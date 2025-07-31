Мои заказы

Чудеса Имеретии: каньон Мартвили, пещера Прометея и магнитный песок

Путешествие через западную Грузию: от Чёрного моря до каньонов и пещер. Откройте для себя красоту природы и уникальные места
Экскурсия предлагает уникальную возможность посетить каньон Мартвили, где монахи и дворяне наслаждались природой, и пещеру Прометея с её волшебной атмосферой. Путешествие завершится на пляже Уреки с его редким магнитным песком.

Весь маршрут проходит в сопровождении опытного гида, который расскажет о легендах и истории этих мест. Участники смогут насладиться купанием в горной реке и целебными термальными источниками

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Живописные виды каньона Мартвили
  • 🕯️ Загадочная пещера Прометея
  • 🏖️ Магнитный песок пляжа Уреки
  • 🌊 Купание в горной реке Техура
  • 💧 Целебные термальные источники Нокалакеви
  • 🚌 Комфортабельный транспорт
  • 👨‍🏫 Профессиональный гид
Что можно увидеть

  • Каньон Мартвили
  • Пещера Прометея
  • Пляж Уреки
  • Термальные источники Нокалакеви

Описание экскурсии

8:00–9:00 — сбор группы и выезд из Батуми

10:15 — остановка на кофе в пригородном кафе (еду и напитки вы оплачиваете самостоятельно и по желанию)

11:30–13:00 — каньон Мартвили. Живописное ущелье, сформированное водой и ветром за тысячи лет. Здесь когда-то купались монахи Мартвильского монастыря, а дворяне Дадиани устраивали прогулки. Вы пройдёте по тропам, услышите шум водопадов и пение птиц. А если захотите, прокатитесь на лодке по изумрудной реке

13:30–14:30 — пещера Прометея. Одна из самых впечатляющих пещер Европы. Сталактиты, потоки, мосты и подсветка создают волшебную атмосферу. Поговорим о легенде, научных открытиях и символике подземного мира

14:45–15:45 — обед в ресторане. Остановимся в аутентичном ресторане. Вас ждут ароматные блюда, домашнее вино и гостеприимство по-грузински (по желанию)

16:30–17:30 — термальные источники Нокалакеви. Целебные сероводородные воды у руин древнего города Археополис. Купание и рассказ о царице Медее, аргонавтах и культуре Колхиды

17:45–18:15 — горная река Техура с кристально чистой водой. По желанию — купание, фото и короткая остановка в тени

18:30 — панорамная площадка. Открывается вид на холмы, ущелья и петляющую реку

18:45 — подвесные мосты 40–50-х годов, сохранившие дух довоенной инженерии

19:10–19:30 — пляж Уреки с редким магнитным песком. С советских времён сюда приезжали для оздоровления. Тёплое море, вечерний свет и расслабление перед возвращением

20:00 — прибытие в Батуми

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes Sprinter, Toyota Camry, Toyota Prius, BMW X5 с кондиционером
  • Маршрут требует минимальной физической подготовки. В пещере Прометея предстоит пройти около 1,5 км пешком, включая умеренные спуски и подъёмы
  • Участие в экскурсии возможно для взрослых от 18 до 65 лет, дети допускаются только в сопровождении взрослых. Пожалуйста, заранее сообщите, если вы путешествуете с ребёнком
  • В поездке вас сопроводит гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Обед в национальном ресторане (по желанию)
  • Каньон Мартвили — 20 лари за чел., дети до 6 лет бесплатно, школьники до 18 лет — 5,5 лари
  • Пещера Прометея — 25 лари за чел., школьники до 18 лет — 5,5 лари, дети до 6 лет бесплатно
  • Прогулка на лодке — 20 лари за чел.

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€45
Дети до 12 лет€37
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Дома юстиции
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гела
Гела — ваш гид в Батуми
Провела экскурсии для 152 туристов
Меня зовут Гела. Я родился и вырос в Батуми. Люблю путешествовать по окрестностям Аджарии и разделять эмоции и историю с гостями.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
1
2
1
Т
Татьяна
31 июл 2025
Маршрут интересный, масса впечатлений. Ехать надо обязательно. Но есть несколько но…
1. Машина была битком, дышать было не возможно. Мы сидели на последних сидениях, воздух от кондиционера до нас не доходил.
2.
читать дальше

Автандил, наш прекрасный, интеллигентный, очень прекрасный гид говорил, шутил, рассказывал, но нам было очень плохо слышно.
И еще, в завершении нашей программы была прогулка по парку. Он прекрасен, Автандил такие интересные истории рассказывал. Это было чудесно, но очень мало. Мы бы хотели побывать там еще!!! Чтобы увидеть все и насладиться этим прекрасным местом.

