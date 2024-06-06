читать дальше страну! Леван изменил экскурсию под наш запрос и мы успели съездить еще и на Мартвильский каньон:) Обязательно порекомендую его друзьям и сама с удовольствием еще раз съезжу с Леваном на экскурсию:)

Леван потрясающий экскурсовод и классный человек! Было максимально приятно слушать о Грузии от человека, который настолько любит и знает свою