон Мартвили, где монахи и дворяне наслаждались природой, и пещеру Прометея с её волшебной атмосферой. Путешествие завершится на пляже Уреки с его редким магнитным песком. Весь маршрут проходит в сопровождении опытного гида, который расскажет о легендах и истории этих мест. Участники смогут насладиться купанием в горной реке и целебными термальными источниками

8:00–9:00 — сбор группы и выезд из Батуми

10:15 — остановка на кофе в пригородном кафе (еду и напитки вы оплачиваете самостоятельно и по желанию)

11:30–13:00 — каньон Мартвили. Живописное ущелье, сформированное водой и ветром за тысячи лет. Здесь когда-то купались монахи Мартвильского монастыря, а дворяне Дадиани устраивали прогулки. Вы пройдёте по тропам, услышите шум водопадов и пение птиц. А если захотите, прокатитесь на лодке по изумрудной реке

13:30–14:30 — пещера Прометея. Одна из самых впечатляющих пещер Европы. Сталактиты, потоки, мосты и подсветка создают волшебную атмосферу. Поговорим о легенде, научных открытиях и символике подземного мира

14:45–15:45 — обед в ресторане. Остановимся в аутентичном ресторане. Вас ждут ароматные блюда, домашнее вино и гостеприимство по-грузински (по желанию)

16:30–17:30 — термальные источники Нокалакеви. Целебные сероводородные воды у руин древнего города Археополис. Купание и рассказ о царице Медее, аргонавтах и культуре Колхиды

17:45–18:15 — горная река Техура с кристально чистой водой. По желанию — купание, фото и короткая остановка в тени

18:30 — панорамная площадка. Открывается вид на холмы, ущелья и петляющую реку

18:45 — подвесные мосты 40–50-х годов, сохранившие дух довоенной инженерии

19:10–19:30 — пляж Уреки с редким магнитным песком. С советских времён сюда приезжали для оздоровления. Тёплое море, вечерний свет и расслабление перед возвращением

20:00 — прибытие в Батуми

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes Sprinter, Toyota Camry, Toyota Prius, BMW X5 с кондиционером

X5 с кондиционером Маршрут требует минимальной физической подготовки. В пещере Прометея предстоит пройти около 1,5 км пешком, включая умеренные спуски и подъёмы

Участие в экскурсии возможно для взрослых от 18 до 65 лет, дети допускаются только в сопровождении взрослых. Пожалуйста, заранее сообщите, если вы путешествуете с ребёнком

В поездке вас сопроводит гид из нашей команды

