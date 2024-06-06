1 чел.
По популярности
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Батуми)
Погрузитесь в мир природы и истории: пещера Сатаплия, каньон Окаце и водопады Кинчха. Уникальная экскурсия из Батуми на комфортабельном автомобиле
Начало: Ваш отель в Батуми
14 июля в 08:00
17 июля в 08:00
от €250 за всё до 3 чел.
скидка
10%
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Батуми в Мегрелию: приключение по монастырям и каньонам
Познайте дух древней Мегрелии: мистические леса, священные места и кристальные воды каньонов
Начало: У канатной дороги Арго
Завтра в 10:00
13 июля в 10:00
235€212 за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Каньон Окаце, водопад Кинчха и Техурские источники
Отправиться в насыщенное путешествие по природным памятникам Имеретии и Самегрело
Начало: У места вашего проживания в Батуми
31 июля в 08:30
10 авг в 08:30
от €160 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAleksandra6 июня 2024Много информации можно узнать от гида. Легко и информативно рассказывает об истории и достопримечательностях. Всё чётко, если есть вопросы, сразу
- ААлександр11 октября 2023Посетили красивые места и душевно пообщались. Но проехать надо км 300-350. Машина хорошая - Проблем нет. На обратной дороге, если устал - то винишко в помощь.
- ККсюша16 июня 2023Леван потрясающий экскурсовод и классный человек! Было максимально приятно слушать о Грузии от человека, который настолько любит и знает свою
- ЮЮлия1 июня 2023Экскурсия понравилась. Леван очень воспитанный человек, хороший водитель и прекрасный рассказчик. Экскурсия длительная, так как хотелось побывать везде. Леван сделал
- ССветлана19 декабря 2022Ливан очень эрудированный, деликатный молодой человек. Было очень познавательно. Огромное спасибо за экскурсию!
- ССергей2 октября 2022Очень красивые места. Не забываемые впечатления. Спасибо за это путешествие.
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Каньон Окаце»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июле 2024
Сейчас в Батуми в категории "Каньон Окаце" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 250 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Батуми на 2024 год по теме «Каньон Окаце», 25 ⭐ отзывов, цены от €160. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь