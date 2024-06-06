Экскурсии к каньону Окаце

Найдено 3 экскурсии в категории «Каньон Окаце» в Батуми, цены от €160, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Батуми)
На машине
8 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Батуми)
Погрузитесь в мир природы и истории: пещера Сатаплия, каньон Окаце и водопады Кинчха. Уникальная экскурсия из Батуми на комфортабельном автомобиле
Начало: Ваш отель в Батуми
14 июля в 08:00
17 июля в 08:00
от 250 за всё до 3 чел.
Из Батуми - в удивительную Мегрелию
На машине
скидка
10%
13 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Батуми в Мегрелию: приключение по монастырям и каньонам
Познайте дух древней Мегрелии: мистические леса, священные места и кристальные воды каньонов
Начало: У канатной дороги Арго
Завтра в 10:00
13 июля в 10:00
235212 за всё до 4 чел.
Каньон Окаце, водопад Кинчха и Техурские источники
На машине
4 отзыва
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Каньон Окаце, водопад Кинчха и Техурские источники
Отправиться в насыщенное путешествие по природным памятникам Имеретии и Самегрело
Начало: У места вашего проживания в Батуми
31 июля в 08:30
10 авг в 08:30
от 160 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Aleksandra
    6 июня 2024
    Из Батуми - в удивительную Мегрелию
    Много информации можно узнать от гида. Легко и информативно рассказывает об истории и достопримечательностях. Всё чётко, если есть вопросы, сразу
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    ответит. Я получила большое удовольствие от поездки. Хоть поездка проходила в +42, мы почти не почувствовали. Ребята, всем советую. (Я любитель поболтать, мой гид все 1000000%)

  • А
    Александр
    11 октября 2023
    Из Батуми - в удивительную Мегрелию
    Посетили красивые места и душевно пообщались. Но проехать надо км 300-350. Машина хорошая - Проблем нет. На обратной дороге, если устал - то винишко в помощь.
    Посетили красивые места и душевно пообщались. Но проехать надо км 300-350. Машина хорошая - Проблем нетПосетили красивые места и душевно пообщались. Но проехать надо км 300-350. Машина хорошая - Проблем нетПосетили красивые места и душевно пообщались. Но проехать надо км 300-350. Машина хорошая - Проблем нетПосетили красивые места и душевно пообщались. Но проехать надо км 300-350. Машина хорошая - Проблем нетПосетили красивые места и душевно пообщались. Но проехать надо км 300-350. Машина хорошая - Проблем нетПосетили красивые места и душевно пообщались. Но проехать надо км 300-350. Машина хорошая - Проблем нетПосетили красивые места и душевно пообщались. Но проехать надо км 300-350. Машина хорошая - Проблем нетПосетили красивые места и душевно пообщались. Но проехать надо км 300-350. Машина хорошая - Проблем нет
  • К
    Ксюша
    16 июня 2023
    Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Батуми)
    Леван потрясающий экскурсовод и классный человек! Было максимально приятно слушать о Грузии от человека, который настолько любит и знает свою
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    страну! Леван изменил экскурсию под наш запрос и мы успели съездить еще и на Мартвильский каньон:) Обязательно порекомендую его друзьям и сама с удовольствием еще раз съезжу с Леваном на экскурсию:)

    Леван потрясающий экскурсовод и классный человек! Было максимально приятно слушать о Грузии от человека, который настолькоЛеван потрясающий экскурсовод и классный человек! Было максимально приятно слушать о Грузии от человека, который настолькоЛеван потрясающий экскурсовод и классный человек! Было максимально приятно слушать о Грузии от человека, который настолькоЛеван потрясающий экскурсовод и классный человек! Было максимально приятно слушать о Грузии от человека, который настолько
  • Ю
    Юлия
    1 июня 2023
    Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Батуми)
    Экскурсия понравилась. Леван очень воспитанный человек, хороший водитель и прекрасный рассказчик. Экскурсия длительная, так как хотелось побывать везде. Леван сделал
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    для нас даже больше, чем заявлено в описании. Мы увидели красоту природы Грузии, влюбились в горы, водопады и пещеры. Очень рекомендуем всем!

  • С
    Светлана
    19 декабря 2022
    Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Батуми)
    Ливан очень эрудированный, деликатный молодой человек. Было очень познавательно. Огромное спасибо за экскурсию!
  • С
    Сергей
    2 октября 2022
    Из Батуми - в удивительную Мегрелию
    Очень красивые места. Не забываемые впечатления. Спасибо за это путешествие.

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Каньон Окаце»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Батуми)
  2. Из Батуми - в удивительную Мегрелию
  3. Каньон Окаце, водопад Кинчха и Техурские источники
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Старый город
  7. Набережная
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Кафедральный собор
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июле 2024
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